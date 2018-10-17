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 Задержанным во Франции украинцем, подделавшим свидетельство о своей смерти, оказался разыскиваемый за мошенничество Малиновский. ФОТО

Накануне зарубежные и украинские СМИ опубликовали отрывок захватывающей истории о задержании французской полицией и Европолом украинца Дмитрия Малиновского, который несколько лет считался умершим и купил замок во Франции.

"Судебный репортер" рассказывает о причинах побега и скрывания этого человека, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 2014 год Малиновский фигурировал в уголовном производстве № 12012000000000025 по обвинению по ч. 3 ст. 27 , ч. 3 ст. 358 , ч. 3 ст. 27 , ч. 4 ст. 358 , ч. 4 ст. 190 УК Украины , и др. - организация совершения особо тяжкого преступления и преступления средней тяжести, а именно в нескольких эпизодах мошенничества организованной группой в крупном размере (свыше 340 тыс. долларов США) в отношении жителей г.. Одессы.

За такое преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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18 августа 2014 г. Малиновский не пришел на очередное судебное заседание. Он и до этого несколько раз не являлся, поэтому к нему был применен принудительный привод. Но 18 августа оперуполномоченному, который выполнял решение суда о принудительном приводе, по месту жительства обвиняемого двери никто не открыл, а охранник сообщил, что Малиновский там не проживает. Адвокат же в суде говорил, что его клиент дома и не знал о судебном заседании.

В тот же день постановлением Киевского районного суда г.. Одессы Малиновского объявили в розыск.

Ранее в суд неоднократно (18.07.2014, 21.07.2014, 25.07.2014, 14.08.2014 и 15.08.2014) поступали ложные сообщения о заминировании помещения, которые совпадали со случаями неявки обвиняемого и датами и временем проведения судебных заседаний.

Также во время судебного заседания 15.08.2014 г. стороной защиты предоставлена поддельная справка УГАИ ГУМВД Украины в Одесской области о том, что Малиновский в этот день попал в дорожно-транспортное происшествие и поэтому не смог прибыть в суд.

Задержанным во Франции украинцем, подделавшим свидетельство о своей смерти, оказался разыскиваемый за мошенничество Малиновский 01

Расследование установило, что ДТП с участием Малиновского в день, время и место, указанные в справке, не было. Работник полиции, который якобы выдал справку о ДТП, в кадровом штате отсутствует.

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Поэтому 18 августа, в день объявления Малиновского в розыск было зарегистрировано еще одно уголовное производство № 12012000000000025, в рамках которого 26 мая 2015 г. ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 259, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 УК - а именно совершение совокупными умышленными действиями организации заведомо ложных сообщений о подготовке взрывов, угрожающих гибелью людей, повлекшее тяжкие последствия, совершенные повторно, а также организацию использования заведомо поддельных документов.

Но, согласно решению суда, на момент уведомления второго подозрения в мае 2015 года Малиновский был уже две недели как мертв.

За пару месяцев до того Алла Малиновская обратилась в суд с заявлением об установлении факта смерти своего мужа, с которым находилась в браке с 2005 года.

По словам женщины, 18 августа 2014 г. Малиновский отправился на судебное заседание, но домой так и не вернулся.

17 ноября 2014 г. неизвестный через консьержа дома передал картонную коробку в которой было свидетельство о смерти мужа и прах.

Из документов следовало, что Малиновский погиб 25 октября 2014 г. на территории города Луганска.

20 ноября жена провела захоронение урны с прахом. Также она утверждала, что обращалась с заявлением в полицию, но ей отказали в открытии дела.

В связи с АТО данные о смерти Малиновского не были внесены в государственный реестр и жена просила признать факт смерти через суд.

12 мая 2015 г. суд иск удовлетворил, исходя из наличия свидетельства о смерти и факта, что семья осуществила погребение.

Позже в апелляции представитель ГПУ предоставил ответ Минюста, что свидетельство о смерти было выдано на имя другого лица на основании актовой записи о смерти от 01.07.2009 года.

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Кроме того, из возражений ГПУ известно, что в феврале 2016 г. был проведен обыск жилого дома в Одессе, принадлежащего матери Малиновского. Были якобы обнаружены и изъяты документы и средства связи для использования в закрытой абонентской группе для конспиративного общения с Малиновским.

