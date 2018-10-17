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 Крушение Су-27 в Винницкой области: следствие изъяло документы на разбившийся истребитель, допрашиваются свидетели, - прокуратура

В рамках расследования крушения истребителя Су-27УБ в Винницкой области на аэродромах в Миргороде и Староконстантинове изъята летная документация и документы на самолет, в настоящее время допрашиваются свидетели обстоятельств вылета борта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Как уже сообщалось на официальном сайте Военной прокуратуры Центрального региона Украины, 16.10.2018 г. около 17:00 на территории области, недалеко от поселка Уланов Хмельницкого района упал военный истребитель Су-27УБ.

Оба пилотов самолета погибли. Один из погибших - офицер воздушных сил Вооруженных Сил Украины, данные по второго пилота будут обнародованы позже", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что со вчерашнего дня обеспечена охрана места падения Су-27УБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Су-27 упал в ходе выполнения учебно-боевого полета на Виннитчине, оба пилота погибли - Генштаб ВСУ

"С целью установления причин трагедии группа военных прокуроров Винницкого гарнизона, возглавляемая военным прокурором гарнизона, продолжает осмотр места трагедии совместно с представителями экспертной комиссии Министерства обороны Украины и специалистами авиационно-технической лаборатории.

В настоящее время на аэродромах в Миргороде и Староконстантинове изъята летная документация и документы на самолет. Сейчас продолжаются допросы свидетелей по обстоятельствам вылета борта, его технического состояния на момент вылета, данных объективного контроля и тому подобное", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что 16.10.18 г. военной прокуратурой Винницкого гарнизона открыто уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса Украины, "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

Источник: https://censor.net.ua/n3091750
 
 
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Петя Порошенко "пакращив" армію: літаки розбиваються, склади вибухають, офіцери масово звільняються. Щоб його самого так "пакращили"...
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https://censor.net.ua/news/3091110/v_stolitse_ukrainy_ot_armii_uklonyayutsya_bolee_33_tysyach_prizyvnikov
А от про призов
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https://censor.net.ua/news/3091110/v_stolitse_ukrainy_ot_armii_uklonyayutsya_bolee_33_tysyach_prizyvnikov
А от про призов
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В конкретно этом случае есть большая вероятность, что следствие доведут до конца и не будут очень долго тянуть.
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Скорее всего наш дал американцу порулить....
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Су-27УБ.
Там система дублирования управления.
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наш летчик тоже так думал, что успеет продублировать.
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Система дублирования предполагает, что все педали, руды и прочие элементы управления действуют синхронно.
Разве что наш бросил управление, откинулся на спинку кресла и смотрел кино, что маловероятно.
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Гибнут в основном чрезмерно уверенные в себе,забывающие о пределах работоспособности самолета..И дело не в том,что они крутили,бочку,колокол,или петлю Нестерова,организм человека - (особенно упитанного) чаще техники даёт сбой!
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Они увели самолёт от населённого пункта, так что были в полном сознании и работоспособности.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКрушение Су-27 в Винницкой области: следствие изъяло документы на разбившийся истребитель, допрашиваются свидетели, - прокуратура
 
 
 
 
 
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