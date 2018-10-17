 "Люди, в принципе, хотят уходить от ответственности. Сначала избирают плохого кандидата - а потом не желают в этом признаваться", - Чумак

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

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Говоря о настроениях в регионах и том, что для избирателя это очень удобно - жаловаться: "Чёртовы элиты, они там где-то в безвоздушном пространстве коррумпированном, - зато мы хорошие", нардеп отметил что люди пытаються снять с себя ответственность.

"Знаете, я в эту свою кампанию много ездил по стране, проехал все областные центры и около двух десятков районных центров. Встречался с людьми не в тепличных условиях, не прятался ни от одного вопроса. И, помимо прочего, убедился в том, что люди, в принципе, хотят уходить от ответственности. Сначала избирают плохого кандидата – а потом не желают в этом признаваться", - заявил Чумак.

"На эту тему у меня была фантастическая ситуация в Чернигове…- Встреча с людьми в Чернигове. Из зала жалуются на Верховную Раду: "Вот у вас там такие-сякие, нехорошие, на работу не ходят…" А ну-ка, спрашиваю, какие у нас округа по Чернигову? 205-ый и 206-ой. А ну-ка назовите фамилии депутатов по 205-ому и 206-ому! Ой! И у бедных черниговчан - глаза до долу (там избраны были Березенко и Микитась. - Ред.). Я говорю – а вы ж помните, как эти господа купили выборы? Они кивают. Я говорю: "И-и-и-и?". "Так это ж они купили…" Погодите, это они купили, или кто-то им продался? Понимаете, в чём вопрос?" - резюмировал Чумак.

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Полный текст интервью с Виктором Чумаком "Я не собираюсь прекращать войну на Донбассе, я хочу ее выиграть. Войну можно прекратить, только сдавшись" читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, что очередные выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.