В суд также поступили дополнительные материалы, 22 января 2016 г Киевским отделом полиции в г.. Одессе ГУ Национальной полиции в Одесской области в Единый реестр были внесены данные по заявлению представителя международной компании "Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd" о совершении в отношении нее мошеннических действий . В заявлении говорилось, что в марте-апреле 2015 г. Малиновский и лицо по фамилии "Н", как будто бы представители компании "Expotrade Global Limited" (Белиз) заключили договоры на поставку "Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd" 20 000 тонн карбамида и аммиака с ОАО "Одесский припортовый завод", однако условия договора не выполнили. После перечисления 12 776 145 евро на счета "Expotrade Global Limited" (Сингапур) указанные лица исчезли, что по мнению заявителя свидетельствует о том, что Малиновский жив и скрывается от следствия.

Поэтому в 2015-2017 гг. Малиновский был одновременно и мертвым, и живым.

В июне 2015 года к нему дважды заочно была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и дано разрешение на задержание. Малиновский числился в международном розыске.

Решение суда об установлении факта смерти Малиновского было отменено только 18 августа 2017 г.

А теперь стоит вернуться к началу. А именно, как впервые Малиновский предстал перед судом за мошенничество с перспективой 12 лет тюрьмы.

Задержанным во Франции украинцем, подделавшим свидетельство о своей смерти, оказался разыскиваемый за мошенничество Малиновский 02

Дело открыли еще в 2012 году (№ 12012000000000025) по факту мошенничества в особо крупных размерах, а также подделки документа и использование заведомо поддельного документа. Речь шла о том, что Малиновский со своим сообщником мошенническим путем завладели 50% ООО "Инвестиционная компания "Юг-Инвест" стоимостью 3 170 000 грн. Предприятию принадлежало нежилое помещение по адресу: г. Одесса, переулок Сельскохозяйственный, 2а. В дальнейшем долю в компании 20.12.2011 г. якобы незаконно перепродали по договору между корпорацией "Брокман кэпитал" и компанией "Паладин Шиллинг ко., ЛТД", причинив убытки фактическому владельцу.

В 2012 году, когда Малиновскому сообщили о подозрении, его биография выглядела скромно. Уроженец г. Одесса, гражданин Украины, образование высшее экономическое, научный сотрудник Одесского национального морского университета, учится в аспирантуре, женат, имеет на иждивении 4 малолетних детей, ранее не судимый.

В суде прокурор рассказал, что Малиновский, зная о возбуждении уголовного дела, пытался 21 октября 2012 г. вылететь в Париж. Сам же подозреваемый оправдывался, что летел к жене, которая лечилась во Франции, но в аэропорту узнал, что ему не позволяют вылететь, собирался вернуться, потому что имел забронированные билеты в обратном направлении.

В 2014 году дело Малиновского и его сообщников оказалось в Киевском райсуде Одессы. Рассмотрение буксовало. Больше месяца заседания срывались сообщениями о заминировании пока один из обвиняемых Дмитрий Малиновский не исчез.

В 2016 г. вслед за Малиновским был объявлен в розыск еще один обвиняемый - выходец из Мариуполя Андрей Йора.

Задержанным во Франции украинцем, подделавшим свидетельство о своей смерти, оказался разыскиваемый за мошенничество Малиновский 03

В 2017 году из оперативных источников стало известно, что Йора с семьей проживает в Литве, в Вильнюсе. В декабре 2017 года суд обязал оплатить услуги перевода документов на экстрадицию Йоры.

Сейчас перед судом остается только один из трех обвиняемых - Александр Рабзи, который также является действующим адвокатом.

26 июня 2018 г. судопроизводство по Малиновскому и Йори было остановлено в связи с их розыском.

21 июля 2017 г. Малиновскому сообщили о подозрении в завладении 12 770 000 евро сингапурской компании "Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd". Деньги в эквиваленте 304 880 000 грн были заплачены подконтрольной Малиновскому компании "Еxpotrade Global Limited" (Белиз) под предлогом поставки карамбиду и аммиака производства "Одесского припортового завода". В дальнейшем посредник деньги "ОПЗ" не перечислил и сингапурская компания товар не получила.

15 августа суд заочно взял Малиновского под стражу .

Позже, когда фирма из Сингапура пыталась отстоять свои интересы в суде, выяснилось, что были две компании с названием "Expotrade Global Limited". Сингапурская компания заключила договор с фирмой из Белиза. А с "ОПЗ" договор имела одноименная компания "Expotrade Global Limited" из Гонконга. Это были разные структуры. Поэтому суд решил, что никаких обязательств между поставщиками фирмы из Сингапура и "ОПЗ" не было.

