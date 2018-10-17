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 Российская армия покупает американские системы связи из-за их уникальности и надежности

Минобороны России разместило на портале госзакупок извещение о проведении закрытого аукциона по покупке до 30 ноября 2019 года 80 аппаратов спутниковой связи Iridium стоимостью 41,8 тысячи рублей каждый.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Лента.ру.

По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, российские военные пользуются услугами американской компании из-за хорошего качества связи и отсутствия аналогов.

"У нас есть подобная компания "Гонец", но у нее очень низкая пропускная способность, скорость передачи. Если Минобороны нужно что-то более оперативное, то придется заказывать у иностранных заказчиков. Система Iridium уникальна, в какой-то степени, они монополисты", - сказал эксперт российского издания.

Всемирный оператор спутниковой телефонной связи Iridium обеспечивает практически полный охват поверхности Земли. Орбитальная группировка компании, зарегистрированной в США, насчитывает 66 спутников, которые расположены на орбитах на высоте 780 километров.

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Единственная российская низкоорбитальная спутниковая система связи "Гонец" насчитывает девять космических аппаратов, выводимых на низкую круговую орбиту (около 1,5 тысячи километров над Землей) блоком по три аппарата. Полноценное функционирование системы требует выведения еще 12 космических аппаратов.

В апреле замглавы Россвязи Игорь Чурсин заявил, что доля иностранной электроники в российских гражданских спутниках связи достигает 70 процентов. В том же месяце гендиректор "ИСС имени Решетнева" Николай Тестоедов отметил, что спутники системы ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.

Источник: https://censor.net.ua/n3091733
 
 
 Топ комментарии
 
Американці знайшли спосіб як відслідковувати йолопів )))
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Michail Viktorovich - санкции? - ну да..., хотя рашка США не оккупировала....
Вот Украина пробивает дно за дном...

Російська армія купує американські системи зв'язку через їхню унікальність і надійність - Цензор.НЕТ 3587 Денис Казанський‏ @den_kazansky 15 ч.15 часов назад
Хорошо, что есть ворованные таможенные базы. Из них можно узнать, что наши государственные предприятия снабжают титановой рудой российскую военную промышленность - корпорацию "Ростех". Через прокладку Мартыненко помогаем агрессору производить оружие.
https://t.co/kd89ap2fYb

Російська армія купує американські системи зв'язку через їхню унікальність і надійність - Цензор.НЕТ 1781
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Да понятно с блинами, вот только где наш Iridium? Или нам не нужны эти системы? А блины ты себе в ж...пу засунь. Они блины с лопаты жрут и технику у штатов покупают, а мы склады дожигаем, одновременно стоя с протянутой рукой. Блины...
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А в чем ваше вЯличие: в блинах с лопаты или в том, шо у америкосов закупаете? Шота я не пойму.
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В каждой такой системе есть незаметный чип величиной с рисовое зерно, терпеливо ждущий радиосигнал из Пентагона.
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Перейдут на свой "Гонец" и фсё. Iridium это на мирное время, чтоб генерал жене и любовнице из любого Зажопинска мог позвонить.
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порошенко ни в чем не виноват, виноваты те, кто голосует за такое г... от выборов к выборам.
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"жестокий" Трамп
хахахахахахахахахахахах
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Michail Viktorovich - санкции? - ну да..., хотя рашка США не оккупировала....
Вот Украина пробивает дно за дном...

Російська армія купує американські системи зв'язку через їхню унікальність і надійність - Цензор.НЕТ 3587 Денис Казанський‏ @den_kazansky 15 ч.15 часов назад
Хорошо, что есть ворованные таможенные базы. Из них можно узнать, что наши государственные предприятия снабжают титановой рудой российскую военную промышленность - корпорацию "Ростех". Через прокладку Мартыненко помогаем агрессору производить оружие.
https://t.co/kd89ap2fYb

Російська армія купує американські системи зв'язку через їхню унікальність і надійність - Цензор.НЕТ 1781
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Не разгоняйте зраду. Тот титан идёт исключительно на изготовление деталей для Боинга и Эйрбаса.
Російська армія купує американські системи зв'язку через їхню унікальність і надійність - Цензор.НЕТ 236
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только ты Во-Во забыл дописать - вы кацапы будете там производить только черновую обработку деталей...)
ну на большее вы рукожопы и не способны...)))\да и то - эти станки и технология импортная...)))\
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Это же не пармезан, чтобы его тракторами давить.
"У нас есть подобная компания "Гонец", но у нее очень низкая пропускная способность, скорость передачи"
Источник: https://censor.net.ua/n3091733

Вот и импортозаместились.
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Насколько я понимаю,санкции на мобильную связь не распостраняються.
Просто спутниковая дороже.
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Американці знайшли спосіб як відслідковувати йолопів )))
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Или многоходовочка, но уже американская, а не тупая, как все у рюських, или хотеть купить и купить - трошки разные вещи, потому как фирме с мировым именем оказаться под санкциями собственной страны - не камильфо
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Да, ложили уже многие фирмы на санкции. Невозможно гробить экономику собственных стран, одновременно наблюдая за увеличением товарооборота между Украиной и рашкой.
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Мордор - это надувание щек при голой жопе. Как по мне, так самый простой способ вернуть его в то состояние, из которого Запад сам его вытянул - полностью прекратить поставку технологий и высокотехнологичной продукции. И через несколько лет они начнут эту самую ж.пу лопухом подтирать.
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Так и сейчас подтирают,для економии. Так привычнее.
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Санкции только в СМИ а на дели Хуйло пляшет... Російська армія купує американські системи зв'язку через їхню унікальність і надійність - Цензор.НЕТ 5445
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Для того, щоб тебе, мокшанського придурка, вдавити... Як і твою мацковію!!!
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Кто им продаст что то стоящее.Эти системы только для гражданского применения.Плюс в том что даже простые гражданские радиостанции отключаются по сигналу со спутника.Так что в час Х они останутся без связи.
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Обычная открытая система,как мобильный телефон,только вместо вышек - спутники.
И сам тлф.побольше и потяжелее. Связь с любой точкой мира.
А систему шифровать,что в паутине,что в мобилке,что в спутнике никто не мешает,как и слушать.
Просто это дорогая игрушка,и далеко не все могут себе его позволить.
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"заказывать у иностранных заказчиков"
В цензоре бухают не просыхая!
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Видя бесхребетную политику властей Украины и Запад решил не напрягаться... Теми санкциями, что США и ЕС ввели против эрэфии, территориальную целостность мы не вернём. И за нас это никто не сделает. Легко в феврале - апреле 2014го просрали Крым, Донецк и Луганск... Но те во власти, кто это допустил, не имеют желания реально бороться за воссвосстановление
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... за восстановление территориальной целостности Украины. У низшая первом месте стоит бабло, а не интересы страны.
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" не покупает" , а " покупала " , с ноября 2018 вступают в силу санкции США за применение химоружия мацковией , товары двойного назначения попадают под санкции . Проводной телефон - вот и вся связь на мацковии скоро останется
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Нехай купують. У потрібний момент Штати просто "забанять" усі дівайси, які були продані кацапам.
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Санкции только на пользу, побольше таких добрых санкций)))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийская армия покупает американские системы связи из-за их уникальности и надежности
 
 
 
 
 
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