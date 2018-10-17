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 Общество
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Все про:Нищук (122) НАПК (620)

 Нищук получил предписание НАПК за "кумовство" в ансамбле Вирского

Министр не предотвратил конфликт интересов: в подчинении у руководителя ансамбля находятся его близкие родственники.

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание министру культуры Евгению Нищуку, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ведомства, он не принял мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в деятельности художественного руководителя Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Вирского Мирослава Вантуха. В прямом подчинении Вантуха обнаружили близких ему лиц.

"Дочь работает помощником балетмейстера ансамбля, сын – главным администратором, зять – артистом балета высшей категории, внучка – артисткой балета", – уточняет НАПК.

Также на Цензор.НЕТ: Минкульт распорядился провести учет всех историко-культурных ценностей в храмах УПЦ МП. ДОКУМЕНТ

Помимо этого, внесено предписание председателю Государственной службы Украины по вопросам труда в отношении его заместителя Игоря Шумелюка, который безосновательно отказал в предоставлении копий материалов дисциплинарного производства на законное требование НАПК.

По имеющейся в Национальном агентстве информации, Государственная служба открыла дисциплинарное производство в отношении первого заместителя начальника Главного управления Гоструда в Одесской области относительно возможного получения им подарков.

Также НАПК направило в суд протокол об административном правонарушении в отношении командира воинской части А4615 Минобороны Виктора Кузьменко. Военнослужащий принял на должность близкую личность, не сообщив о реальном конфликте интересов.

Предписания Нацагентства обязательны для исполнения. О результатах выполнения предписания Нищук и Чернега должны проинформировать НАПК в течение 10 рабочих дней.

Напомним, НАПК уже вносило предписание министру культуры Нищуку. Тогда предписание касалось генерального директора Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Ивана Ковальчука, в подчинении которого находилась его жена.

Читайте на Цензор.НЕТ: Через 2 года в столице появится полноценный Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора", - Нищук

Источник: https://censor.net.ua/n3091771
 
 
 Топ комментарии
 
Ну да.....вот это преступление преступлений....Это вам не Семачко в управлении разведки с кучей кацапских родственников
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ну и шо
и петра алексеича кум генпрокурор
и вся его семья там же
получается в бпп можно, а в ансабле нельзя?))
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Сразу видно что корупционер
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Этот Гражданин был Голосом Майданов двух.......а как получил кресло-кабинет......стал дерьмом.......Вот и проверка....МЕДНЫЕ ТРУБЫ ещё ни кто не отменял. Сволочь на крови...................
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ну и шо
и петра алексеича кум генпрокурор
и вся его семья там же
получается в бпп можно, а в ансабле нельзя?))
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Ну да.....вот это преступление преступлений....Это вам не Семачко в управлении разведки с кучей кацапских родственников
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И снова перемога. Ну что ж такое, ни одной благодатной темы для соевых, хоть бы уже про Томос кто-то высказался.
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Хороший МЭМ у маски Шоу...... Комаров............ ЭТО НЕ НАШИ!
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А Грицаку слабо прЄдпісаніЄ дать за семочко, мля?
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ой...так бы вы боролись с кумовством в верховной зраде, министерствах, судах, прокуратуре...
там же целые кланы родственников, кумовей.... из поколения в поколение
у каждого свои сыночки и лапочки дочки пристроены...
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Вантух себя всегда прекрасно чувствует. И его заводик тоже.
И в Академии при Печерской Лавре бабос и ансамбль Вирского! С голоду точно не помрёт.
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Я не понял.Что за наезды.Это же национальная Украинская забава.Как можно наезжать на святое.Вы еще скажите вышиванку не носить.
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Бред и очередная имитация деятельности. А цель однозначна: убрать Нищука из министерского кресла.
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Его зять не только солист балета а и главный балетмейстер. Зять уже 12 или больше лет не выходит на сцену, а зарплату получает за две должности, а зарплаты там очень хорошие. И ещё вся его семейка приходит на работу, как к себе домой, хотят работают, хотят не работают, зависит от настроения. Ещё, вроде на Вантуха возбуждено уголовное дело. Кто не согласен с такой политикой, того увольняют или сами уходят. А Нищук ни причем, никто его не хочет убирать.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНищук получил предписание НАПК за "кумовство" в ансамбле Вирского
 
 
 
 
 
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