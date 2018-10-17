 Пиротехники разминировали все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала под Ичней, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7:30 17 октября, авиация ГСЧС находится в готовности. Пожарно-спасательными подразделениями продлена работа по обеспечению бесперебойной заправки водой пожарных танков и в и наполнения пожарного водоема. Организовано дежурство 8 пожарно-спасательных расчетов на автоцистернах для обеспечения оперативного тушения возможных пожаров в пгт Дружба и на административной территории арсенала. Пиротехническими подразделениями продолжаются работы по очистке территории. В течение 16 октября, проверены и очищены от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. Очищены 25 из 80 участков разминирования, 16-километровая зона загрязнения уменьшена до 10-километровой. Изъяты 2 тыс. 289 взрывоопасных предметов (за сутки - 254), отработаны 260 сообщений населения о обнаружении боеприпасов (за сутки - 8). Психологами ГСЧС предоставлена психологическая помощь 280 лицам (всего с начала работ - 2840 лицам). В районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью 697 человек и 149 ед. техники", - говорится в сообщении.

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Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").