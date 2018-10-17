EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  3097  20
Материалы по теме:
Все про:Боголюбов (31) Буковель (15) Верховный Суд (649) Коломойский (873) НБУ (4385) Приватбанк (391)

 Верховный Суд удовлетворил кассацию Нацбанка по курорту "Буковель"

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение судов первой и апелляционной инстанций, которыми были расторгнуты договора ипотеки между НБУ и ООО "Скорзонера", на основании которых компания выступила имущественным поручителем долговых обязательств ПриватБанка (Киев) перед НБУ по кредитам рефинансирования.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу Национального банка Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций, которыми были расторгнуты договора ипотеки между НБУ и ООО "Скорзонера" ("Буковель"). По результатам рассмотрения Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций и принял новое, которым отказал в исковых требованиях ООО "Скорзонера", - сообщили в пресс-службе НБУ в ответ на запрос агентства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Менеджера "Приватбанка" поймали на продаже данных клиентов: он получил 1 год условно

Согласно сообщению, НБУ считает такое решение Верховного Суда одним из примеров обеспечения принципа верховенства права в современных условиях реформирования правосудия в Украине и ожидает, что в дальнейшем суды будут учитывать правовую позицию Верховного Суда в подобных спорах.

Согласно данным Госреестра прав на недвижимое имущество, предметами ипотеки является имущество по адресу г. Яремче, с. Поляница (Ивано-Франковская обл.), где расположен горнолыжный курорт "Буковель".

По данным Госреестра юрлиц, конечные бенефициары ООО "Скорзонера" являютсяч Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сотрудники СБУ провели обыски в "Буковеле". В спецслужбе заявляют, что искали документы о хищениях в Дорожном фонде

Горнолыжный туристический курорт "Буковель" перешел на баланс ПриватБанка во время национализации финучреждения.

Источник: https://censor.net.ua/n3091775
 
   
 Топ комментарии
 
Камарилья вроде хотела привести дебет-кредит Привата в соответствие, а тут уже и Буковель понравился????, овощь так не наглел....
 показать весь комментарий
 
Потрудись привести в соответствие свой набор слов и содержание статьи.

Потому, что складывается впечатление, что из кучи букаф ты понял только "буковель" и "приват".
 показать весь комментарий
 
Ну вот и все.. Прощай прежний сказочный Буковель. Здравствуйте вонючие немытые туалеты и воровство на стоянках. Добро пожаловать в государственную собстнность!..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Камарилья вроде хотела привести дебет-кредит Привата в соответствие, а тут уже и Буковель понравился????, овощь так не наглел....
 показать весь комментарий
 
 
Потрудись привести в соответствие свой набор слов и содержание статьи.

Потому, что складывается впечатление, что из кучи букаф ты понял только "буковель" и "приват".
 показать весь комментарий
 
 
Так впечатление какраз, что ты нифига не вникал, а сразу заходился говно на вентилятор вбрасывать.
 показать весь комментарий
 
Ну вот и все.. Прощай прежний сказочный Буковель. Здравствуйте вонючие немытые туалеты и воровство на стоянках. Добро пожаловать в государственную собстнность!..
 показать весь комментарий
 
 
все в этом мире имеет хозяев-вопрос каких)))
 показать весь комментарий
 
Приват не был его собственником. Буковель был у него в залоге. Теперь Буковель находится в залоге у НБУ.
А собственник у Буковеля тот же, что и был.

Перед тем, как что-то писать, стоит разобраться хоть как-то. Если лень, то есть смысл воздержаться от комментариев, чтобы не выглядеть глупо, как Nikos KGB, например.
 показать весь комментарий
 
Точно, "Перед тем, как что-то писать, стоит разобраться хоть как-то". И "Если лень, то есть смысл воздержаться от комментариев, чтобы не выглядеть глупо", особенно, если хочется кого-то назвать глупым. Верховний Суд задовольнив касацію Нацбанку щодо курорту "Буковель" - Цензор.НЕТ 5950
 показать весь комментарий
 
"Приватбанк объявил конкурс по отбору международных и украинских компаний для привлечения потенциальных инвесторов при продаже ряда крупных объектов, находящихся на балансе банка.
Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.
Согласно сообщению, банк планирует предложить инвесторам свою долю в горнолыжном курорте "Буковель", гостиницу "Radisson Blu Resort Буковель", футбольный стадион и тренировочную базу в Днепре."
 показать весь комментарий
 
И?

банк планирует предложить инвесторам свою долю
 показать весь комментарий
 
Бля...ещё и упёртый... Таким, как Вы бесполезно что-то объяснять, ибо, скорее всего, Вы поняли, где ошиблись, но эго не позволяет признать это. Либо тупой. Верховний Суд задовольнив касацію Нацбанку щодо курорту "Буковель" - Цензор.НЕТ 3633
 показать весь комментарий
 
Шото я развидел объяснения.
Видел цитату, которую ты сам не понял, как и все, кто выше высказал искпердное мнение.

У Привата была доля в Буковели. Теперь эта доля у НБУ.

Шо изменилось для Буковеля? В чем ваша анальная боль?
 показать весь комментарий
 
Капец теперь и Буковеле придет... однако, думаю петруше это особо "зачтется" со временем ...
 показать весь комментарий
 
 
був я на цьому Буковелі, ціни як подорож в космос, вибачте, в туалет сходити дуже дорого
 показать весь комментарий
 
Это Украина!!!
Бери задорого хреновое свое.
Деревянные очечи от зажопных украинских дизайнеров вместо Рэйбан, а дорогущий хуторской сервис украинских курортов вместо лучших горно-лыжных курортов Альп и Татр.
 показать весь комментарий
 
Самое интересное, решение ВС принял сегодня, а продажу Буковеля объявили 12 октября! Верховний Суд задовольнив касацію Нацбанку щодо курорту "Буковель" - Цензор.НЕТ 2680
 показать весь комментарий
 
Сладкий оперативно исполняет желания херла чмырить беню...ню-ню...ты ж нэ всю жизнь будэш презом...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный Суд удовлетворил кассацию Нацбанка по курорту "Буковель"
 
 
 
 
 
 вверх