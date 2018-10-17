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 Политика Украины
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 В Украине никогда не будет принято решение превратить Донецк или Луганск в Грозный, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ни один украинский политик, в том числе и он, никогда не примет решение превратить Донецк или Луганск в Грозный.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ни один украинский политик, в том числе конечно и я, никогда не примет решение превратить Донецк или Луганск в Грозный. Это неприемлемо. Это невозможно. И этим мы отличаемся от русских", - написал он.

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Президент подчеркнул, что это "Кремль легко уничтожал мирное население "ковровым" бомбардировкам": "А Украина - не Россия. И мы принадлежим к другой цивилизации, где ценят человеческую жизнь и не приносят ее в жертву имперским амбициям".

В Украине никогда не будет принято решение превратить Донецк или Луганск в Грозный, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3091745
 
   
 Топ комментарии
 
Ты бы лучше думал о судьбе Чаушеску.
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порошенко лукавит, он уже обдирает сограждан, чтобы подкармливать дамбасятину
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конечно он не думает, ему за офшорами и фабриками некогда. Иначе не пустил бы гиркина беспрепятственно при всем параде среди бела дня из провинциального Славянска в миллионный Донецк. Выполняя договоренности своего торгового партнера, видать.
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конечно он не думает, ему за офшорами и фабриками некогда. Иначе не пустил бы гиркина беспрепятственно при всем параде среди бела дня из провинциального Славянска в миллионный Донецк. Выполняя договоренности своего торгового партнера, видать.
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Так и было. И мы еще за это спросим.
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Не корректно сравнивать Грозный с Даунецком. В Горозном- коренное население, а не заселенные мокши-люмпены, не говоря уже об отсутствии иностранных граждан, оккупировавших чужие территории. К чему этот бред? Демонстрация своего "безграничного миролюбия"? Иногда лучше жевать рошенку, чем говорить.
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Этому ублюдку того и надо. Ничего не делая,гешефтить с врагом. Бабло с ахметом делить.
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Если для освобождения территории надо провести массированную артподготовку и авиа-поддрержку - то так и должно быть .
Города , ахметовские -заводы не должны стоять на пути освобождения своей земли .
Солдат - вот главная ценность .
Пока есть армия - есть возможность выиграть.
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Лев во глае стада овец всегда победит овцу во главе стада львов .
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да чем ты его превратишь?, авиацию использовать нельзя, добъем остатки стволов с боеприпасами??? все-таки Донецк, даже Луганск, это не Грозный с остатками населения.... да и подхуйловцев, зачем будем отрицать там предостаточно....
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Что правда, то правда.
Свинячье отродье если что-то и превратит, то Украину в Зимбабве.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине никогда не будет принято решение превратить Донецк или Луганск в Грозный, - Порошенко
 
 
 
 
 
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