 В оккупированной Горловке прорвало водопровод: без воды почти 43 000 человек в Торецке и ближайших поселках

Из-за прорыва водопровода "Горловка – Торецк" в Торецке и поселках Железное, Южное и Щербиновка без воды остаются 42 813 людей. Сегодня подвоз воды в эти населенные пункты будет осуществлен автомобилями, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Донецкой области.
"17 октября для обеспечения населения водой будет организовано привлечение подразделений ГУ ДСНС Украины в Донецкой области и коммунальных служб города", – говорится в сообщении.
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Провести ремонтные работы на участке "Горловка – Торецк" смогут в том случае, если работникам коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" гарантируют безопасные условия работы, отмечают в ведомстве.
На сайте ГСЧС также опубликовали информацию о том, куда и когда будут подвозить воду.
Отметим, 15 октября водопровод "Горловка – Торецк" диаметром 900 мм прорвало в "серой зоне" в районе Горловки. Ранее водопровод был поврежден в результате боевых действий. Доступ к поврежденным участкам аварийно-восстановительные бригады получили только в конце 2016 года. В августе 2017 эти работы продолжились, бригады регионального управления по эксплуатации канала и Часовоярского регионального производственного управления устранили 32 повреждения.
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По схеме посмотрите из официоза - судья по заяве "папира" с неподконтрольной территории признает "клиента" трупом. Бл...дь, хотя бы ментовские документы почитали, и сроки посмотрите 2015 -2018. Это по потеряшкам три года.
Вот реально, пусть снимут неприкосновенность с судей, доработаю оставшееся (конечно не безплатно).
Обвинительное заключение на об"екта ОРД (фигуранта КС). Две орфографические ошибки в фамилии. Вопрос - прокурорские это умышленно допустили? (халатность не сифилис). Судья, пропускает в первой инстанции. Потом областной судья рвет уголовное дело к е...ням по тыканью пальцем адвоката в несоответствии данных НДЭКЦ (экспертиза) и фигуранта (и правильно делает). Ну как, мат в два хода на работу кучи оперативных сотрудников, командировок, поиска свидетелей?
Это я так, немного злюсь. Пора поработать.
судя по всему.... он даже в мирные дни не будет лишним
а на не подконтрольной... извините...консультируйтесь у крысчан...как лучше
Но там ещё много чего нужно строить в обход окупированных. Например железную дорогу. Всё это хорошо и будет нелишне даже после войны. Но где деньги брать????