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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Варфоломей (99) Россия (70756) Турция (2011) Пашаев (17) православие (151)

 Турецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея за якобы превышение полномочий в деле признания УПЦ

Союзники Кирилла и Путина Турецкая православная церковь подали в суд на Варфоломея за якобы превышение полномочий в деле признания УПЦ. По их словам, согласно Лозанскому мирному договору Фенер якобы обязан обслуживать только потребности православной общины Турции, а подготовкой Томоса якобы вмешался в межгосударственные дела.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Осман Пашаев, передает Цензор.НЕТ.

"ТПшечка, автокефалия и союзники Москвы. Мой младший сын с Дилярой в Стамбуле живут на Каракёе. У них прямо под домом есть прикольная церковь. Я ее постоянно пощу, когда прилетаю. Это Турецкая православная церковь. Не знаю, что там с иконами, но портрет Ататюрка у них побольше иконостаса в Соборе Святого Георгия в Балате. Создали ТПЦ при Ататюрке греки-фаны Мустафы Кемаля. Хотели подменить "пятую колонну" в лице Вселенского патриарха и даже отжали у константинопольской церкви пару храмов. Не помогло. Уже при Ататюрке власти перестали их поддерживать, а потом и вовсе разгоняли полицией за попытку рейдерить Фенер. Но отжатое осталось "турецким православным". Сейчас, кажется, даже паствы нет. Сдают свои церкви в аренду. Там же тусовочный район - всё дорого", - рассказал он.

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"Патриаршат в ТПЦ уже четыре поколения семьи Эренерол под именем патриархов Эвфимиев. Сейчас вроде Эвфимий четвертый, которого никто не рукоположил. Турецкая православная церковь даже на фоне неканонических церквей настолько неканоническиа, что позволяет себе женящихся еписков и мусульманские имена. В общем ржачные атеистические православные имени турекцого красного знамени. Но главный там даже не патриарх, а пресс-секретарь ТПЦ Севги Эренерол. Она внучка того первого Эвфимия и очень активная тетка. Жила во Франции и чем-то торговала, была кандидатом в депутаты турецкого парламента от турецких националистов. Не так давно шесть лет отсидела в тюрьме по делу Эргегекон. Якобы была среди заговорщиков, готовивших сместить Эрдогана. Ее осудили на пожизненное. Но в 2014-м выпустили, сказав, что ничего не было - это всё наговоры Гюлена", - добавил журналист.

"Так вот теперь эти полуаферисты, полунационалисты, полугреки - союзники Кирилла и Путина. Турецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея за превышение полномочий в деле признания УПЦ. По Лозанскому мирному договору Фенер якобы обязан обслуживать только потребности православной общины Турции, а подготовкой Томоса якобы вмешался в межгосударственные дела. Свечку не держал, но без русского бабла эта турецкая Патриархша даже не отсвечивала бы. Будете в Стамбуле - сходите в эту церковь. Весело и главное карикатурно показывает, что такое на самом деле сегодняшняя московская церковь", - резюмировал Пашаев.

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Турецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея за якобы превышение полномочий в деле признания УПЦ 01
Турецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея за якобы превышение полномочий в деле признания УПЦ 02

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Источник: https://censor.net.ua/n3091735
 
   
 Топ комментарии
 
"урецкая православная церковь даже на фоне неканонических церквей настолько неканоническиа, что позволяет себе женящихся еписков и мусульманские имена. В общем ржачные атеистические православные" Источник: https://censor.net.ua/n3091735

Да это же клоуны.
В какой суд заяву то подали? Турецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея за якобы превышение полномочий в деле признания УПЦ - Цензор.НЕТ 3997
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Кремляди совсем крышой уехали. Турецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея за якобы превышение полномочий в деле признания УПЦ - Цензор.НЕТ 5549
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Прикольно, в какой суд, Босманный?
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"урецкая православная церковь даже на фоне неканонических церквей настолько неканоническиа, что позволяет себе женящихся еписков и мусульманские имена. В общем ржачные атеистические православные" Источник: https://censor.net.ua/n3091735

