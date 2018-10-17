 Нищук получил предписание НАПК за "кумовство" в ансамбле Вирского

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание министру культуры Евгению Нищуку, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным ведомства, он не принял мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в деятельности художественного руководителя Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Вирского Мирослава Вантуха. В прямом подчинении Вантуха обнаружили близких ему лиц.
"Дочь работает помощником балетмейстера ансамбля, сын – главным администратором, зять – артистом балета высшей категории, внучка – артисткой балета", – уточняет НАПК.
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Помимо этого, внесено предписание председателю Государственной службы Украины по вопросам труда в отношении его заместителя Игоря Шумелюка, который безосновательно отказал в предоставлении копий материалов дисциплинарного производства на законное требование НАПК.
По имеющейся в Национальном агентстве информации, Государственная служба открыла дисциплинарное производство в отношении первого заместителя начальника Главного управления Гоструда в Одесской области относительно возможного получения им подарков.
Также НАПК направило в суд протокол об административном правонарушении в отношении командира воинской части А4615 Минобороны Виктора Кузьменко. Военнослужащий принял на должность близкую личность, не сообщив о реальном конфликте интересов.
Предписания Нацагентства обязательны для исполнения. О результатах выполнения предписания Нищук и Чернега должны проинформировать НАПК в течение 10 рабочих дней.
Напомним, НАПК уже вносило предписание министру культуры Нищуку. Тогда предписание касалось генерального директора Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Ивана Ковальчука, в подчинении которого находилась его жена.
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и петра алексеича кум генпрокурор
и вся его семья там же
получается в бпп можно, а в ансабле нельзя?))
там же целые кланы родственников, кумовей.... из поколения в поколение
у каждого свои сыночки и лапочки дочки пристроены...
И в Академии при Печерской Лавре бабос и ансамбль Вирского! С голоду точно не помрёт.