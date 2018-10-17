 С начала года огонь унес жизни 1291 жителя Украины, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

По данным ГСЧС, основными причинами возникновения возгораний в помещениях является собственная небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту. Речь идет о курении в постели, перегрузках электросетей и бытовых приборов, старые обогреватели, неисправное печное отопление, а также небрежность взрослых по отношению к собственным детям.

Так, за минувшие сутки на Киевщине возникли 2 пожара, на которых погибли люди. Первый случай произошел в г. Белая Церковь, а именно в одной из квартир многоквартирного дома, где огонь унес жизни женщины 1945 года. Еще один пожар возник в частном доме в с. Пустоваровка Сквирского района. В результате этого происшествия погиб мужчина 1970 года рождения.

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В пгт. Романов Житомирской области, в одноэтажном кирпичном здании по выжиганию угля также возник пожар, вследствие которого погибли 2 человека 1988 и 1966 гг рождения.

Кроме того, за прошедшие сутки случаи гибели людей зафиксированы также на Львовщине, Хмельнитчине, в Кировоградской, Ивано-Франковской и в Черниговской областях.

"Всего с начала года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 1 тыс. 291 и 1 тыс. 080 человек соответственно", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.