Да это же клоуны.
В какой суд заяву то подали? Турецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея за якобы превышение полномочий в деле признания УПЦ - Цензор.НЕТ 3997
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В московском патриархате там есть какой то суд,ещё со времён сталина остался Турецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея за якобы превышение полномочий в деле признания УПЦ - Цензор.НЕТ 5103
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Ежкин кот, так они Варфоломея отлучать, что ли, будут?
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Тут такой случай, что кто больше занесет, тот девушку и танцует, кто-нить другой больше занесет, так они и на Гундяйку в суд подадут, а надо будет, то и отлучат))
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кажется давно туркам украинцы- головы не отрезали... да Турция... аль напомнить делов то на самолет турецкие авиалинии под патронатом Lufthansa Германия (верные союзники немцев-правда в последнее время шото поругались, мягко говоря немцы и турки).. тут не сказано в какой суд.... неужели турецкий ха-ха .. и еще момент Лозанский мирный Договор это основа сегодняшней Турции, ее статуса в мире, ее прав на проливы Дарданеллы и Босфор, ее границ ее прав и обязанностей...вопрос об армянской общине анклаве в Турции который так и не был принят.. также в договоре подписались Румыния, под этим этим Договором стояли подписи Франции, Британии,Италии, Японии, Греции, Королевство сербов хорватов и словенцев а Турция сама с иной стороны.. дата договора 1923 год после войны Антанты с Турцией.. на стороне Германии если я не ошибаюсь выселение греков православных и болгар из Турции обмен территориями и утрата Турцией своего влияния на многие страны.. признание Турцией и выплата части Османского долга... Русские попы и Путин замахнулись на основу нынешней Турции и вряд ли Президент Эрдоган будет рад каким то даже незначительным колебаниям статуса кво Турции.. да и ЕС и НАТО вряд ли будет созерцать сей цирк молча.. дадут по колоколу этой православной штаб квартире явке опорном пункте ФСБ России у Турции и подкинут пару ящиков С-4 и 10 ящиков гранат и автоматического оружия, а там на месте просто как террористов перестреляют, чай они же типа православные...
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Будьте справедливими,не котіть бочку на турків...Все таки християнська церква збереглась після завоювання Візантіі османами і ні мусульманство в цілому,ні турецький султанат її не знищували...На відміну від уніатів (грекокатоликів),які випалили,винищили і вирізали православ"я на Галичині і Волині...Сам я грекокатолик,і говорю це до того,що на історію треба дивитись спокійно,без емоцій...Нервуватись треба коли нема чим платити за тарифи...
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Yикакой Турецкой Православной Церкви не существует. Есть небольшая секта, которая появилась в 20-е годы на фоне попыток турецких властей создать альтернативную церковь, которая подчинялась бы Ататюрку, а не патриарху. Ее создателем был Павел Карахисаридис, который назвал себя патриархом и принял фамилию Эренерол. Вначале у церкви были последователи, но большую их часть - как и большинство греков вообще - из Турции выселили. При этом первый «патриарх» был женат - да-да - и передал «престол» сыну. Сейчас церковью управляет его внук. Так что это семейное предприятие, никакого отношения к мировому православию не имеющее. И о нем, как и о любой маленькой секте, мало кто знает.
Но московские борцы с Константинополем и этим не побрезговали.

https://www.facebook.com/portnikov
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Семейный наследственный бизнес по спасению душ.
А что, нормально. Турецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея за якобы превышение полномочий в деле признания УПЦ - Цензор.НЕТ 6926
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В Печерский, тем пох на чье бабло "правосудие" вершить
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в Московский, хотя лучше б было в Печерский, результат одинаков, но не будет разговоров о предвзятости.
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"Сдают свои церкви в аренду. Там же тусовочный район - всё дорого" Источник: https://censor.net.ua/n3091735

