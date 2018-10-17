 Стоимость бэби-бокса составляет 3377 грн. На сегодняшний день в регионы отправлено более 30 тыс. штук, - Кабмин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сообщила на брифинге в Кабинете Министров Украины заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Александра Чуркина.

Она подчеркнула, что это пилотный проект по социальной защите семей и поддержки ответственного отцовства. "Пакет малыша" может получить как мама, так и отец ребенка. Он предоставляется также в родильных домах как государственной, так и частной формы собственности. Также такой пакет могут получать родители-усыновители и патронатные семьи.

Чуркина отметила, что "пакет малыша" никоим образом не влияет на получение денежной выплаты при рождении ребенка. Это отдельная дополнительная помощь каждому ребенку, который родился, а также никак не влияет на вычисления совокупного дохода семьи, если она подает документы в органы соцзащиты. Замминистра отметила, что на сегодняшний день более 30 тыс. "пакетов малыша" отправлены в 23 региона Украины.

Генеральный директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства здравоохранения Ирина Литовченко в своем выступлении остановилась на методических рекомендациях, которые предоставил Минздрав при формировании "пакета малыша", в частности, не включать в его состав никаких медикаментов и отказаться от бутылочек и смесей для грудного вскармливания .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бэби-бокс будет отсутствовать в роддоме при выписке, его доставят позже по месту жительства, - Минсоцполитики

Директор офиса UNOPS Андрей Буряковский отметил, что потребность в "пакетах малыша" на сентябрь-декабрь 2018 г. - 114 778 штук, а его стоимость 3377 грн 30 коп. Он подчеркнул, что экономию за 2018 г. в размере более 179 млн грн UNOPS будет предлагать привлечь на "пакеты малыша" на 2019 год.

Руководитель направления социальной политики UNICEF Артур Айвазов отметил, что вскоре в "пакете малыша" появится и пакет "образовательных материалов", которые сейчас находятся в стадии разработки.

Подытоживая все выступления, Александра Чуркина подчеркнула, что проект является пилотным, сейчас изучаются все отзывы и предложения, которые обязательно будут учтены в будущем.