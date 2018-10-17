 Российская армия покупает американские системы связи из-за их уникальности и надежности

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Лента.ру.
По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, российские военные пользуются услугами американской компании из-за хорошего качества связи и отсутствия аналогов.
"У нас есть подобная компания "Гонец", но у нее очень низкая пропускная способность, скорость передачи. Если Минобороны нужно что-то более оперативное, то придется заказывать у иностранных заказчиков. Система Iridium уникальна, в какой-то степени, они монополисты", - сказал эксперт российского издания.
Всемирный оператор спутниковой телефонной связи Iridium обеспечивает практически полный охват поверхности Земли. Орбитальная группировка компании, зарегистрированной в США, насчитывает 66 спутников, которые расположены на орбитах на высоте 780 километров.
Единственная российская низкоорбитальная спутниковая система связи "Гонец" насчитывает девять космических аппаратов, выводимых на низкую круговую орбиту (около 1,5 тысячи километров над Землей) блоком по три аппарата. Полноценное функционирование системы требует выведения еще 12 космических аппаратов.
В апреле замглавы Россвязи Игорь Чурсин заявил, что доля иностранной электроники в российских гражданских спутниках связи достигает 70 процентов. В том же месяце гендиректор "ИСС имени Решетнева" Николай Тестоедов отметил, что спутники системы ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.
хахахахахахахахахахахах
Вот Украина пробивает дно за дном...
Денис Казанський @den_kazansky 15 ч.15 часов назад
Хорошо, что есть ворованные таможенные базы. Из них можно узнать, что наши государственные предприятия снабжают титановой рудой российскую военную промышленность - корпорацию "Ростех". Через прокладку Мартыненко помогаем агрессору производить оружие.
https://t.co/kd89ap2fYb
ну на большее вы рукожопы и не способны...)))\да и то - эти станки и технология импортная...)))\
"У нас есть подобная компания "Гонец", но у нее очень низкая пропускная способность, скорость передачи"
Источник: https://censor.net.ua/n3091733
Вот и импортозаместились.
Просто спутниковая дороже.
И сам тлф.побольше и потяжелее. Связь с любой точкой мира.
А систему шифровать,что в паутине,что в мобилке,что в спутнике никто не мешает,как и слушать.
Просто это дорогая игрушка,и далеко не все могут себе его позволить.
В цензоре бухают не просыхая!