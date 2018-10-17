 Террористы из "ЛНР" сообщают о взрыве в детском саду, ранена женщина

В детском саду оккупированного поселка Донецкий Луганской области произошел взрыв гранаты, есть пострадавшая. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
В так называемом "Министерстве по чрезвычайным ситуациям" террористической группировки "ЛНР" сообщили, что в результате взрыва пострадала завхоз детсада.
Сообщается, что у женщины осколочное ранение правого нижнего века и травма пальца левой руки. Предполагают, что взрыв прогремел в результате детонации ручной гранаты.
Напомним, 12 октября 2018 года в городе Лисичанск Луганской области часть ракеты упала во дворе школы. Вскоре в школе 27 временно приостановили обучение.
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А если серьезно, то по тяжести ранений это был максимум детонатор...
и что теперь? на кого навесят теракт?
и кошелка с ножовкой и резиновые шлепки - классика дюдюктивного метода запоребриковых
Вы, суки бешеные за это и ответите. Спасибо, что сообщили, а то у нас в прокурватуре сидит свора тупых лентяев, которые сами и в интернет не залезли бы, если бы не порнуха...
А теперь все в норме и вы за все это ответите своими никому не нужными жизнями, ибо за оккупированную территорию и за людей на ней отвечают оккупационные власти - т.е. вы, дорогие мои трупаки)))
при этом злые языки бают, что обдроченцы с территории этого самого садика регулярно из миномётов накладывали, так что вполне понятно, что за бибизяна это там обронила.
хуйло воно і є хуйло!