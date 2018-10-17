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 Политика Украины, Общество, Здоровье
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Все про:медицина (1695) Минздрав (1738) реформы (3137) Супрун Ульяна (347)

 Супрун о медреформе: Семейного врача уже выбрали 19,5 млн украинцев, работает принцип "деньги ходят за пациентом" и будет еще ряд новых программ

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун анонсировала новые программы в рамках медицинской реформы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на заседании правительства в среду, 17 октября.

Она напомнила, что сегодня исполняется год с момента, когда Верховная Рада проголосовала за документ, который дал старт медицинской реформе.

Супрун проинформировала, что за полгода 19,5 млн украинцев выбрали своих врачей. Также Супрун отметила, что заработал принцип "деньги ходят за пациентом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семейных врачей будут обучать предоставлению услуг в сфере психического здоровья, - Минздрав

По ее словам, благодаря этому процессу зарплата врачей в Украине. Она привела пример роста зарплаты врача города Бахмут. По словам и. о. министра, если еще в сентябре врач Бахмута получал немного более 7 тысяч, то в октябре – больше 17 тысяч.

Также она анонсировала ряд новых программ в рамках реформы охраны здоровья. В частности, обеспечения вакцинами частных медицинских заведений, в том числе, родильных домов. Также речь идет о развитии сельских амбулаторий, развития программы "доступные лекарства".

