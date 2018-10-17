 "Люди, в принципе, хотят уходить от ответственности. Сначала избирают плохого кандидата - а потом не желают в этом признаваться", - Чумак

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".
Говоря о настроениях в регионах и том, что для избирателя это очень удобно - жаловаться: "Чёртовы элиты, они там где-то в безвоздушном пространстве коррумпированном, - зато мы хорошие", нардеп отметил что люди пытаються снять с себя ответственность.
"Знаете, я в эту свою кампанию много ездил по стране, проехал все областные центры и около двух десятков районных центров. Встречался с людьми не в тепличных условиях, не прятался ни от одного вопроса. И, помимо прочего, убедился в том, что люди, в принципе, хотят уходить от ответственности. Сначала избирают плохого кандидата – а потом не желают в этом признаваться", - заявил Чумак.
"На эту тему у меня была фантастическая ситуация в Чернигове…- Встреча с людьми в Чернигове. Из зала жалуются на Верховную Раду: "Вот у вас там такие-сякие, нехорошие, на работу не ходят…" А ну-ка, спрашиваю, какие у нас округа по Чернигову? 205-ый и 206-ой. А ну-ка назовите фамилии депутатов по 205-ому и 206-ому! Ой! И у бедных черниговчан - глаза до долу (там избраны были Березенко и Микитась. - Ред.). Я говорю – а вы ж помните, как эти господа купили выборы? Они кивают. Я говорю: "И-и-и-и?". "Так это ж они купили…" Погодите, это они купили, или кто-то им продался? Понимаете, в чём вопрос?" - резюмировал Чумак.
Полный текст интервью с Виктором Чумаком "Я не собираюсь прекращать войну на Донбассе, я хочу ее выиграть. Войну можно прекратить, только сдавшись" читайте ЗДЕСЬ.
Напомним, что очередные выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.
президента переизбрать - невозможно, Отстранить
премьера и прокурора без образования - невозможно, Председателя
избирательной комиссии убрать - невозможно, зРаду без
какалиции переизбрать - невозможно, Жулика с
должности убрать - невозможно...Все что
касается шайки - невозможно!...
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Спочатку воно таке бере пакунок гречки і з криком Хтоякщоневін! Зумівсобізумієінам! обирає самізнаєтекого.
А потім йому, виявляється, права не дали відкликати. І толку? Що знову завадить продатись за черговий пакунок гречки?
...
А, я зрозумів... Ви топите за те, щоб пакунки гречки видавали частіше? пакунок - обрали, пакунок від конкурента - відкликали, ще пакунок - ще обрали... так? І так якби 365 разів на рік, було би ідеально...
независимости так называемой "элитой" в Украине создана политическая
система полной безответственности тех, кто прорвался к власти. Главное любыми
способами оказаться у корыта - с помощью лжи, подкупа, невыполнимых обещаний,
фальсификаций при подсчетах. За свое воровство и ложь эти "покупатели
Апачей" не несут никакой ответственности, поскольку не перед кем. Сами они
все повязаны, а у общества нет механизма влияния на тех, кто в данный момент у
власти. Нет законов об импичменте президента, роспуска парламента, отзыва
депутатов.
2.Точка зрения "хозяина этого слуги, т.е. народа" : депутаты в принципе, хотят уходить от ответственности. Сначала звиздят какие они акуенные, гречку сыпят по самые гланды, говорят что тарифы снизят, пенсии, зарплаты повысят ,обещают не красть - а потом не желают в этом признаваться", - избиратели.
И кто таки виноват : депутат-пестабол, или избиратель-лох ? Вот в чём собака порылась! Все друг друга стоят, это в 100500-й раз и покажут ближайшие выборы, и этот пистаболу ,чумак, может быть спокоен, он опять будет "слугой народа" от кого-нибудь,типа БПП или юли, ибо у каждого избирателя есть свои именные грабли, без которых он на выборы НЕ ходит!
свойство, что приходящие в неё из голубей быстро превращаются в драконов…
Вершина политической мысли!...
Прямим текстом: Такий собі народ
Прямим текстом: «Мудрий» народ
Майдана? Не знали о встречах Порошенко и Кличко с Фирташем? Ведь было очевидно для тех, кто хотел видеть, что олигархами была создана "реестровая оппозиция"
чтобы при случае одиозного Януковича заменить своим
"респектабельным" ставленником. Фирташ сказал - поставить Пэтю. Сюда
же пристегнули карьериста с юных лет Яйценюка. Имея свой зомбоящик и население, которое с его помощью долгие годы обрабатывали, план был реализован. Сейчас пожинаем его плоды. Идущая в стране война - средство выживание этой власти. При них она будет вялотекущей и не закончится никогда.