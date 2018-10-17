 Помощница госсекретаря США Мэдисон посетит Киев, где обсудит борьбу с коррупцией, - Госдеп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает сайт Госдепартамента США.

"В Украине помощница госсекретаря Мэдисон встретится с должностными лицами Национального антикоррупционного бюро, Государственной пограничной службой и членами гражданского общества для продвижения поддерживаемой США судебной реформы в Украине", - сказано в сообщении.

После посещения Украины она отправится в Данию для участия в Международной антикоррупционной конференции 22 октября.

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