Источник: https://censor.net.ua/n3091770
 
   
 Топ комментарии
 
Да, говорил недавно с одним молодым врачом из райбольницы, говорит - повысили зарплату аж до целых 3400 грн, це покращення, перемога и рехформа.
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Выбрали семейного врача. Проблема только в том, что эти семейные врачи очень часто бездари, к которым вообще не стоит обращаться ни с чем кроме оформления больничного.
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До нее была Раиса Богатырева ,которая не вылазила из бутиков,СПА салонов и косметич лечебниц.На работе появлялась раз в неделю.Воровала сама миллионами и другим не мешала .Но смотрелась - КРАСИВО ПО БАГАТОМУ
Это было лучше ?????
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Выбрали семейного врача. Проблема только в том, что эти семейные врачи очень часто бездари, к которым вообще не стоит обращаться ни с чем кроме оформления больничного.
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Некорректное утверждение. В реальности выбора практически нет. В своей районной поликлинике обычно один-два семейных врача терапевта, зачастую низкой квалификации. В соседних поликлиниках ситуация практически такая же. Если нужно реально лечится, то я лично обращаюсь на платной основе к квалифицированным врачам. Зачастую это врачи высшей категории и заведующие отделениями. И у меня есть целая плеяда таких врачей по разным направлениям (ЛОР, Травмотолог, Терапевт и т.д.). Но к ним я не могу стать на учёт, так как они не терапевты в поликлинике. Итог: терапевт в поликлинике выписывает больничные, лечат другие врачи и за реальные деньги.
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Странное впечатление производит пост.... Плеяда Травматологов-Терапевтов.....
Словно письмена маститого советского писателя.....
Ну не может он "встать на учёт к травматологу"(?), вот беда....
На учёт становятся (соглашение заключают) с семейным врачом, а к специалистам он выписывает направления....
Смотри https://helsi.me/
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А сменить врача нельзя, если деньги ходят за пациентом?
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Гроші ходять за пацієнтом, але в руки не даються. Супрун про медреформу: Сімейного лікаря вже обрали 19,5 млн українців, працює принцип "гроші ходять за пацієнтом" і буде ще низка нових програм - Цензор.НЕТ 8406
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пару раз ходил в больницу - ни разу не видел чтоб за мной деньги шли Супрун про медреформу: Сімейного лікаря вже обрали 19,5 млн українців, працює принцип "гроші ходять за пацієнтом" і буде ще низка нових програм - Цензор.НЕТ 6827
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Бери гроші і прив'яжи їх до собаки, яка за тобою біжить
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Можна. Тупо йдеш до другого лікаря і укоадаєш з ним декларацію.
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Ответ выше смотри.
Сменить можно, но зачем? Шило на мыло.
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Удивительно, а в Беларуси врачи разные бывают, как и на других работах и тоже выезжают за границу...
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Когда ты покажешь - как от паРаши освободить Крым...
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у вас то крыма нет
чего бздите?)
МНР?))
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Ты не наблюдателен - в словах Беларусь и Крым есть одинаковые буквы "р".
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Это если лень поискать другого врача...
Когда я не получил нормальной консультации от бесплатного нейрохирурга, который даже не заинтересовался - может я при занятии спортом получил травму руки и нынешняя проблема была её последствием, я сходил к платному, которого мне посоветовали знакомые.
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Найди другого, в чём проблема ? Или в твоём городе - все врачи идиоты ?
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Декларации могут заключать далеко не все врачи.
В чём проблема ты сам поймёшь, когда столкнёшься с этим.
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Ещё раз, по буквам: идёшь по городу, обходишь все клиники где висит знак "Tут можна обрати свого лiкаря". Выбираешь себе врача кому доверяешь.
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Та клініка яка мене цікавить (приватна) із МОЗ не співпрацює і ніколи не буде. Чому мої податки можуть бути витрачені на лікування лише в клініках які співпрацюють з МОЗ??
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ИДИОТКА ПОЕДЬ В РАЕН ТАМ ПОСМОТРИ НА ЭТИ ХОЖДЕНИЯ
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та ні. Просто дивлячись на Супрун, вони почали розуміти, що смерть можно побачити і за життя...
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Шоб у них в США была таккя санитарка-смерть..........................
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А є лікарі, що можуть підтвердити слова Супрун про 17 тис грн?
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Шайтан-двери в поликлинику поставили? Крутяться панимаеш. Не можешь зайти и спросить?
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Моя мама працює лікарем-терапевтом. Вона набрала трохи більше 1000 декларацій, що становить 50% від максимально-допустимої кількості. ЇЇ зарплата зросла на 2000 грн у порівнянні із тим, яку мала раніше.
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ты в маленьком горороде набери еще их....
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Она в фильмах может без Грима.....Пункт Назначения.......хватит над Украиной..................
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До нее была Раиса Богатырева ,которая не вылазила из бутиков,СПА салонов и косметич лечебниц.На работе появлялась раз в неделю.Воровала сама миллионами и другим не мешала .Но смотрелась - КРАСИВО ПО БАГАТОМУ
Это было лучше ?????
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Она не телеведущая ,она МинЗдравоохранения (и то ИО)
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Суко, тепер щоб до ЛОРу чи окулісту попасти, треба тільки через сімейного, та добре у черзі посидіти.
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Быбил.....
Записывайся в хелси.ми на определённое время - и НЕТ НИКАКОЙ ОЧЕРЕДИ!
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К окулисту и Лору нельзя попасть это факт
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А чтобы очереди были меньше необходимо больше ЛОР врачей содержать?
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Прикольно..........Эвтаназия........... Чувак открыл глаза....а тут !!!!!! Ни электрики , ни химии................ Чистота
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Да, говорил недавно с одним молодым врачом из райбольницы, говорит - повысили зарплату аж до целых 3400 грн, це покращення, перемога и рехформа.
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Реформа стосується тільки первинної ланки. Це амбулаторії.
Лікарні почнуть входити в реформу у 2019 році, тоді у них і зростуть зарплати
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Деньги в Украине с ногами... и не только в медицине...
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В целом фонд оплаты врачей вырос? В целом бюджет медицины вырос? Если нет, то мы имеем всего лишь перераспределение, когда одна статья бюджета растет в ущерб другой, когда зарплата врачей не дает покупать лекарства или что то в этом роде. В принципе хорошо ли, если популярные врачи оттянут на себя деньги и клиентуру не популярных? Качество врача в глазах пациента часто не связано с его полезностью, которую не специалист не может точно оценить, но хорошо связано с манерой поведения и саморекламой, что тоже неплохо, но специальных знаний не заменяет. Хорошо ли будет обслуживать популярный и очень занятый врач? Что будет с не популярными - они останутся в профессии? Если нет, то что - у нас много лишних врачей было и есть?
Пока нет ответов на такие вопросы, я не могу оценивать медреформу положительно, как и все прочие пациенты, а отсутствие ответов у Супрунши и ее окружения говорит о том, что сказать им нечего, просто тетка отрабатывает какую то известную ей американскую модель устройства медицины без связи с местными реалиями, как насекомое, руководствуясь инстинктом.
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Открыл Америку.... К кому больше пациентов - тот больше зарабатывает. Тебя это удивляет?
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Это я заметил, вопросы совсем о другом.
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если тупо добавлять в бюджет деньги - это не будет реформа, реформа должна изменить сам подход распределения этих денег
и я с этим согласен, хороший врач должен зарабатывать больше чем плохой, или не согласны?
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а кто будет определять кто хороший врач а кто плохой?! пока что определяет супрун! и мне почему то кажется что хороший власть по мысли супрун это не то что надо мне!!
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пациент определяет, моя бабушка уже через месяц перешла к другому врачу
я хоть и записался, но своего еще не видел ))))
дай бог и не скоро увижу )))
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твоя бабушка токо бумажку подписывает!! а куда идут деньги решает супрун! или думаешь твой врач рад подписаным бумажкам больше чем деньгам?!!
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Я ясно свою точку зрения изложил, по моему, медицина такая сфера, где потребитель не может хорошо определять квалификацию врача и пользу от его услуг, поэтому обычно люди ориентируется на внешние проявления, вроде приятного поведения, это - нужное, но не все нужное. В оценке врачей рынок не особо эффективен, здесь мнение коллег поважнее будет, так что во многих процветающих странах базовая медицина бесплатная, по совковому, или выбор врача клиентом значительно ограничен, как и дифференциация оплаты со стороны больного. Я не против высокой оплаты "хороших" врачей, но нужны правильные критерии оценки "хорошести", оценка только пациентами недостаточна.
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"здесь мнение коллег поважнее будет" - первый шаг к коррупции

