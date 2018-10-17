 Турецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея за якобы превышение полномочий в деле признания УПЦ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Осман Пашаев, передает Цензор.НЕТ.
"ТПшечка, автокефалия и союзники Москвы. Мой младший сын с Дилярой в Стамбуле живут на Каракёе. У них прямо под домом есть прикольная церковь. Я ее постоянно пощу, когда прилетаю. Это Турецкая православная церковь. Не знаю, что там с иконами, но портрет Ататюрка у них побольше иконостаса в Соборе Святого Георгия в Балате. Создали ТПЦ при Ататюрке греки-фаны Мустафы Кемаля. Хотели подменить "пятую колонну" в лице Вселенского патриарха и даже отжали у константинопольской церкви пару храмов. Не помогло. Уже при Ататюрке власти перестали их поддерживать, а потом и вовсе разгоняли полицией за попытку рейдерить Фенер. Но отжатое осталось "турецким православным". Сейчас, кажется, даже паствы нет. Сдают свои церкви в аренду. Там же тусовочный район - всё дорого", - рассказал он.
"Патриаршат в ТПЦ уже четыре поколения семьи Эренерол под именем патриархов Эвфимиев. Сейчас вроде Эвфимий четвертый, которого никто не рукоположил. Турецкая православная церковь даже на фоне неканонических церквей настолько неканоническиа, что позволяет себе женящихся еписков и мусульманские имена. В общем ржачные атеистические православные имени турекцого красного знамени. Но главный там даже не патриарх, а пресс-секретарь ТПЦ Севги Эренерол. Она внучка того первого Эвфимия и очень активная тетка. Жила во Франции и чем-то торговала, была кандидатом в депутаты турецкого парламента от турецких националистов. Не так давно шесть лет отсидела в тюрьме по делу Эргегекон. Якобы была среди заговорщиков, готовивших сместить Эрдогана. Ее осудили на пожизненное. Но в 2014-м выпустили, сказав, что ничего не было - это всё наговоры Гюлена", - добавил журналист.
"Так вот теперь эти полуаферисты, полунационалисты, полугреки - союзники Кирилла и Путина. Турецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея за превышение полномочий в деле признания УПЦ. По Лозанскому мирному договору Фенер якобы обязан обслуживать только потребности православной общины Турции, а подготовкой Томоса якобы вмешался в межгосударственные дела. Свечку не держал, но без русского бабла эта турецкая Патриархша даже не отсвечивала бы. Будете в Стамбуле - сходите в эту церковь. Весело и главное карикатурно показывает, что такое на самом деле сегодняшняя московская церковь", - резюмировал Пашаев.
Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.
Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.
В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.
Да это же клоуны.
В какой суд заяву то подали?
клоуны, мля.
Но московские борцы с Константинополем и этим не побрезговали.
https://www.facebook.com/portnikov
А что, нормально.
Под склады, что ли?
Что хранят: наркоту, контрабанду или девок?
С замиранием сердца ждешь, что же такого еще отчебучат, от "шпиля СонЦбериЦкого" до "дырок от дрели в обшивке Союза", до "подачи в суд заявления на Вселенский Патриархат".
А причина простая, и объяснение ей дано в черном цвете обложки одного журнала, что на простой, понятный всем язык переводится "денег нет, но вы держитесь"(С).
Вот и "держаться, без ансамбля, одни, сами"(С) и перлы последнего времени - это результат отключения от - как бы попонятнее выразится - от подстрочника, скажем так.
С такими умственными способностями их никогда бы к управлению государством не подпустили если бы не союз с рептилоидами.
Мне вообще непонятно, что им там с рептилоидами делить кроме активов.
Он ёбнутый, Владимир Путин, чтоб вы поняли (c)
Чудны дела твои, Господи.
і як ви самі написали, бабушка об'їдає бідного путіна
Что лает на Слона!" (Крилов)
На Соловки сошлют
Наверное.
Мечтать не вредно.
К тому же ещё и сразу стали понятны источники финансирования такой странной организации.
