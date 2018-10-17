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 Политика Украины
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Все про:выборы (20541) подкуп (385) Чумак (104)

 "Люди, в принципе, хотят уходить от ответственности. Сначала избирают плохого кандидата - а потом не желают в этом признаваться", - Чумак

Народный депутат Украины, внефракционный Виктор Чумак считает, что на выборах люди хотят уходить от ответственности и перекладывать все проблемы на политиков, которых они выбрали.

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

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Говоря о настроениях в регионах и том, что для избирателя это очень удобно - жаловаться: "Чёртовы элиты, они там где-то в безвоздушном пространстве коррумпированном, - зато мы хорошие", нардеп отметил что люди пытаються снять с себя ответственность.

"Знаете, я в эту свою кампанию много ездил по стране, проехал все областные центры и около двух десятков районных центров. Встречался с людьми не в тепличных условиях, не прятался ни от одного вопроса. И, помимо прочего, убедился в том, что люди, в принципе, хотят уходить от ответственности. Сначала избирают плохого кандидата – а потом не желают в этом признаваться", - заявил Чумак.

"На эту тему у меня была фантастическая ситуация в Чернигове…- Встреча с людьми в Чернигове. Из зала жалуются на Верховную Раду: "Вот у вас там такие-сякие, нехорошие, на работу не ходят…" А ну-ка, спрашиваю, какие у нас округа по Чернигову? 205-ый и 206-ой. А ну-ка назовите фамилии депутатов по 205-ому и 206-ому! Ой! И у бедных черниговчан - глаза до долу (там избраны были Березенко и Микитась. -  Ред.). Я говорю – а вы ж помните, как эти господа купили выборы? Они кивают. Я говорю: "И-и-и-и?". "Так это ж они купили…" Погодите, это они купили, или кто-то им продался? Понимаете, в чём вопрос?" - резюмировал Чумак.

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Полный текст интервью с Виктором Чумаком "Я не собираюсь прекращать войну на Донбассе, я хочу ее выиграть. Войну можно прекратить, только сдавшись" читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, что очередные выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3091788
 
   
 Топ комментарии
 
Люди хотят иметь возможность досрочно отзывать депов, которые не выполняют своей предвыборной программы.. Но вы же не дадите людям такой возможности...)))
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Тобто послати нах..касабського ПРихвостня . який поклав око на 112-й ..то погано !? "Люди, в принципе, хотят уходить от ответственности. Сначала избирают плохого кандидата - а потом не желают в этом признаваться", - Чумак - Цензор.НЕТ 9203
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Люди хотят иметь возможность досрочно отзывать депов, которые не выполняют своей предвыборной программы.. Но вы же не дадите людям такой возможности...)))
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Це не допоможе цим баранячим головам, що обирають, а потім через день готові відкликати. Треба виховувати баранячі голови. І бажано жорстко. Повним обкраданням.
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Дискредитировавшего
президента переизбрать - невозможно, Отстранить
премьера и прокурора без образования - невозможно, Председателя
избирательной комиссии убрать - невозможно, зРаду без
какалиции переизбрать - невозможно, Жулика с
должности убрать - невозможно...Все что
касается шайки - невозможно!...
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Люди хотят иметь возможность досрочно отзывать депов, которые не выполняют своей предвыборной программы.. Но вы же не дадите людям такой возможности...)))

===================
Спочатку воно таке бере пакунок гречки і з криком Хтоякщоневін! Зумівсобізумієінам! обирає самізнаєтекого.
А потім йому, виявляється, права не дали відкликати. І толку? Що знову завадить продатись за черговий пакунок гречки?
...
А, я зрозумів... Ви топите за те, щоб пакунки гречки видавали частіше? пакунок - обрали, пакунок від конкурента - відкликали, ще пакунок - ще обрали... так? І так якби 365 разів на рік, було би ідеально...
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То есть, власть нормальная, просто ей как обычно с народом не везёт?
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Чумак проголосовал за закрытие 112-го канала,а значит поставил крест на своей карьере
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Тобто послати нах..касабського ПРихвостня . який поклав око на 112-й ..то погано !? "Люди, в принципе, хотят уходить от ответственности. Сначала избирают плохого кандидата - а потом не желают в этом признаваться", - Чумак - Цензор.НЕТ 9203
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За годы
независимости так называемой "элитой" в Украине создана политическая
система полной безответственности тех, кто прорвался к власти. Главное любыми
способами оказаться у корыта - с помощью лжи, подкупа, невыполнимых обещаний,
фальсификаций при подсчетах. За свое воровство и ложь эти "покупатели
Апачей" не несут никакой ответственности, поскольку не перед кем. Сами они
все повязаны, а у общества нет механизма влияния на тех, кто в данный момент у
власти. Нет законов об импичменте президента, роспуска парламента, отзыва
депутатов.
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Ну почему, я встречал однотуровых, которые жалеют о своем выборе. Понятное дело, не просто так, а почувствовали потужные реформы на своем кошельке, но тем не менее - выводы сделаны.
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Ага, жалкують. Особливо у Львові, коли селфі з шпигуном роблять.
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Це з Юлею? То подайте до суду щоб цю шпигунку заарештували. Ви ж, напевне, маєте докази?
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З Лолою. Тим, що ще під час Іловайська показав свою лічину. І потім кожен день доводив це протягом чотирьох років
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а где хоть одна сми или газетенка которая покаялась, что рекламировала того или иного депутата или мэра, что писала заказуху, что задуривала голову гражданам? сми которые были в 90х захвачены партработниками и их приближенными до сих пор рассказывают байки о демократии - мол выборы это и есть конечная цель демократии. О реальных инструментах влияния и отбора кандидатов ни слова - вот вам рожи: выбирайте. Кто они такие, какая у них история это вам "самые честные каналы" расскажут.
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1.Точка зрения "слуги народа" : "Люди, в принципе, хотят уходить от ответственности. Сначала избирают плохого кандидата - а потом не желают в этом признаваться", - Чумак.