"оценка только пациентами недостаточна" - для меня достаточна ))
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Таких много по колдунам бродит, но в среднем живут они поменьше, чем те, кто верит в зависимость категории врача, присвоенной коллегами, от его реальной квалификации.
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уже 5 раз приводят пример врача из Бахмута...(от хвастун!!!)
а другие врачи у нас есть? которые могли бы так же похвастаться?
много уезжает за кордон... (вот не благодарные)
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Человек считается здоровым до тех пор пока не пошел к врачу... суровая реальность, абсолютно здоровых людей не существует в природе, мы все больны по своему. Желаю никому не болеть, а зарплаты врача это еще не лечение, в лучшем случае консультация и выписывание справок, больничных. Кстати не факт что бесплатно, еще не давно это было платно... с тех пор не обращался.
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И кстати.......... где ОН (дерьмо обслуга) и они где ВИРСКИЕ!!!!!!!!!!!!!!!
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Не реформа,а черт знает что !!!! Очереди,еще больше,чем до реформы!!!
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Поправочка. Деньги убегают от пациента- вот смысл парамедицинской реформы.
Приезжает колымага к дому вываливают два парамедика. Их спрашивают они в состоянии оказать помощь- нет, но довести до больницы могут не бесплатно.
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Каменко-Днепровская районная больница Запорожской обл. закрывается, уволилось 13 врачей из за мизерной ЗП.
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все пациенты подписали договор с другой больницей...
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в мене кума працює сімейним лікарем, каже що за таку зарплату (3400) не хай самі працюють
не можу зрозуміти, як зубний технік може заробляти більше сімейного лікаря? вони навіть не лікарі
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До мого лікаря вони ще не дійшли. Харків, Фрунзенський р-он 15 дитяча полікліника. Зарплата мого лікаря 4400 на руки. Як була так і залишилась. Усі обіцяні гроши за договори можливо будуть з нового року коли створять відповідні фонди (так їм каже керівництво). Єдине що гарантують, що зарплата не зменшиться.
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дело не в Супрун. Она, в принципе, предложила нормальную схему, вот только не для Украины.
Если ВВП ниже африканского, то как не реформируй, без денег это не заработает...ну сколько можно выделить из бюджета на медицину, если ВЕСЬ бюджет 40-миллионной страны в пару десятков раз меньше итальянского, где проживает лишь на 10 млн человек больше...как из этого мизера нарезать достойную сумму на минздрав - да это невозможно в принципе...Пока экономика не увеличится раза в 4, народ так и будет загибаться от пещерной медицины.
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100 % и ещё народ то не понимает или не хочет понимать , что зарплата врача формуется от налогов которые платит народ
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та все народ понимает! токо народ не понимает почему ЗП судьям 200 тыс грн! хотя судьи объективно завалил правосудие в стране!! а врачам всего 3000 грн!! так что все народ видит и все понимает!! просто сделать ничего не может потому что все механизмы влияния на власть у народа обрезаны!!
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Вот же народ неблагодарный.
Если Супрун сказала - "рехворма удалась", значит удалась.
А ваше (наше) мнение никого и не волнует. "Потужні рехворматори" лучше знают.
Как когда-то кровосися, доказывавший рабочему, что у того зарплата значительно выше, чем он (рабочий) говорит.
https://censor.net.ua/news/220608/azarov_na_zavode_vyzval_hohot_rabochih_rasskazyvaya_skolko_oni_zarabatyvayut
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пани Супрун. когда вам приделают ноги???))))
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Да, говорил недавно с одним молодым врачом из райбольницы, говорит - повысили зарплату аж до целых 3400 грн, це покращення, перемога и рехформа. -- а откуда берётся зарплата этому врачу ? А вы налоги платите , что бы с этих налогов платили врачу зарплату ? А знаете почему у датского врача зарплата не 3400 ? Потому что я каждый месяц плачу 38 % налога от своей зарплаты , а вы сколько?
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Все по разному, мелкий бизнес минимум 32 процента от минималки. За работника ЕСВ 22%. Но это же не все, в каждом чеке есть НДС, в топливе, алко и сигаретах акцизы... да если посчитать, то много уходит на налоги, в процентном отношении я думаю что разница будет не существенна.
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Врет и не краснеет!! на самом деле идет массовое сокращение и врачей и больниц и за счет этого единицам может и повысили ЗП но как говорится все закрыто все тайно хрен чего проверишь! куда идут деньги знает токо супрун (и то врядли)
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циничная баба яга... брешет на каждом шагу... по ее словам на 2,3 украинца есть дохтур... БРЕХНЯ! ужде за брехню ее надо увольнять с позором...
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В даній реформі куча безглуздих нововведень, про які в Міністерстві в зв'язку із своєю некомпітентністю не змогли й передбачити, а зараз значна частина населення України залишилася без медицинського обслуговування... ОТАКА РЕФОРМА ВІД Ульянки СУПРУН... гнати треба цих реформаторів мітлою...
І так, ось одні з нововведень, що "покращили" медецинське обслуговування українців:
1) Ліквідація відділень для студентів, тобто молоді, що є українцями і навчаються в навчальних закладах, що існували у кожоному місті -- обласному центрі;
2) Для реєстрації, тобто прикріплення до дільничого лікаря необхідно, щоб жителю України виповнилося 18 років і більше, і тоді його за місцем реєстації можна буде поставити на реєстрацію до дільничого лікаря. А у випадку, коли громадянину України меньше 18 років, то програма із Міністерства не здійснює реєстрацію за визначеним дільничним лікарем... а інструкції чи роз'яснень для посадових осіб полікліннік чи лікарень з профільного Міністерства не існує... на їх розсуд, але в реєстр все одно не попадеш, тобто за обслуговування хворих студентів ніхто отримувати зарплатню не буде...
Тобто зараз значна кількість студентів в Україні, яким на сьогодні ще не виповнилося 18 років, а це десь 250...350 тис. чоловік, а той більше по всій Україні, не можуть стати на реєстрацію до визначеного дільничного лікаря... І куди пані СУПРУН, яка на сьогодні є в.о. міністра, йти студентам І-го курсу усіх по Україні ВУЗів, в яку поліклініку чи лікарню???