5 октября 2018-го французская жандармерия при поддержке Европола арестовала в Бургундии вблизи Дижона беженца из Украины, который жил во Франции на широкую ногу.

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Новость на сайте Европола появилась 16 октября.

У задержанного изъяли имущества на более чем 4,6 миллиона евро, включая замок во Франции, старинный Rolls Royce Phantom и три произведения искусства Сальвадора Дали.

Задержанным во Франции украинцем, подделавшим свидетельство о своей смерти, оказался разыскиваемый за мошенничество Малиновский 04

Задержанным оказался Дмитрий Малиновский.

Еще в январе этого года французская полиция начала расследовать подозрительные операции, связанные с покупкой замка за 3 миллиона евро люксембургской компанией, основным владельцем которой был гражданин Украины. Французским правоохранителям стало известно, что мужчина привлекался на родине за масштабное мошенничество, но сумел избежать правосудия благодаря поддельному свидетельству о смерти. "Короля замка" подозревают в международном мошенничестве и отмывании денег.

Прокуратура Киева уже сообщила, что направила запрос на экстрадицию 36-летнего гражданина Украины, задержанного во Франции.

"Указанный человек в марте-апреле 2015 г. под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений производства ОАО "Одесский припортовый завод" завладел денежными средствами частной компании в сумме свыше 12 млн. евро, которые были перечислены в качестве предоплаты за товар.

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В дальнейшем эти денежные средства буди переведены злоумышленником на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах.

Кроме того, установлено, что указанное лицо использовало заведомо поддельное свидетельство о собственной смерти и пока использует поддельный паспорт другой страны ", - говорится в сообщении.

1 августа 2018 г. следователем прокуратуры города Киева был объявлен в международный розыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3091757
 
   
 Топ комментарии
 
Его маланская рожа ну прямо сразу выдает в нем украинца Задержанным во Франции украинцем, подделавшим свидетельство о своей смерти, оказался разыскиваемый за мошенничество Малиновский - Цензор.НЕТ 3866
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Французские следаки и судьи в последнее время вызывают уважение. Им плевать, сколько спёр Малиновский. Но им не все равно, кто покупает исторические замки. Саркози под следствием, и Лагард бы посадили, если бы в бюджет не были возвращены 285 миллионов евро, которые она подарила Тапи. Склоняю голову перед французским правосудием. У нас бы этот Малиновский в Раде сидел, на крайняк в облраде. Задержанным во Франции украинцем, подделавшим свидетельство о своей смерти, оказался разыскиваемый за мошенничество Малиновский - Цензор.НЕТ 9000
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Ну уж не мой попутчик точно. Свят-свят-свят! Задержанным во Франции украинцем, подделавшим свидетельство о своей смерти, оказался разыскиваемый за мошенничество Малиновский - Цензор.НЕТ 5180
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Его маланская рожа ну прямо сразу выдает в нем украинца
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Ну уж не мой попутчик точно. Свят-свят-свят! Задержанным во Франции украинцем, подделавшим свидетельство о своей смерти, оказался разыскиваемый за мошенничество Малиновский - Цензор.НЕТ 5180
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Тобто ви підтверджуєте, що паспорт не завжди національність?
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А вчора зі мною сперечалися стосовно таджика-іділовця, де точно паспорт не означає національність Задержанным во Франции украинцем, подделавшим свидетельство о своей смерти, оказался разыскиваемый за мошенничество Малиновский - Цензор.НЕТ 8644
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Ну может он и узбек. Все может быть. В Таджикистане и Киргизии много узбеков.
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По данным переписи, доля русских в населении оказалась значительно ниже ожидаемой. В 1989 году в республике проживало 388,5 тысяч русских; по данным государственного учёта на 1996 год, с учётом миграций и естественной убыли, численность русских была оценена в 189,5 тысячи, но перепись 2000 года обнаружила лишь 68,2 тысячи русских[4]. Таким образом, часть миграций и смертей (особенно во время вооружённых столкновений), возможно, не была учтена официальной статистикой.
По данным переписи 2010 года в стране таджикипамирцами и ягнобцами) составили 6373,8 тыс. чел. или 83,4 %, узбеки -  926,3 тыс. или 12,2 % (с близкими им племенами (народностями) -  1054,7 тыс. или 13,9 %[5]), киргизы - 60,7 тыс. или 0,8 %, русские - 34,8 тыс. или 0,5 %, туркмены - 15,1 тыс. или 0,2 %[6].
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А украинский паспорт так вообще... У нас тут дина пимахова всех желающих папортами обеспечила. Было бы бабло. Задержанным во Франции украинцем, подделавшим свидетельство о своей смерти, оказался разыскиваемый за мошенничество Малиновский - Цензор.НЕТ 7073
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Зависит от страны. В большинстве стран европы национальность определяется вероисповеданием, а гражданство местом проживания
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Когда то давно кисинджер общался с каким то членом чего то из совка. Член дул щеки и под конец пафосно заявил - я русский политик! На что кисинджер улыбнулся и сказал - а я американский
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просто интересно, как национальность определяется вероисповеданием? сам механизм интересен, как это функционирует? Если испанец станет буддистом, он перестанет быть испанцем? А кем тогда? А гражданство определяется только паспортом и никаким местом проживания. По вашей логике, я переехав в Испанию и живя там, становлюсь гражданином Испании?
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там ще невідомо, чи він лише на себе працював чи також для інших старався, йдеться про складні схеми відмивання грошей. Якщо другий варіант, то буде цікаво.
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нельзя такое писать. У него ипло особи щироукраинской реформаторской национальности.
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одеський жид,треба було йому в ізраіль біжати,ті би його не видали
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Ми усі знаємо ще одного "українця" за часи правління якого з" того світу" з'явилося вже стільки злодіїв, що у суспільстві вже нічому не дивуються.
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лучше уж такие преступники, как в кино, чем убийцы-алкаши- дегенераты
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Преступник он и африке преступник, а подобная "селекция" - признак беспринципности, который к примеру привел овоща к власти
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да ладно) а Робин Гуд - преступник? а солдаты стреляющие в сепаров на блокпостах?
а признанные таковыми следкомом рФ?

