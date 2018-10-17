 Стоимость бэби-бокса составляет 3377 грн. На сегодняшний день в регионы отправлено более 30 тыс. штук, - Кабмин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сообщила на брифинге в Кабинете Министров Украины заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Александра Чуркина.
Она подчеркнула, что это пилотный проект по социальной защите семей и поддержки ответственного отцовства. "Пакет малыша" может получить как мама, так и отец ребенка. Он предоставляется также в родильных домах как государственной, так и частной формы собственности. Также такой пакет могут получать родители-усыновители и патронатные семьи.
Чуркина отметила, что "пакет малыша" никоим образом не влияет на получение денежной выплаты при рождении ребенка. Это отдельная дополнительная помощь каждому ребенку, который родился, а также никак не влияет на вычисления совокупного дохода семьи, если она подает документы в органы соцзащиты. Замминистра отметила, что на сегодняшний день более 30 тыс. "пакетов малыша" отправлены в 23 региона Украины.
Генеральный директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства здравоохранения Ирина Литовченко в своем выступлении остановилась на методических рекомендациях, которые предоставил Минздрав при формировании "пакета малыша", в частности, не включать в его состав никаких медикаментов и отказаться от бутылочек и смесей для грудного вскармливания .
Директор офиса UNOPS Андрей Буряковский отметил, что потребность в "пакетах малыша" на сентябрь-декабрь 2018 г. - 114 778 штук, а его стоимость 3377 грн 30 коп. Он подчеркнул, что экономию за 2018 г. в размере более 179 млн грн UNOPS будет предлагать привлечь на "пакеты малыша" на 2019 год.
Руководитель направления социальной политики UNICEF Артур Айвазов отметил, что вскоре в "пакете малыша" появится и пакет "образовательных материалов", которые сейчас находятся в стадии разработки.
Подытоживая все выступления, Александра Чуркина подчеркнула, что проект является пилотным, сейчас изучаются все отзывы и предложения, которые обязательно будут учтены в будущем.
1.- Коробка-люлька.
2- Подгузники одноразовые для новорожденных - от 2 до 5 кг, не менее 94 штук в упаковке.
3- Салфетки влажные одноразовые для детей от 0 лет, гипоаллергенные, PH-нейтральные, без запаха - не менее 56 штук в упаковке.
4- Пеленка ситцевая, размер 80 x 95 см (допускается изменение размеров +/- 10%).
5- Пеленка фланелевая, размер 90 x 110 см (допускается изменение размеров +/- 10%).
6- Пеленка муслиновая, размер 70 x 70 см (допускается изменение размеров +/- 10%).
7- Пеленка многоразовая влагостойкая, размер 60 х 80 см (допускается изменение размеров +/- 10%).
8- Шапочка, стопроцентный хлопок, размер 0 - 3 месяца.
9- Шапочка, стопроцентный хлопок, размер 3 - 6 месяцев.
10- Боди с коротким рукавом: размер 50 - 56 см и 56 - 58 см.
11- Боди с длинным рукавом, трикотаж, стопроцентный хлопок: размер 50 - 56 см и 56 - 58 см.
12- Брюки-ползунки с закрытыми носками, стопроцентный хлопок: размер 50 - 56 см и 56 - 58 см.
13- Ползунки с длинным рукавом и штанишками: размер 50 - 56 см и 56 - 58 см.
14- Носки, доля хлопка в изделии не менее 90 процентов, размер 0 - 3 месяца.
15- Термометр для воды.
16- Термометр для тела электронный с резиновым наконечником.
17- Ножницы маникюрные детские с тупыми наконечниками (безопасные), изготовленные из нержавеющей медицинской стали.
18- Прокладки для лактации - не менее 60 штук в упаковке.
19- Одеяло теплое / демисезонное, наполнитель - стопроцентный хлопок, внешняя ткань - также стопроцентный хлопок, размер 90 x 120 см (допускается изменение размеров +/- 10%).
20- Плед-одеяло, 100% трикотаж, хлопок, размер 60 x 80 см (допускается изменение размеров +/- 10%).
21- Матрас, состав по международным нормам, размер 42 x 70 см. Размер матраса 22- (периметр) должен совпадать с размером дна коробки-люльки.
22- Полотенце махровое для купания уголком, размер 100 x 100 см (допускается изменение размеров +/- 10%), произведенное из натурального материала.
23- Игрушка-погремушка развивающая, изготовленная из пластика с сертификатом, который позволяет использование детских игрушек, без мелких деталей.
24- Крем с содержанием ланолина 100%.
25 -Жидкое мыло-шампунь детский с дозатором, универсальное, от 0 лет, без парабенов, гипоаллергенное, без запаха - 500 мл.
она даже распределить чужое бабло успела.
Инициатива прекрасная, но не для нашего евробляхерского народа
Ноги раздвинула и всё- "мне все должны".
Про це повідомляють українські журналісти.
Так, замість так званого «пакету малюка», з 1 вересня українським породіллям почали видавати спеціальні бланки, після чого направляти їх в управління соціального захисту. Причиною цього є останні зміни, внесені чиновниками: тепер допомога матерям будуть надавати не пізніше 30 днів від народження дитини.
Українцям почнуть видавати нову допомогу: що зміниться вже з вереснясуспільство
«Під час виписки батьки пишуть заяву із зазначенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. З ним вони протягом 30 днів йдуть в цей підрозділ і отримують бебі-бокс», - сказала одна з представниць пологового будинку.
При цьому самі чиновники з відділень соцзахисту стверджують, що їхнє завдання-лише контролює.
«Видавати пакет малюка повинні в пологовому будинку. Наше завдання лише зібрати кількість народжених і щоб ці пакети дійшли за адресою», - сказала чиновник.
https://politeka.net/ua/news/society/720553-bjebi-boks-v-ukraine-chto-v-roddomah-vydajut-vmesto-paketa-malysha-vy-budete-shokirovany/
----------------------
- Папа, а вот водка подорожала - ето значіт ти будєшь мєньшє піть?
- Нєт, ето значіт ти будєшь мєньшє єсть
пусть сами молодые мамы выскажутся об этой затее
(или что хотелось бы заменить в этом наборе)
а нам мужикам....обсуждать-считать-канючить... не надо бы
(конечно... если бы для счастливого папаши туда положили 50 процентную скидку на зимнюю резину... или на спининг....ну или ченить еще очень полезное... чисто для молодого отца... тогда бы вообще все затихли...) - это была шутка (если что)
В усьому світі бебі-бокси - то капсули для подкидишєй
Як ви шхуну назавьотє, так она і попливьот