 В оккупированной Горловке прорвало водопровод: без воды почти 43 000 человек в Торецке и ближайших поселках

Из-за прорыва водопровода "Горловка – Торецк" в Торецке и поселках Железное, Южное и Щербиновка без воды остаются 42 813 людей. Сегодня подвоз воды в эти населенные пункты будет осуществлен автомобилями, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Донецкой области.

"17 октября для обеспечения населения водой будет организовано привлечение подразделений ГУ ДСНС Украины в Донецкой области и коммунальных служб города", – говорится в сообщении.

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Провести ремонтные работы на участке "Горловка – Торецк" смогут в том случае, если работникам коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" гарантируют безопасные условия работы, отмечают в ведомстве.

На сайте ГСЧС также опубликовали информацию о том, куда и когда будут подвозить воду.





Отметим, 15 октября водопровод "Горловка – Торецк" диаметром 900 мм прорвало в "серой зоне" в районе Горловки. Ранее водопровод был поврежден в результате боевых действий. Доступ к поврежденным участкам аварийно-восстановительные бригады получили только в конце 2016 года. В августе 2017 эти работы продолжились, бригады регионального управления по эксплуатации канала и Часовоярского регионального производственного управления устранили 32 повреждения.

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