Кто из вас, находясь в раздоре с кем-то, обратится к правосудию неправедных, вместо того, чтобы предстать перед людьми Божьими?
2
Или не знаете вы, что люди Божьи будут судить мир? И если мир будет судим вами, то разве вы не сведущи судить маловажные дела?
3
Разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов? Тем более можете вы судить житейские дела.
4
И если вам придётся иметь дело с повседневными случаями, то разве вы назначите судьями людей, которые не имеют никакого отношения к церкви?
5
Я говорю это, чтобы пристыдить вас. Неужели среди вас нет мудрого человека, который мог бы уладить споры между братьями своими во Христе?
6
Но брат ведёт в суд брата, и это вы делаете перед неверующими.
7
В самом деле, одно то, что вы вступаете в тяжбу друг с другом, - уже полное поражение ваше. Почему вместо этого не остаётесь обиженными? Почему вместо этого не даёте ограбить себя?
8
Но нет, вы сами обижаете и грабите, и поступаете так с братьями во Христе!
9
Разве не знаете вы, что неправедные люди не наследуют Царство Божье? Не обманывайтесь! Никто из тех, кто предаётся блуду, или почитает идолов, или прелюбодействует, а также ни продажные содомиты, ни мужеложцы,
10
ни грабители, ни скупые, ни пропойцы, ни клеветники, ни мошенники не унаследуют Царства Божьего.
Вот это союзники у Гундяева (агента Михайлова)!!!
а вот Украина...не-не (даже не просите)
а что ж так???
Правительство Турции обязуется предоставлять полную защиту церквям, синагогам, кладбищам и другим религиозным учреждениям вышеупомянутых меньшинств. Все объекты и разрешения будут предоставлены благочестивым фондам и религиозным и благотворительным учреждениям указанных меньшинств, существующих в настоящее время в Турции, и правительство Турции не откажется от образования новых религиозных и благотворительных учреждений необходимых средств, которые гарантированы другим частным учреждениям такого рода.
Блин, ни слова в лозанском договоре не нашёл о Вселенском патриархе. Кто увидел? Сообщите.
Похоже на попытку затянуть время
Ви уявляєте цей цирк, коли в суді розглядають таку справу, піднімають папери 1600 року, потім мощі і кінець кінців згадують усіх придурочних попів які не можуть поділитися прибутками
(с) В.Шекспир
Чтобы найти "правду" в православных религиозных законах ватные пидры обратились в светский суд мусульманской страны!
Ми-ми-ми!
Об этом заявил секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон, сообщает РИА Новости
"Если Иерусалимский патриархат примет сторону Константинопольского патриархата и, как следствие, позволит "филаретовцам" служить на Гробе Господнем и в других своих храмах в Святой земле, то тогда нам придется приостановить служение с ними", - сказал он.
"Фактически это будет продолжение скандала, и, скорее всего, я так предполагаю, что придется и с Иерусалимским патриархатом тогда приостанавливать общение, потому что в таком случае они встанут на сторону раскольников", - добавил собеседник агентства.
Турецкая православная церковь официально зарегистрирована в Турции как религиозная структура, хотя и не признана в качестве канонической другими Поместными православными церквями.
Титул предстоятеля наследуется членами одной семьи - Эренеролов. С 2002 года Турецкую православную церковь возглавляет патриарх Эфтим IV (Эренерол).
Церковь имеет в собственности три церкви, около пяти общин (приходов) и несколько сотен верующих (около 400 чел.)
В Стамбуле для кого-то жаренным запахнет.
А кое-что за пазухой мы держим.
К нам не подходи,
К нам не подходи,
К нам не подходи,
Кадилом врежем!
Мы рас-ко-ко-кокольники,
раскольники, раскольники,
пиф-паф и вы покойники,
Покойники,
Покойники.https://politota.d3.ru/rpts-raskolniki-teper-ofitsialno-1674225/?sorting=rating
Как чудны твои дела Хоспади!
🤔