Хочеться це питання задати пану Вовочці Гройсману, що є ще поки-що Прем'єр-міністром України, а також Президенту України Петі Порошенко, який на всі сторони декларує про успіхи і хоче вдруге стати Президентом.... Отак тепер і будуть голосувати за Вас студенти, пане Президенте України Петро Порошенко, так як Ви на ділі печетися про медицинське їх обслуговування...
3) Реєстрацію здійснює дільничний лікар при реєстрації в місцевому відділі реєстрації, а як же бути не місцевим жителям України, тобто студентам, що тимчасово переїхали в інше місто. вступивши у ВУЗ, де тепер їм лікуватися... Тобто якщо захворів, то збирай речі і їдь за сотні-тисячі кілометрів лікуватися додому... там де постійна реєстрація... а потім, якщо вилікувався. то приїзджай навчатися далі
Отака реформа від Ульянки Супрун: тобто робіть, як хочте, і лікуйтеся самі, як хочте... отаке відношення до майбутнього нації -- українців, що в цьому році стали студентами... тому не дивно, що 80...85% молоді України хочуть покинути територію України, тобто виїхати на навчання, працевлаштуватися і тільки окремі з них -- можуть повернутися назад в Україну...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСупрун о медреформе: Семейного врача уже выбрали 19,5 млн украинцев, работает принцип "деньги ходят за пациентом" и будет еще ряд новых программ
 
 
 
 
 
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