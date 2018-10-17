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 В Горловке прорвало поврежденный во время обстрелов водопровод: без воды почти 43 000 человек в Торецке и ближайших поселках

Сегодня воду будут подвозить автомобилями, – ГСЧС.

Из-за прорыва водопровода "Горловка – Торецк" в Торецке и поселках Железное, Южное и Щербиновка без воды остаются 42 813 людей. Сегодня подвоз воды в эти населенные пункты будет осуществлен автомобилями, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Донецкой области.

"17 октября для обеспечения населения водой будет организовано привлечение подразделений ГУ ДСНС Украины в Донецкой области и коммунальных служб города", – говорится в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Жители оккупированного Симферополя жалуются на неприятный вкус воды

Провести ремонтные работы на участке "Горловка – Торецк" смогут в том случае, если работникам коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" гарантируют безопасные условия работы, отмечают в ведомстве.

На сайте ГСЧС также опубликовали информацию о том, куда и когда будут подвозить воду.

В Горловке прорвало поврежденный во время обстрелов водопровод: без воды почти 43 000 человек в Торецке и ближайших поселках 01
В Горловке прорвало поврежденный во время обстрелов водопровод: без воды почти 43 000 человек в Торецке и ближайших поселках 02

Отметим, 15 октября водопровод "Горловка – Торецк" диаметром 900 мм прорвало в "серой зоне" в районе Горловки. Ранее водопровод был поврежден в результате боевых действий. Доступ к поврежденным участкам аварийно-восстановительные бригады получили только в конце 2016 года. В августе 2017 эти работы продолжились, бригады регионального управления по эксплуатации канала и Часовоярского регионального производственного управления устранили 32 повреждения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трубопровод насосной станции поврежден в результате обстрелов на Донбассе, для ремонта нужен "зеленый коридор", - "Вода Донбасса"