Под склады, что ли?
Что хранят: наркоту, контрабанду или девок? Турецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея за якобы превышение полномочий в деле признания УПЦ - Цензор.НЕТ 951
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девок. резиновых. под контрабанду наркоты.
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Да, последние время выдают перл за перлом.
С замиранием сердца ждешь, что же такого еще отчебучат, от "шпиля СонЦбериЦкого" до "дырок от дрели в обшивке Союза", до "подачи в суд заявления на Вселенский Патриархат".
А причина простая, и объяснение ей дано в черном цвете обложки одного журнала, что на простой, понятный всем язык переводится "денег нет, но вы держитесь"(С).
Вот и "держаться, без ансамбля, одни, сами"(С) и перлы последнего времени - это результат отключения от - как бы попонятнее выразится - от подстрочника, скажем так.
С такими умственными способностями их никогда бы к управлению государством не подпустили если бы не союз с рептилоидами.
Мне вообще непонятно, что им там с рептилоидами делить кроме активов. Турецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея за якобы превышение полномочий в деле признания УПЦ - Цензор.НЕТ 4982
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Не причина еще проще.
Он ёбнутый, Владимир Путин, чтоб вы поняли (c)
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Турецкая православная церковь подала в суд на Константинополь Турецкие патриархи требуют, от Варфоломея, либо вести себя прилично, либо уходить из Стамбула. Пеця Варфоломею уже резиденцию в Киеве предложил (Андреевскую церковь) В общем там все только разгорается. А будут настаивать, придется Варфоломею в Киев ехать.
Чудны дела твои, Господи.
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"Пеця" вашему Хуйлу, жопу все равно надерет!....
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Много не понятных слов. Кто с кем, и чего сделает? Какие предпосылки? О каком Патриархате речь? Пустословие.
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Важко не здогадатися чиї роги випирають з під цього позову
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Моссковитский сатанат уже только ржач вызывает своими жалкими потугами
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Мне, почему-то грустно.
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ясен перец. теперь молиться только в православную секту. они же и отпоют, когда время придёт.
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Ты никчемный человек, но это не грех. Есть притча о биндюжнике и фарисее. Осилишь, прочти. Я уверен, что ты не знаешь 10 заповедей Господних. Православная секта?((( Молись не православной. Буддизм, ислам, католицизм, хатха-йога....
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Ты никчемый тролль. Какой идиот тебя сюда направил?
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А кто-то должен направлять? Тебя кто?
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это типичный представитель выгребной ямы рамблера..
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К чему этот пост? У бабушки большущий кусок хлеба с кашей, а у Пу только чашечка кофе?
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це суть вашої расії
і як ви самі написали, бабушка об'їдає бідного путіна
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Мне больше жалко бабушек Украины.
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"Аи, Моська! Знать, она сильна,
Что лает на Слона!" (Крилов)
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Бородатый такой же православный как и турецкая церковь
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Вселенский Патриархат уволят из Турции за превышение полномочий !
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Как нефиг делать.
На Соловки сошлют Турецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея за якобы превышение полномочий в деле признания УПЦ - Цензор.НЕТ 6407
Наверное.
Мечтать не вредно. Турецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея за якобы превышение полномочий в деле признания УПЦ - Цензор.НЕТ 6407
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Это не страшно. Им есть куда переехать. Например, к сородичам в Грецию.
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Турецкая православная церковь - уже в самом названии собраны все противоречивые противоречия. Это все равно как путен - борется за мир.
К тому же ещё и сразу стали понятны источники финансирования такой странной организации.
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1
Кто из вас, находясь в раздоре с кем-то, обратится к правосудию неправедных, вместо того, чтобы предстать перед людьми Божьими?

2
Или не знаете вы, что люди Божьи будут судить мир? И если мир будет судим вами, то разве вы не сведущи судить маловажные дела?

3
Разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов? Тем более можете вы судить житейские дела.

