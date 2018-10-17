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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Голодомор (807) посольство Украины (175) США (14256)

 В Техасе установлен День чествования памяти жертв Голодомора в Украине, - посольство

Мэр столицы штата Техас (США), города Остин, издал специальную Прокламацию, которая установила 10 ноября 2018 года Днем памяти жертв Голодомора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в США в Facebook.

"Столица штата Техас, город Остин, официально присоединилась к чествованию 85-й годовщины Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине", - сказано в сообщении.

Сообщается, что мэр города Стив Адлер издал специальную Прокламацию, которая установила 10 ноября 2018 года Днем памяти жертв Голодомора.

В Техасе установлен День чествования памяти жертв Голодомора в Украине, - посольство 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Губернатор Миннесоты подписал прокламацию, которой Голодомор признается геноцидом украинского народа, - посольство. ДОКУМЕНТ

В связи с этим, дипломатическое представительство выразило благодарность украинской общине за "весомый вклад в общие усилия по восстановлению исторической справедливости".

В Техасе установлен День чествования памяти жертв Голодомора в Украине, - посольство 02

Источник: https://censor.net.ua/n3091731
 
   
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Можливо таким чином світ дізнається більше про жахливий злочин минулого століття.
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Це зрада, а что об этом вещают лучшие каналы Украины, интер, 112, ньюзван, украина, 1+1, всякие рабинович тв и прочие поконники кума и бабы с косой...
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Респект Техасу.
Качайте нефть и газ, чтобы сталинистам заціпило.
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а пидоРасцы, над этим днем скорби украинцев, стебутся и ржут.....
вот и все, что нам нужно помнить о мышибратьях!....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Техасе установлен День чествования памяти жертв Голодомора в Украине, - посольство
 
 
 
 
 
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