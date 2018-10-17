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 Происшествия, За рубежом
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 "Вице-премьер" оккупированного Крыма Нахлупин задержан в Москве, - росСМИ

В Москве задержали "вице-премьера" оккупированного Крыма Виталия Нахлупина, который входит в ближайшее окружение "главы" полуострова Сергея Аксёнова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КП.

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"В Государственном комитете конкурентной политики Крыма и в Службе автодорог РК с утра 17 октября проходятся обыски и выемка документов. Здания оцеплены, внутрь никого не пропускают. Следственные действия также начались в "Крымэнерго". По предварительным данным, причиной стало задержание вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, курирующего эти ведомства", - говорится в материале.

Задержание также изданию подтвердил источник в марионеточном "совмине Крыма". По данным источника, причиной задержания стало плохое освоение средств в рамках ФЦП, проблемы с ремонтом и строительством дорог, подозрение в коррупции и махинациях с бюджетом.

Накануне задержания "зампред крымского правительства" Георгий Мурадов говорил, что Нахлупин должен был поехать 15 октября вместе с делегацией в Сирию, но на фото и в отчетах пресс-службы "правительства" он никак не обозначен.

Что он делал в это время в Москве тоже пока не ясно, пишет КП.

В свою очередь пророссийский блогер Владимир Гарначук отмечает в Telegram, что "Нахлупин пытался поделиться награбленным на стройке дорог, включая Тавриду в Москве. Раньше у него это, кстати, получалось очень хорошо. Теперь Аксенов его выставляет главным вором, при том, что Нахлупин воровал, но доляну шефу отстегивал. Но, разумеется, никто вопросов Аксенову задавать не намерен. Пока не намерен".

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Как известно, Виталий Нахлупин — уроженец Донецкой области, получил должность "вице-премьера" Крыма в январе 2016 года, а до этого возглавлял комитет "госсовета республики по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике".

Источник: https://censor.net.ua/n3091778
 
   
 Топ комментарии
 
переполох в крысиной семье))
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Виталя накосячил себе в глубокий карман,так еще и с Гоблином делился не хило,что ж Аксенова ждёт судьба Захарченко,только в другом Месте...русcня раскусила Молдовы чела??
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Лучше бы ему дали "поехать 15 октября вместе с делегацией в Сирию" самолётом, без ансамбля (александрова), сам б..я, один б..я.
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Ничего, главный ворюга Аксенов остался на своем месте а значит процесс расхищения бюджета рашки продолжится. Проблема в том что у нас в большинстве такие же кадры работают.
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даже лучше "Вице-премьер" оккупированного Крыма Нахлупин задержан в Москве, - росСМИ - Цензор.НЕТ 5841
аксён то невыездной
а наши кто в панаму, кто в испанию
если шо сдристнут
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Аксенов,он же Гоблин,выходец из ПРиднестровья,почти Земляк нашего Пети?
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а Аксён типа при этом не при делах?)
сдал хуйлу своего кореша Витальку гнида "Вице-премьер" оккупированного Крыма Нахлупин задержан в Москве, - росСМИ - Цензор.НЕТ 3236
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Как говорил полководец Суворов-Через год службы моего любимого адъютанта можно вешать-по любому проворовался
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"причиной задержания стало ПЛОХОЕ ОСВОЕНИЕ СРЕДСТВ" 😂🤣
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"По данным источника, причиной задержания стало плохое освоение средств" "Вице-премьер" оккупированного Крыма Нахлупин задержан в Москве, - росСМИ - Цензор.НЕТ 2120

Неспособный! Таким в расейской элите не место!
"Когда на рок-фестивале в Гудермесе Рамзану Кадырову вздумалось дополнительно поощрить одного из артистов, он обратился к первому оказавшемуся поблизости министру: «Дай 10 тысяч долларов». У того таких денег с собой не оказалось, и Рамзан - как клеймо поставил: «Какой ты министр, если у тебя даже таких денег нет!» Министр в тот же день с сердечным приступом попал в больницу. Утверждают, он легко отделался, ибо другой министр, как свидетельствует пресса, был отвезен в Центорой в багажнике автомашины и в качестве «откупных» в течение получаса выложил 200 тысяч долларов. «Помывку» в фонтане устроили для еще одного руководителя ведомства."
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На рассее арестован ещё один друг Аксенова-бывший мер Ялты Андрей Ростенко,в бандитских кругах эти двое были известны как Гоблин и Ростик...Кстати Нахлупин с большой вероятностью учился с Сашей Стоматологом,потому как имел диплом стоматолога....
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а какой кадиркін презідент, если у него таких денег тоже не оказалось? ))
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Самый настоящий! Свои дарить не халяльно! "Віце-прем'єра" окупованого Криму Нахлупіна затримано в Москві, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 5058
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нахлупін... в мерзенної істоти - мерзенне навіть прізвище !!!
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Зрадників поступово прибирають.. Ще трохи і почуємо такі самі новини про константінова і аксьонова.
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Караул - фашисты уничтожают народ Дамбаса!
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Всю манкуртскую сволочь, предавшую Украину, ждёт подобная же участь.))

Орда - это тебе не добрая Нэнька, кацапо-орда быстрая и жёсткая на расправу.
Поделом вам, сволота продажная.)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Вице-премьер" оккупированного Крыма Нахлупин задержан в Москве, - росСМИ
 
 
 
 
 
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