Источник: https://censor.net.ua/n3091760
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть орки и ремонтируют,а то как-то странно,что "фашисты" должны ремонтировать трубы "кормильцам" и "путинпридимцам"
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Они же кормили ВСЮ Украину....ну не поили же.........
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Кто в курсе: когда можно начинать плакать и причитать об их горькой судьбинушке?
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Пусть орки и ремонтируют,а то как-то странно,что "фашисты" должны ремонтировать трубы "кормильцам" и "путинпридимцам"
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разия спази..........кто там у них сейчас МММ эмщик? или дед мороз со снегурочкой?
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Так в Торецке нет воды, изучи карту, лапоть.
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Они же кормили ВСЮ Украину....ну не поили же.........
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Ну, если за 5 лет не смогли провести водопровод по неоккуп. территории, то кто вам доктор...
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43 тышы....из них тыш 10 мужиков.....ну и люлей наваляйте своим хозяевам.......
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Кто в курсе: когда можно начинать плакать и причитать об их горькой судьбинушке?
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От з'являться тут горлівчани і почнемо В Горловке прорвало поврежденный во время обстрелов водопровод: без воды почти 43 000 человек в Торецке и ближайших поселках - Цензор.НЕТ 4139
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Сперва схожу на обед. Покушаю, что бог послал, попью... А только потом вы увидите, какая у меня начнется истерика из-за бед горловчан.
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а ты поц конченный хавало завали,этот город,в 2014-М,бойцы днипро и всу ценой своей жизни освобождали,и то что стёбаная власть не удосужилась за 4 года трубу проложить не из горловки и вбухивает лимоны на авдеевку с 500 жителями(там ж ринаткин коксохим),результат горловка с водой с территории контролируемой украиной,а сама эта территория нет,а ты тебе подобные быдла сидят у компа и умничают-ПОЕДЬ в ИЧНЮ-поУМНИЧАЙ там при людях,там тоже умники такие были,пока беда не случилась
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Пусть излишки воды им Крым поставляет.
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Без воды и эти скоро будут откладывать в туалетах камни.
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Хорошо сказал Ген Геныч Москаль.......Пусть мочу свою пьют!
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Что это за война...со всеми удобствами?!
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и пенсии им передайте......................это тем которые ПЕРВЫЕ на Митингах орут и бгают за Путлера и паРашку..............как же все должны переживать........
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Когда человек специально пьет больше, чем требует его организм, страдают внутренние органы. По мнению гастроэнтерологов, увеличенная доза жидкости разбавляет желудочный сок, он теряет свою концентрацию и не способен справиться с микробами, попавшими в желудок. Следовательно, увеличивается риск возникновения кишечных инфекций.
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не все йогурты одинаково полезные......надпись на надгробной плите ОРДЛО................
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Мне вся эта херня напоминает Ирак. Якобы взорвали (школу, мечеть, об"ект инфраструктуры), фото , бабки на восстановление, задолбись. Потом по новой.
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мани....дэнгы..........американские покойные президенты.......да и в гривнях тоже.......это наших замануха......Куда пошли деньги? На помощь даунбасссу..................
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Да и по Югославии рассказывали аналогично. Не был не знаю. Но схема одна.
По схеме посмотрите из официоза - судья по заяве "папира" с неподконтрольной территории признает "клиента" трупом. Бл...дь, хотя бы ментовские документы почитали, и сроки посмотрите 2015 -2018. Это по потеряшкам три года.
Вот реально, пусть снимут неприкосновенность с судей, доработаю оставшееся (конечно не безплатно). У Горлівці прорвало пошкоджений під час обстрілів водопровід: без води майже 43 000 осіб у Торецьку і найближчих селищах - Цензор.НЕТ 9798
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так велосипед же........только меняй кой чего.......
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Ладно еще прикол.
Обвинительное заключение на об"екта ОРД (фигуранта КС). Две орфографические ошибки в фамилии. Вопрос - прокурорские это умышленно допустили? (халатность не сифилис). Судья, пропускает в первой инстанции. Потом областной судья рвет уголовное дело к е...ням по тыканью пальцем адвоката в несоответствии данных НДЭКЦ (экспертиза) и фигуранта (и правильно делает). Ну как, мат в два хода на работу кучи оперативных сотрудников, командировок, поиска свидетелей?
Это я так, немного злюсь. Пора поработать. У Горлівці прорвало пошкоджений під час обстрілів водопровід: без води майже 43 000 осіб у Торецьку і найближчих селищах - Цензор.НЕТ 7393
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на подконтрольной нам территории надо бы свой водовод организовать с нашей территории,
судя по всему.... он даже в мирные дни не будет лишним
а на не подконтрольной... извините...консультируйтесь у крысчан...как лучше
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Как правильно добывать каменный сок с мякотью.
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В Києві без обстрілів води не має, а тут новина
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https://kiev.vgorode.ua/news/kommunalka/375138-v-kyeve-massovo-otkluichat-vodu-naidy-svoi-adres
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тут без обстрілів "планові незручності"
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Во долбоносов на ветке, Торецк на подконтрольной Украине территории, хватит строчить чушь.
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Порив водогону «Горлівка - Торецьк» діаметром 900 мм в районі м. Горлівка (в так званій сірій зоні).
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а у нас в квартире газ, а у вас?
а у нас водопровод, вот...
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а из нашого окошка видно улицы немножно, вот У Горлівці прорвало пошкоджений під час обстрілів водопровід: без води майже 43 000 осіб у Торецьку і найближчих селищах - Цензор.НЕТ 9809
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Народ, Торецк под Украиной, то ж не Горловка без воды осталась.
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Серая зона , пусть бабки даёт на ремонт оккупант напополам, не все же за счет бюджета Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Горловке прорвало поврежденный во время обстрелов водопровод: без воды почти 43 000 человек в Торецке и ближайших поселках
 
 
 
 
 
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