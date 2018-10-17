 Крушение Су-27 в Винницкой области: следствие изъяло документы на разбившийся истребитель, допрашиваются свидетели, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Как уже сообщалось на официальном сайте Военной прокуратуры Центрального региона Украины, 16.10.2018 г. около 17:00 на территории области, недалеко от поселка Уланов Хмельницкого района упал военный истребитель Су-27УБ.

Оба пилотов самолета погибли. Один из погибших - офицер воздушных сил Вооруженных Сил Украины, данные по второго пилота будут обнародованы позже", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что со вчерашнего дня обеспечена охрана места падения Су-27УБ.

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"С целью установления причин трагедии группа военных прокуроров Винницкого гарнизона, возглавляемая военным прокурором гарнизона, продолжает осмотр места трагедии совместно с представителями экспертной комиссии Министерства обороны Украины и специалистами авиационно-технической лаборатории.

В настоящее время на аэродромах в Миргороде и Староконстантинове изъята летная документация и документы на самолет. Сейчас продолжаются допросы свидетелей по обстоятельствам вылета борта, его технического состояния на момент вылета, данных объективного контроля и тому подобное", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что 16.10.18 г. военной прокуратурой Винницкого гарнизона открыто уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса Украины, "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".