 Страшилки РФ о выходе из Совета Европы - баян, - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице Twitter, комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что РФ сама выйдет из Совета Европы, если поднимут вопрос о ее исключении.

"Свежая российская манипуляция. И в очередной раз скучная до невозможности. За неуплату бюджетных взносов с СЕ не исключают", - написал он.

По словам Кулебы, исключать РФ надо было сразу в 2014 за агрессию против Украины, однако "Комитет министров не имел для этого ни сил, ни вдохновения": "Сейчас на это тоже не пойдут".

"Т.Ягланда в 2014 г. переизбирали без РФ. Но Москва его признает. Даже очень. И Комиссара по правам человека, которого в ПАСЕ выбирали без РФ, признает. Поэтому все эти страшилки - баян. Но не сомневаюсь, что сейчас некоторые за них схватятся для нагнетания паники и истерики, чтобы помочь России", - добавил представитель Украины в СЕ.

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Напомним, в 2014 году российская делегация в составе ПАСЕ была лишена целого ряда полномочий, в том числе права голоса, из-за оккупации Крыма и агрессии в Донецкой и Луганской областях. Тогда российская делегация прекратила свою работу в составе ассамблеи в знак протеста.

9 октября в ПАСЕ отказались обсуждать документ, по которому делегация РФ могла бы вернуться в Ассамблею. Проект отправили на доработку в профильный комитет. Принятие решения отложили на следующий год.

10 октября генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая на дебатах о будущем организации, заявил, если Россия не возобновит платежи в бюджет СЕ в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.