откройте УК - там слишком много преступлений, чтобы быть настолько принципиальным.

Чувак умудрился выдурить бабки у Сингапурской компании (чья она - не говорят) и свалить во Францию. Лучше так, чем ограбление и убийство собутыльника за 30 сраных монет.
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Французские следаки и судьи в последнее время вызывают уважение. Им плевать, сколько спёр Малиновский. Но им не все равно, кто покупает исторические замки. Саркози под следствием, и Лагард бы посадили, если бы в бюджет не были возвращены 285 миллионов евро, которые она подарила Тапи. Склоняю голову перед французским правосудием. У нас бы этот Малиновский в Раде сидел, на крайняк в облраде.
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Если французы его выдадут Украине, то он и будет сидеть в Раде, на крайняк в облраде, через пару лет, когда эта история забудется.
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на крайняк в адміністрації презедента
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"17 ноября 2014 г. неизвестный через консьержа дома передал картонную коробку в которой было свидетельство о смерти мужа и прах."

Прямо триллер достойный сюжета Тарантино. Только в Одесс такое могло произойти....
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Так что, даже жена и дети считали его мертвым? Задержанным во Франции украинцем, подделавшим свидетельство о своей смерти, оказался разыскиваемый за мошенничество Малиновский - Цензор.НЕТ 9527
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на 12 000 000 лямов евро китайцев нахлабучил)
прямо как в кино)
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До чего жадность человека может довести, нафига тебе замок, лишенец?
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Поэтому в 2015-2017 гг. Малиновский был одновременно и мертвым, и живым.

Прямо Малиновский Шрёдингера
Источник:https://censor.net.ua/n3091757
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Жизнь - это смерть, смерть - это жизнь.
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Ну не зря же говорят, что смерть - это не конец, а начало.
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Жадность фраера сгубила, так говорят в его родном городе.
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Он такой украинец, как я еврей . 😂😂😂😂😂😂
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вот так и ловят "граждан Украины" - "беженцев". а кого не ловят - у тех давно французский паспорт и 10 лет стажа... то-то куча депутатов заграницей вовремя войны.
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А КАК на Мураева похож. Такая же видать мразь.
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Не купил бы замок, жилбы себе где то в хорошей дорогой квартире на лазурном берегу, ездил бы на хорошей тачке, ан нет, хочу замок! Получите.
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шикарный украинский детектив с французским концом
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержанным во Франции украинцем, подделавшим свидетельство о своей смерти, оказался разыскиваемый за мошенничество Малиновский. ФОТО
 
 
 
 
 
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