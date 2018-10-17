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 Террористы из "ЛНР" сообщают о взрыве в детском саду, ранена женщина

Предполагают, что на территории детского учреждения взорвалась граната.

В детском саду оккупированного поселка Донецкий Луганской области произошел взрыв гранаты, есть пострадавшая. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

В так называемом "Министерстве по чрезвычайным ситуациям" террористической группировки "ЛНР" сообщили, что в результате взрыва пострадала завхоз детсада.

Сообщается, что у женщины осколочное ранение правого нижнего века и травма пальца левой руки. Предполагают, что взрыв прогремел в результате детонации ручной гранаты.

Напомним, 12 октября 2018 года в городе Лисичанск Луганской области часть ракеты упала во дворе школы. Вскоре в школе 27 временно приостановили обучение.

Также на Цензор.НЕТ: ТЦ "Маяк" сгорел в оккупированном Антраците: информацию замалчивают, пожарная служба приехала с опозданием, - Лисянский. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3091774
 
 
 Топ комментарии
 
Мальчик в детсаде гранату нашел... и т.д.))
А если серьезно, то по тяжести ранений это был максимум детонатор...
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Ну ведь что бибизяна обычно с гранатой делает?)
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а шож она этим детонатороммммммм делала? Терористи з "ЛНР" повідомляють про вибух у дитячому садку, поранено жінку - Цензор.НЕТ 7000
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Мальчик в детсаде гранату нашел... и т.д.))
А если серьезно, то по тяжести ранений это был максимум детонатор...
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Ну ведь что бибизяна обычно с гранатой делает?)
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тю...а Ярош сказал...что всех своих вывел с передка...
и что теперь? на кого навесят теракт?
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Когда это отсутствие Яроша мешало вате найти его визитку?
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та да... согласен
и кошелка с ножовкой и резиновые шлепки - классика дюдюктивного метода запоребриковых
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завхозу надо соблюдать ТБ, когда боеприпасы нянькам раздаёт но в общем дело то житейское.
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Ну ОК.
Вы, суки бешеные за это и ответите. Спасибо, что сообщили, а то у нас в прокурватуре сидит свора тупых лентяев, которые сами и в интернет не залезли бы, если бы не порнуха...
А теперь все в норме и вы за все это ответите своими никому не нужными жизнями, ибо за оккупированную территорию и за людей на ней отвечают оккупационные власти - т.е. вы, дорогие мои трупаки)))
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а шож она этим детонатороммммммм делала? Терористи з "ЛНР" повідомляють про вибух у дитячому садку, поранено жінку - Цензор.НЕТ 7000
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Либо дети неправильно игрались, либо в сумочке воспитательница с собой носила, когда одна вечером на улице, и неудачно полезла за помадой, либо "укропы" с передка докинули.
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Такс.. Колледж. Детский садик. В один день? Суки мордоровские, что-то затеяли.
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как пишут лугандонские источники - "во время уборки территории".

при этом злые языки бают, что обдроченцы с территории этого самого садика регулярно из миномётов накладывали, так что вполне понятно, что за бибизяна это там обронила.
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хуйлу мало виставляти перед вялікімі раша-швайне воїнами жінок та дітей, тепер хуйло почало їх підривати у дитсадках та коледжах???
хуйло воно і є хуйло!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы из "ЛНР" сообщают о взрыве в детском саду, ранена женщина
 
 
 
 
 
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