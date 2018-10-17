 Ситуация на переговорах в Минске близка к тупиковой из-за позиции РФ, - представитель Украины Моцик

"Прошёл 97-й раунд переговоров. На самом деле ситуация близка к тупиковой и всё из-за позиции РФ... которая не хочет идти на нормальный процесс урегулирования процесса дипломатическим путём, а желает заморозить ту ситуацию, которая там есть", - сказал он в рамках дискуссии "Какая миротворческая миссия нужна Украине?" в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
А.Моцик также рассказал, что в рамках ТКГ не удалось уговорить российскую сторону отменить проведение незаконных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
"Мы так и не смогли уговорить Россию отменить те выборы, которые она хочет провести на оккупированных территориях 11 ноября... Также не удалось договориться на встрече заместителей дипломатических советников лидеров четырёх стран провести саммит до конца этого года", - проинформировал он.
Кроме того, по его словам, российская сторона не желает идти на создание отдельной группы в рамках ТКГ по вопросам границы.
создаётся впечатление что существующая власть потихоньку уже начинает передавать им дела
гройсман по 12
кто при таком раскладе победит на парламентских выборах?
вопрос с ерьёзный если шо
сеня мамой клялся на майдане шо газ будет по 68 копеек, и ведь прокатило))
и на этот раз прокатит
педерация разорвала минские соглашения
ждем ответный ход от США
будем посмотреть интересно будет им дальше продолжать демонов душить или нет
псы. плоюс активизация боевых действий, потери практически каждый день, в то время как гарант носится с томасом как курица с яецом
Душанбинская православная церковь, как и РПЦ, разрывает связь с Константинополем, который,по мнению бесов в рясах, "нарушил каноны - вторгся в каноническую территорию Русской православной церкви Украины"
Вы о такой слышали?.. Прихода наверное человек 50. Зато ща будут рассказывать, что все валят от Константинополя, поскольку они обидели своих подчиненных - московский сатанат, который должен быть типа в авторитете.
Вы что, издеваетесь? Рашка, ртом Хуйла В.В., еще в 2014 объявила территориальные претензии на половину нашей страны. В итоге получила "гулькин х_й" и теперь не может спать спокойно, ибо в уме (а не во рту Хуйла В.В.) она имела всю Украину. Но снова таки, получила уже не гулькин, а вполне себе х_й которым Хуйло В.В. просто подавился. Такого опущения "Вялечия" (ТМ) рашка не сможет стерпеть хоть тресни. Вот теперь все сидят и ждут - когда ж она треснет на полсотни народных республик, улусов, имаратов и прочих джамахерий. Все.
Смысл переговоров исчерпан.
но юлька сольет.
Россия полностью показывает свою имперско-бандитскую сущность, только кишка потоньшала. Вот интересно - все псевдо-республики хоть какую-то национальность обозначают: молдавскую, осетинскую, абхазскую. А эти дыныры и лыныры - это что новые национальности появились, которые захотели независимости? И как же эти национальности называются?