2.Точка зрения "хозяина этого слуги, т.е. народа" : депутаты в принципе, хотят уходить от ответственности. Сначала звиздят какие они акуенные, гречку сыпят по самые гланды, говорят что тарифы снизят, пенсии, зарплаты повысят ,обещают не красть - а потом не желают в этом признаваться", - избиратели.

И кто таки виноват : депутат-пестабол, или избиратель-лох ? Вот в чём собака порылась! Все друг друга стоят, это в 100500-й раз и покажут ближайшие выборы, и этот пистаболу ,чумак, может быть спокоен, он опять будет "слугой народа" от кого-нибудь,типа БПП или юли, ибо у каждого избирателя есть свои именные грабли, без которых он на выборы НЕ ходит!
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Власть, как известно, имеет то
свойство, что приходящие в неё из голубей быстро превращаются в драконов…
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Ну хорошо!Народ выбрал плохого депутата.Депутат поплыл в самостоятельное плавание,прибился к коррупционной соске..Набивает мошну долларами и плюёт на Закон.Але,де Прокуратура?!Чому его не привлекают,та не сажают?!Народ уж,точно за действие Прокуратуры,не в ответе.Если Закон работает,то система,сама сажает этих горе тадепутов,отбивая желание у будущих таких же коррупционеров балотироваться.Але ж вона не робе свою роботу чинно,а навпаки покриваэ злодiiв,заробляэ на них, та мотивирует избираться таких же ворюг,щоб далi на них заробляти. "Люди, в принципі, хочуть уникати відповідальності. Спочатку обирають поганого кандидата - а потім не бажають у цьому зізнаватися", - Чумак - Цензор.НЕТ 4970
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Умный мужик ,но врет --- у избирателя нет выбора как выбирать гавно предложенное партиями,дайте новый закон о выборах и механизм отзыва депутата, снять неприкосновенность ------ вот тогда поговорим об ответственности избирателя "Люди, в принципі, хочуть уникати відповідальності. Спочатку обирають поганого кандидата - а потім не бажають у цьому зізнаватися", - Чумак - Цензор.НЕТ 2159
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вибір є завжди! особливо за змішаної системи...
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люди голосуют не за кандидатов, а за их обещания, выбирая между разными программами, но кандидаты, будучи выбранными, не выполняют свои обещания, так кто должен нести ответственность? кандидаты или избиратели?
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Обещания. Раз за них голосуют - с них и спрос. А подать их сюда!
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Умнейший совет!... голосуйте не за плохого, а за хорошего...
Вершина политической мысли!...
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так і є, а ну знайдіть того хто голосував у 2010 за Януковича?
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Разве является неожиданностью то, что произошло после
Майдана? Не знали о встречах Порошенко и Кличко с Фирташем? Ведь было очевидно для тех, кто хотел видеть, что олигархами была создана "реестровая оппозиция"
чтобы при случае одиозного Януковича заменить своим
"респектабельным" ставленником. Фирташ сказал - поставить Пэтю. Сюда
же пристегнули карьериста с юных лет Яйценюка. Имея свой зомбоящик и население, которое с его помощью долгие годы обрабатывали, план был реализован. Сейчас пожинаем его плоды. Идущая в стране война - средство выживание этой власти. При них она будет вялотекущей и не закончится никогда.


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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Люди, в принципе, хотят уходить от ответственности. Сначала избирают плохого кандидата - а потом не желают в этом признаваться", - Чумак
 
 
 
 
 
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