4
И если вам придётся иметь дело с повседневными случаями, то разве вы назначите судьями людей, которые не имеют никакого отношения к церкви?

5
Я говорю это, чтобы пристыдить вас. Неужели среди вас нет мудрого человека, который мог бы уладить споры между братьями своими во Христе?

6
Но брат ведёт в суд брата, и это вы делаете перед неверующими.

7
В самом деле, одно то, что вы вступаете в тяжбу друг с другом, - уже полное поражение ваше. Почему вместо этого не остаётесь обиженными? Почему вместо этого не даёте ограбить себя?

8
Но нет, вы сами обижаете и грабите, и поступаете так с братьями во Христе!

9
Разве не знаете вы, что неправедные люди не наследуют Царство Божье? Не обманывайтесь! Никто из тех, кто предаётся блуду, или почитает идолов, или прелюбодействует, а также ни продажные содомиты, ни мужеложцы,

10
ни грабители, ни скупые, ни пропойцы, ни клеветники, ни мошенники не унаследуют Царства Божьего.
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Интересно зачем Московия стырила у Украины Крым и лезет на земли своих соседей,земли своей много ,могли бы её обрабатывать,ходить в свою церковь и жить в своих границах.И самое интересное что на Дальнем востоке Китаю отошли можно уже сказать безвозвратно, земли в три раза больше украинского Крыма Турецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея за якобы превышение полномочий в деле признания УПЦ - Цензор.НЕТ 4150
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Турецкая православная церковь, состоящая из одной семьи, которая ни кем не признана? Турецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея за якобы превышение полномочий в деле признания УПЦ - Цензор.НЕТ 826
Вот это союзники у Гундяева (агента Михайлова)!!!
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Неожиданно. Наверно в Туции тоже идет борьба между епархиями, за церковное имущество, влияние и т.д.
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Просто диву даешься сколько мрази конченной объеденила российская гебнявая секта под свои знамена, вся нечисть со всего света сползается гадюки в кубло и брызжут ядом , но это первый акт представления, когда их изолируют , они начнут кусать друг друга, недолго осталось.
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Дик коли *пецикі * з цими розберуться !? .. Турецька православна церква подала в суд на Варфоломія за нібито перевищення повноважень у справі визнання УПЦ - Цензор.НЕТ 4204 Турецька православна церква подала в суд на Варфоломія за нібито перевищення повноважень у справі визнання УПЦ - Цензор.НЕТ 2683 ...
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За бабло окацапение приходит быстро.
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Интересно было бы посмотреть на турецких обрезанных "православнутых". Впрочем, и в параше таких хватает...
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Какое доходное место вера, это народ думает, что вера для всех одна, независимо от вероисповедания, но выходит, что не все так просто в этом царстве.
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И как показательно прекрасно это дерьмо со всех сторон полезло!
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т.е. Турция как бы может иметь свою православную Церковь (ей разрешили)
а вот Украина...не-не (даже не просите)
а что ж так???
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Действительно, еще учитывая , что Киев крестился в православие, когда ни мокшинских , ни турецких "православий" в проекте не было
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Так кто же все-таки истец? Из того, что я читал это физлицо, которое как-то стремно церковью называт.ь.
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The Turkish Government undertakes to grant full protection to the churches, synagogues, cemeteries, and other religious establishments of the above-mentioned minorities. All facilities and authorisation will be granted to the pious foundations, and to the religious and charitable institutions of the said minorities at present existing in Turkey, and the Turkish Government will not refuse, for the formation of new religious and charitable institu- tions, any of the necessary facilities which are guaranteed to other private institutions of that nature.

Правительство Турции обязуется предоставлять полную защиту церквям, синагогам, кладбищам и другим религиозным учреждениям вышеупомянутых меньшинств. Все объекты и разрешения будут предоставлены благочестивым фондам и религиозным и благотворительным учреждениям указанных меньшинств, существующих в настоящее время в Турции, и правительство Турции не откажется от образования новых религиозных и благотворительных учреждений необходимых средств, которые гарантированы другим частным учреждениям такого рода.

