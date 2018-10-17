 Супрун о медреформе: Семейного врача уже выбрали 19,5 млн украинцев, работает принцип "деньги ходят за пациентом" и будет еще ряд новых программ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на заседании правительства в среду, 17 октября.
Она напомнила, что сегодня исполняется год с момента, когда Верховная Рада проголосовала за документ, который дал старт медицинской реформе.
Супрун проинформировала, что за полгода 19,5 млн украинцев выбрали своих врачей. Также Супрун отметила, что заработал принцип "деньги ходят за пациентом".
По ее словам, благодаря этому процессу зарплата врачей в Украине. Она привела пример роста зарплаты врача города Бахмут. По словам и. о. министра, если еще в сентябре врач Бахмута получал немного более 7 тысяч, то в октябре – больше 17 тысяч.
Также она анонсировала ряд новых программ в рамках реформы охраны здоровья. В частности, обеспечения вакцинами частных медицинских заведений, в том числе, родильных домов. Также речь идет о развитии сельских амбулаторий, развития программы "доступные лекарства".
Словно письмена маститого советского писателя.....
Ну не может он "встать на учёт к травматологу"(?), вот беда....
На учёт становятся (соглашение заключают) с семейным врачом, а к специалистам он выписывает направления....
Смотри https://helsi.me/
Сменить можно, но зачем? Шило на мыло.
когда уже у вас майдан будет?
чего бздите?)
МНР?))
Когда я не получил нормальной консультации от бесплатного нейрохирурга, который даже не заинтересовался - может я при занятии спортом получил травму руки и нынешняя проблема была её последствием, я сходил к платному, которого мне посоветовали знакомые.
В чём проблема ты сам поймёшь, когда столкнёшься с этим.
Кемська реформа
Это было лучше ?????
Записывайся в хелси.ми на определённое время - и НЕТ НИКАКОЙ ОЧЕРЕДИ!
Лікарні почнуть входити в реформу у 2019 році, тоді у них і зростуть зарплати
Пока нет ответов на такие вопросы, я не могу оценивать медреформу положительно, как и все прочие пациенты, а отсутствие ответов у Супрунши и ее окружения говорит о том, что сказать им нечего, просто тетка отрабатывает какую то известную ей американскую модель устройства медицины без связи с местными реалиями, как насекомое, руководствуясь инстинктом.
и я с этим согласен, хороший врач должен зарабатывать больше чем плохой, или не согласны?
я хоть и записался, но своего еще не видел ))))
дай бог и не скоро увижу )))
"оценка только пациентами недостаточна" - для меня достаточна ))
а другие врачи у нас есть? которые могли бы так же похвастаться?
много уезжает за кордон... (вот не благодарные)
Приезжает колымага к дому вываливают два парамедика. Их спрашивают они в состоянии оказать помощь- нет, но довести до больницы могут не бесплатно.
не можу зрозуміти, як зубний технік може заробляти більше сімейного лікаря? вони навіть не лікарі
Если ВВП ниже африканского, то как не реформируй, без денег это не заработает...ну сколько можно выделить из бюджета на медицину, если ВЕСЬ бюджет 40-миллионной страны в пару десятков раз меньше итальянского, где проживает лишь на 10 млн человек больше...как из этого мизера нарезать достойную сумму на минздрав - да это невозможно в принципе...Пока экономика не увеличится раза в 4, народ так и будет загибаться от пещерной медицины.
Если Супрун сказала - "рехворма удалась", значит удалась.
А ваше (наше) мнение никого и не волнует. "Потужні рехворматори" лучше знают.
Как когда-то кровосися, доказывавший рабочему, что у того зарплата значительно выше, чем он (рабочий) говорит.
https://censor.net.ua/news/220608/azarov_na_zavode_vyzval_hohot_rabochih_rasskazyvaya_skolko_oni_zarabatyvayut
І так, ось одні з нововведень, що "покращили" медецинське обслуговування українців:
1) Ліквідація відділень для студентів, тобто молоді, що є українцями і навчаються в навчальних закладах, що існували у кожоному місті -- обласному центрі;
2) Для реєстрації, тобто прикріплення до дільничого лікаря необхідно, щоб жителю України виповнилося 18 років і більше, і тоді його за місцем реєстації можна буде поставити на реєстрацію до дільничого лікаря. А у випадку, коли громадянину України меньше 18 років, то програма із Міністерства не здійснює реєстрацію за визначеним дільничним лікарем... а інструкції чи роз'яснень для посадових осіб полікліннік чи лікарень з профільного Міністерства не існує... на їх розсуд, але в реєстр все одно не попадеш, тобто за обслуговування хворих студентів ніхто отримувати зарплатню не буде...
Тобто зараз значна кількість студентів в Україні, яким на сьогодні ще не виповнилося 18 років, а це десь 250...350 тис. чоловік, а той більше по всій Україні, не можуть стати на реєстрацію до визначеного дільничного лікаря... І куди пані СУПРУН, яка на сьогодні є в.о. міністра, йти студентам І-го курсу усіх по Україні ВУЗів, в яку поліклініку чи лікарню???
Хочеться це питання задати пану Вовочці Гройсману, що є ще поки-що Прем'єр-міністром України, а також Президенту України Петі Порошенко, який на всі сторони декларує про успіхи і хоче вдруге стати Президентом.... Отак тепер і будуть голосувати за Вас студенти, пане Президенте України Петро Порошенко, так як Ви на ділі печетися про медицинське їх обслуговування...
3) Реєстрацію здійснює дільничний лікар при реєстрації в місцевому відділі реєстрації, а як же бути не місцевим жителям України, тобто студентам, що тимчасово переїхали в інше місто. вступивши у ВУЗ, де тепер їм лікуватися... Тобто якщо захворів, то збирай речі і їдь за сотні-тисячі кілометрів лікуватися додому... там де постійна реєстрація... а потім, якщо вилікувався. то приїзджай навчатися далі
Отака реформа від Ульянки Супрун: тобто робіть, як хочте, і лікуйтеся самі, як хочте... отаке відношення до майбутнього нації -- українців, що в цьому році стали студентами... тому не дивно, що 80...85% молоді України хочуть покинути територію України, тобто виїхати на навчання, працевлаштуватися і тільки окремі з них -- можуть повернутися назад в Україну...