 Супрун о медреформе: Семейного врача уже выбрали 19,5 млн украинцев, работает принцип "деньги ходят за пациентом" и будет еще ряд новых программ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на заседании правительства в среду, 17 октября.

Она напомнила, что сегодня исполняется год с момента, когда Верховная Рада проголосовала за документ, который дал старт медицинской реформе.

Супрун проинформировала, что за полгода 19,5 млн украинцев выбрали своих врачей. Также Супрун отметила, что заработал принцип "деньги ходят за пациентом".

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По ее словам, благодаря этому процессу зарплата врачей в Украине. Она привела пример роста зарплаты врача города Бахмут. По словам и. о. министра, если еще в сентябре врач Бахмута получал немного более 7 тысяч, то в октябре – больше 17 тысяч.

Также она анонсировала ряд новых программ в рамках реформы охраны здоровья. В частности, обеспечения вакцинами частных медицинских заведений, в том числе, родильных домов. Также речь идет о развитии сельских амбулаторий, развития программы "доступные лекарства".