 Помощница госсекретаря США Мэдисон посетит Киев, где обсудит борьбу с коррупцией, - Госдеп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает сайт Госдепартамента США.
"В Украине помощница госсекретаря Мэдисон встретится с должностными лицами Национального антикоррупционного бюро, Государственной пограничной службой и членами гражданского общества для продвижения поддерживаемой США судебной реформы в Украине", - сказано в сообщении.
После посещения Украины она отправится в Данию для участия в Международной антикоррупционной конференции 22 октября.
И что на подобных встречах украинские нувориши их просто держат за лохов?
пока все гроши не отдадут
а потом в рашку выпустить
пусть кацапам генофонд улучшают
Все деньги антикоррупционными структурами успешно освоены.
ждём)
Гоп-стоп, ну нахрена столько крала
Теперь раскаиваться поздно
Ты Лола хапнешь от Госдепа
Да так, что треснет твоя репа
И это будет по твоим делам.
з корупціонерами обговорюватиме ? Бо інших вона не знайде у влади