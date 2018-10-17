 Верховный Суд удовлетворил кассацию Нацбанка по курорту "Буковель"

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу Национального банка Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций, которыми были расторгнуты договора ипотеки между НБУ и ООО "Скорзонера" ("Буковель"). По результатам рассмотрения Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций и принял новое, которым отказал в исковых требованиях ООО "Скорзонера", - сообщили в пресс-службе НБУ в ответ на запрос агентства.
Согласно сообщению, НБУ считает такое решение Верховного Суда одним из примеров обеспечения принципа верховенства права в современных условиях реформирования правосудия в Украине и ожидает, что в дальнейшем суды будут учитывать правовую позицию Верховного Суда в подобных спорах.
Согласно данным Госреестра прав на недвижимое имущество, предметами ипотеки является имущество по адресу г. Яремче, с. Поляница (Ивано-Франковская обл.), где расположен горнолыжный курорт "Буковель".
По данным Госреестра юрлиц, конечные бенефициары ООО "Скорзонера" являютсяч Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Горнолыжный туристический курорт "Буковель" перешел на баланс ПриватБанка во время национализации финучреждения.
Потому, что складывается впечатление, что из кучи букаф ты понял только "буковель" и "приват".
А собственник у Буковеля тот же, что и был.
Перед тем, как что-то писать, стоит разобраться хоть как-то. Если лень, то есть смысл воздержаться от комментариев, чтобы не выглядеть глупо, как Nikos KGB, например.
Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.
Согласно сообщению, банк планирует предложить инвесторам свою долю в горнолыжном курорте "Буковель", гостиницу "Radisson Blu Resort Буковель", футбольный стадион и тренировочную базу в Днепре."
банк планирует предложить инвесторам свою долю
Видел цитату, которую ты сам не понял, как и все, кто выше высказал искпердное мнение.
У Привата была доля в Буковели. Теперь эта доля у НБУ.
Шо изменилось для Буковеля? В чем ваша анальная боль?
Бери задорого хреновое свое.
Деревянные очечи от зажопных украинских дизайнеров вместо Рэйбан, а дорогущий хуторской сервис украинских курортов вместо лучших горно-лыжных курортов Альп и Татр.