 Граждане РФ арестованы в Чехии по подозрению в кибератаках на МИД страны

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет известный российский журналист, блогер и писатель Андрей Мальгин.

По данным Верховной прокуратуры в Праге, обвинения всем задержанным были предъявлены 18 сентября. Следствие полагает, что киберпреступники пытались взломать системы регистрации, используемые для работы с заявлениями, подаваемыми для получения вида на жительство в Чехии. При этом была частично нарушена работа МИД страны.

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Против четырех задержанных были дополнительно выдвинуты обвинения в легализации доходов, полученных нелегальным путем. По информации следствия, благодаря своей деятельности преступники могли незаконно заработать сотни миллионов чешских крон (1 крона равна 0,039 евро).



Районный суд Праги удовлетворил ходатайство Верховной прокуратуры о заключении всех обвиняемых под стражу. При этом не уточняется, сколько именно среди них было граждан России, а сколько - Вьетнама.

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О том, что МИД Чехии подвергся масштабной кибератаке, стало известно 31 января 2017 года. По своему характеру атака на электронную почту ведомства напоминала взлом серверов Демпартии в США.