Блин, ни слова в лозанском договоре не нашёл о Вселенском патриархе. Кто увидел? Сообщите.
Похоже на попытку затянуть время
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"Турецкая православная церковь подала в суд"-брееееед!Бог Вам судья!Православие зашквар!
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Обосранцы пытаются раздуть скандал
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Одни в суд подают,другие военные ракеты святят,трейтие на яхтах да на мерсах рассекают с молодыми мальчиками-православие отстой и к Богу эта контора не имеет никакого отношения..
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хочу бути суддею цього цирку.
Ви уявляєте цей цирк, коли в суді розглядають таку справу, піднімають папери 1600 року, потім мощі і кінець кінців згадують усіх придурочних попів які не можуть поділитися прибутками
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"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам"
(с) В.Шекспир

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Мило, мило.
Чтобы найти "правду" в православных религиозных законах ватные пидры обратились в светский суд мусульманской страны!
Ми-ми-ми!
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Русская православная церковь (РПЦ) намерена приостановить служение в Храме гроба Господня, если Иерусалимский патриархат поддержит Константинопольский в решении предоставить автокефалию Украинской православной церкви.
Об этом заявил секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон, сообщает РИА Новости
"Если Иерусалимский патриархат примет сторону Константинопольского патриархата и, как следствие, позволит "филаретовцам" служить на Гробе Господнем и в других своих храмах в Святой земле, то тогда нам придется приостановить служение с ними", - сказал он.
"Фактически это будет продолжение скандала, и, скорее всего, я так предполагаю, что придется и с Иерусалимским патриархатом тогда приостанавливать общение, потому что в таком случае они встанут на сторону раскольников", - добавил собеседник агентства.
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Расєйська вона і нехай не примазується до Русі.
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Немного инфы из мелочи о ТПЦ.
Турецкая православная церковь официально зарегистрирована в Турции как религиозная структура, хотя и не признана в качестве канонической другими Поместными православными церквями.

Титул предстоятеля наследуется членами одной семьи - Эренеролов. С 2002 года Турецкую православную церковь возглавляет патриарх Эфтим IV (Эренерол).
Церковь имеет в собственности три церкви, около пяти общин (приходов) и несколько сотен верующих (около 400 чел.)
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ФСБэшная турецкая церковь должна выполнить свой долг перед карликами
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А кто увидит нас, тот сразу ахнет,
В Стамбуле для кого-то жаренным запахнет.
А кое-что за пазухой мы держим.
К нам не подходи,
К нам не подходи,
К нам не подходи,
Кадилом врежем!
Мы рас-ко-ко-кокольники,
раскольники, раскольники,
пиф-паф и вы покойники,
Покойники,
Покойники.https://politota.d3.ru/rpts-raskolniki-teper-ofitsialno-1674225/?sorting=rating
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Дааа совсем дела у Гундяя херовые раз приходится с мошенниками общаться .Только вот перед тем как отстегивать им бабло , может надо было подумать , что светский суд не как не может влиять на религиозные действия , хотя бы по тому ,что они не как не нарушают турецкие правила и законы . По тому Варфоломею да и нам в принципе , глубоко фиолетово , что там исполняют эти кацапо-турко клоуны.
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Турецкая Православная Церьков? Турецька православна церква подала в суд на Варфоломія за нібито перевищення повноважень у справі визнання УПЦ - Цензор.НЕТ 5451
Как чудны твои дела Хоспади! Турецька православна церква подала в суд на Варфоломія за нібито перевищення повноважень у справі визнання УПЦ - Цензор.НЕТ 4242
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Пригорает у кацапья знатно. Еще бы. Ведь все поймут что представляет из себя этот сброд. Жалкие,никчемные людишки без роду-племени,умеющие лишь пафосно надувать щеки и пердеть в лужу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея за якобы превышение полномочий в деле признания УПЦ
 
 
 
 
 
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