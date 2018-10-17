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 Граждане РФ арестованы в Чехии по подозрению в кибератаках на МИД страны

Чешский Национальный центр по борьбе с организованной преступностью задержал восемь граждан России и Вьетнама по подозрению в несанкционированном доступе к компьютерным системам и носителям информации. Об этом во вторник, 16 октября, сообщили в пресс-службе Верховной прокуратуры в Праге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет известный российский журналист, блогер и писатель Андрей Мальгин.

По данным Верховной прокуратуры в Праге, обвинения всем задержанным были предъявлены 18 сентября. Следствие полагает, что киберпреступники пытались взломать системы регистрации, используемые для работы с заявлениями, подаваемыми для получения вида на жительство в Чехии. При этом была частично нарушена работа МИД страны.

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Против четырех задержанных были дополнительно выдвинуты обвинения в легализации доходов, полученных нелегальным путем. По информации следствия, благодаря своей деятельности преступники могли незаконно заработать сотни миллионов чешских крон (1 крона равна 0,039 евро).

Районный суд Праги удовлетворил ходатайство Верховной прокуратуры о заключении всех обвиняемых под стражу. При этом не уточняется, сколько именно среди них было граждан России, а сколько - Вьетнама.

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О том, что МИД Чехии подвергся масштабной кибератаке, стало известно 31 января 2017 года. По своему характеру атака на электронную почту ведомства напоминала взлом серверов Демпартии в США.

Источник: https://censor.net.ua/n3091738
 
   
 Топ комментарии
 
Може варто добре подумати і не пускати на свою територію жодних граждан росії.
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Може варто добре подумати і не пускати на свою територію жодних граждан росії.
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Дык они будут с паспортами белоруссии. казахстана....и прочих.....
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если будут с паспортами белорусов то и беларусам перекроют вьезд а в там здравомыслящих в разы больше да и хитрожопости у бацьки хватит не наступать на грабли
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перекроют нефть и газ....и хитрожопость быстро улетучится.
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Фы фсё фрётииииии....ане просто пифа хотели хорошего попить , а не как мочи в Рашке! Громадян РФ заарештовано в Чехії за підозрою в кібератаках на МЗС країни - Цензор.НЕТ 6438
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скоро само слово... рашка... или... из рашки.... будет вызывать опасение и подозрение
а потом и шарахаться начнут как от прокаженных
(быстрее бы)
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Кто может объяснить, почему эти хакеры сидят на Западе, который взламывают? Это технически необходимо?
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То есть сидишь с оборудованием под окнами нужной конторы?
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типа того. Делаешь общий сброс системы и клерки начинают набирать пароли базы данных.
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Но ведь прздносидящих можно вычислить делая обход территории или облет ее беспилотником или со спутника.
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кстати, у кого фейсбук взломали, тоже надо было заходить в акк по-новой.
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есть еще проще метод, зайти в нужный офис, пркинутся ремонтником и вставить трояня через флэшку. Тупо но эффективно. Расслабленные европейцы все время спят.
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на видеокамеру - видеонаблюдение в офисе или при входе в него запишут
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