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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2503) коррупция (7237) судебная реформа (1088) США (14256) Мэдисон (1)

 Помощница госсекретаря США Мэдисон посетит Киев, где обсудит борьбу с коррупцией, - Госдеп

Помощница госсекретаря США по международной борьбе с наркотиками и по вопросам правоохранительной деятельности (INL) Кирстен Мэдисон (Kirsten D. Madison) в период с 17 по 23 октября посетит Киев и Копенгаген для участия в мероприятиях, посвященных борьбе с коррупцией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает сайт Госдепартамента США.

"В Украине помощница госсекретаря Мэдисон встретится с должностными лицами Национального антикоррупционного бюро, Государственной пограничной службой и членами гражданского общества для продвижения поддерживаемой США судебной реформы в Украине", - сказано в сообщении.

После посещения Украины она отправится в Данию для участия в Международной антикоррупционной конференции 22 октября.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091777
 
   
 Топ комментарии
 
Интересно, а США и ФБР известно, что вся Украина - это коррупция, а украинская верхушка - это концентрат коррупции, дно морального разложения?

И что на подобных встречах украинские нувориши их просто держат за лохов?
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Поможет Пэдре бороться с Пэдрой?
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Помощница госсекретаря США Мэдисон посетит Киев, где обсудит С КОРРУПЦИОНЕРАМИ борьбу с коррупцией, Помощница госсекретаря США Мэдисон посетит Киев, где обсудит борьбу с коррупцией, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2909
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А что, разве в Киеве есть с кем это можно обсуждать? Цирк - Шапито.
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Пашу Лазаренко треба в Україну і він буде розповідати про корупцію.
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Интересно, а США и ФБР известно, что вся Украина - это коррупция, а украинская верхушка - это концентрат коррупции, дно морального разложения?

И что на подобных встречах украинские нувориши их просто держат за лохов?
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Наверное все известно. США - самая проинформированная в мире страна. Очень хотелось бы внешее управление США и посадка всей украинской коррумпированной верхушки.
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на гуатаномо
пока все гроши не отдадут
а потом в рашку выпустить
пусть кацапам генофонд улучшают
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Поэтому хохлоизбиратель сейчас дружно пойдет и снова проголосует за Порошенко, Бойко и прочую мразоту. Этот народ безнадежен.
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Да че там обсуждать?..
Все деньги антикоррупционными структурами успешно освоены.
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вот это точно)) И все носки по 400 грн. и костюмы по 5000 грн. для детективов НАБУ тоже уже закуплены)))
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Помощница госсекретаря США Мэдисон посетит Киев, где обсудит С КОРРУПЦИОНЕРАМИ борьбу с коррупцией, Помощница госсекретаря США Мэдисон посетит Киев, где обсудит борьбу с коррупцией, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2909
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С нашим правительством нужно "обсуждать" борьбу с коррупцию так же, как я делаю это со своим котом, который нассал где-попало, т.е. сцаной тряпкой по морде.
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По традиции у Запада попросят ДЕНЕГ на борьбу с коррупцией ))))))
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уже освоили, посмотрите на "антикоррупционеров", которые покупают себе элитную недвижимость и дома стоят, а Бюро их ещё отмазывает, как это было с Лещенко))
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Гоп-стоп, мы подошли из-за угла
Гоп-стоп, ну нахрена столько крала
Теперь раскаиваться поздно
Ты Лола хапнешь от Госдепа
Да так, что треснет твоя репа
И это будет по твоим делам.
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А давайте организуем в Украине международную конференцию под названием "Эффективное просырание антикоррупционных реформ" и пригласим туда экспертов. Помощница госсекретаря США Мэдисон посетит Киев, где обсудит борьбу с коррупцией, - Госдеп - Цензор.НЕТ 7830 Источник: https://censor.net.ua/n3091777
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Это типа ручки показать, помыли? А мы то всё знаем о Вас ....слепых, глухих.......и особо интересуюшихся офшорах....УКРАИНА..............падлы
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Как можно обсуждать то, чего нет? А, я понял - пистон кое-кому будет вставлять))).
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Помічниця держсекретаря США Медісон відвідає Київ, де обговорить боротьбу з корупцією
з корупціонерами обговорюватиме ? Бо інших вона не знайде у влади
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напалм з собою візьміть, тут корупцію потрібно випалювати
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Помощница... В следующий раз ждем массажиста, личного газонокосильщика и водителя.
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А пусть она у Сытнкиа уточнит, каким это он обазлом собрался "сотрудничать " с АКС, который изначально должен быть равноудален ото всех. за такие заявы его б на Западе тут же сняли бы с должности...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПомощница госсекретаря США Мэдисон посетит Киев, где обсудит борьбу с коррупцией, - Госдеп
 
 
 
 
 
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