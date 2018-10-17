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 Политика Украины
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 Ситуация на переговорах в Минске близка к тупиковой из-за позиции РФ, - представитель Украины Моцик

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Александр Моцик считает, что переговоры в рамках ТКГ близки к тупиковой ситуации, а Россия стремится заморозить конфликт.

"Прошёл 97-й раунд переговоров. На самом деле ситуация близка к тупиковой и всё из-за позиции РФ... которая не хочет идти на нормальный процесс урегулирования процесса дипломатическим путём, а желает заморозить ту ситуацию, которая там есть", - сказал он в рамках дискуссии "Какая миротворческая миссия нужна Украине?" в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

А.Моцик также рассказал, что в рамках ТКГ не удалось уговорить российскую сторону отменить проведение незаконных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

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"Мы так и не смогли уговорить Россию отменить те выборы, которые она хочет провести на оккупированных территориях 11 ноября... Также не удалось договориться на встрече заместителей дипломатических советников лидеров четырёх стран провести саммит до конца этого года", - проинформировал он.

Кроме того, по его словам, российская сторона не желает идти на создание отдельной группы в рамках ТКГ по вопросам границы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091773
 
 
 Топ комментарии
 
Козломордые ждут смену проросийской власти в Украине
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организовав выборы в лугандоне
педерация разорвала минские соглашения
ждем ответный ход от США
будем посмотреть интересно будет им дальше продолжать демонов душить или нет
псы. плоюс активизация боевых действий, потери практически каждый день, в то время как гарант носится с томасом как курица с яецом
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глядя на то как активизировался в Украине медведчук с компанией
создаётся впечатление что существующая власть потихоньку уже начинает передавать им дела
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Тупицы,потому и тупиковая. Медведчука с кучмой на такие дела брать...Это еще как нужно было не любить Украину !
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Ох лол,йулю туда нужно, вот она умеет договариваться с хуйлом. Только потом судиться заманаешься.
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Козломордые ждут смену проросийской власти в Украине
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глядя на то как активизировался в Украине медведчук с компанией
создаётся впечатление что существующая власть потихоньку уже начинает передавать им дела
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Отсосут (Извините за мой французский).
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вилкул обещает газ по три гривны
гройсман по 12
кто при таком раскладе победит на парламентских выборах?
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откуда им взяться?
вопрос с ерьёзный если шо
сеня мамой клялся на майдане шо газ будет по 68 копеек, и ведь прокатило))
и на этот раз прокатит
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Кто бы не пришёл к власти не сможет снизить тарифы , им всем лишбы к власти добраться. Нельзя продавать дешевле чем покупаешь. Если это произойдёт, то все равно за счёт народного кармана, не с левого так с правого кармана вытащат.
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А на рассее арестован первый вице - премьер Крыма - заместитель Аксенова,Виталий Нахлупин,один из ярких представителей донецко-макеевского Клана...!
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И режиссер всего этого цирка-что творится один!
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потому что минские договорняки и есть тупик: выполнение их приведет к фактической потере независимости Украины, а невыполнение - к обвинениям со стороны союзников в срыве соглашений.
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Рашка ставить гроші на свого кандидата на вибори в Україні у 2019, тому ніяких рішень не буде а перемови у Мінську то маячня вже після рішення що церква білоруська підтримала рпц а Білорусь завжди проти України голосує в ООН.
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организовав выборы в лугандоне
педерация разорвала минские соглашения
ждем ответный ход от США
будем посмотреть интересно будет им дальше продолжать демонов душить или нет
псы. плоюс активизация боевых действий, потери практически каждый день, в то время как гарант носится с томасом как курица с яецом
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До 11 лютого Мінські угоди є фактичним лайном, а після 11 лютого Мінські угоди перетворюються на законодавче + фактичне лайно
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Любимая модель свинособак-шантаж. Визжать от куда можно и не можно.

Душанбинская православная церковь, как и РПЦ, разрывает связь с Константинополем, который,по мнению бесов в рясах, "нарушил каноны - вторгся в каноническую территорию Русской православной церкви Украины"

Вы о такой слышали?.. Прихода наверное человек 50. Зато ща будут рассказывать, что все валят от Константинополя, поскольку они обидели своих подчиненных - московский сатанат, который должен быть типа в авторитете.
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Обычно я в таких случаях вспоминаю город Квакенбрюк и его городской совет, который признал... уже не помню что... вроде Крым кацапским... Ситуация на переговорах в Минске близка к тупиковой из-за позиции РФ, - представитель Украины Моцик - Цензор.НЕТ 8671
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а-ха-ха.. это типа, деревня Пердунки признала Крым российским.
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именно так. у них и в Италии тоже есть какой-то пророссийский "Мухосранск", но не такое дивное название, как "Квакенбрюк".
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Близка к тупиковой?!?!
Вы что, издеваетесь? Рашка, ртом Хуйла В.В., еще в 2014 объявила территориальные претензии на половину нашей страны. В итоге получила "гулькин х_й" и теперь не может спать спокойно, ибо в уме (а не во рту Хуйла В.В.) она имела всю Украину. Но снова таки, получила уже не гулькин, а вполне себе х_й которым Хуйло В.В. просто подавился. Такого опущения "Вялечия" (ТМ) рашка не сможет стерпеть хоть тресни. Вот теперь все сидят и ждут - когда ж она треснет на полсотни народных республик, улусов, имаратов и прочих джамахерий. Все.
Смысл переговоров исчерпан.
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кацапы ждут выборы.и Тимоху.которая сольет Украину.
но юлька сольет.
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Тупиковая ситуация близка к тупиковой. Это что-то инновационное. Разъезжайтесь оттуда клоуны минимум до 22 ноября. А потом поинтересуетесь,как у русни настроение.
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До выборов ничего не поменяется.Мордовобуряты надеются что прийдёт промордовобурятский президент.
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Вместо Барыг,, есть большая вероятность, что придут Бандиты..!!
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Не уговаривать нужно, а заставлять. И писать "не смогли заставить".
Россия полностью показывает свою имперско-бандитскую сущность, только кишка потоньшала. Вот интересно - все псевдо-республики хоть какую-то национальность обозначают: молдавскую, осетинскую, абхазскую. А эти дыныры и лыныры - это что новые национальности появились, которые захотели независимости? И как же эти национальности называются?
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Продление особого статуса тоже тупик
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Херня все это, пардон. Это как, у нас с Карабахом, 30 лет переговоры. Пока Параша не сдохнет, никаких результатов не будет ни для кого...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСитуация на переговорах в Минске близка к тупиковой из-за позиции РФ, - представитель Украины Моцик
 
 
 
 
 
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