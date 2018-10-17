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 Двое украинских воинов погибли, еще один получил ранения в ходе боевых действий на Донбассе. За сутки - 19 вражеских обстрелов, - штаб ОС

В течение прошедших суток, 16 октября, ситуация в районе проведения ООС оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Так, противник вел прицельный огонь из 120- и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, активизировалась работа вражеских снайперов.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Новозвановка, Луганское, Пески, Марьинка, Березовое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединскоеи Широкино.

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Отмечается также, что по опорным пунктам украинских войск вблизи Луганского противник бил из 120-и 82-мм минометов калибра, а также вооружения боевых машин пехоты. Позиции Объединенных сил в районе Водяного оккупанты обстреливали из 82-мм минометов. В Марьинке и Березовом по украинским защитникам вели огонь снайперы.

"В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще один получил ранения", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, по данным разведки, в течение суток трое оккупантов были уничтожены и еще двое ранены.

"С начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово и Лебединское из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - сообщили в пресс-центре ООС.

Двое украинских воинов погибли, еще один получил ранения в ходе боевых действий на Донбассе. За сутки - 19 вражеских обстрелов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3091730
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое украинских воинов погибли, еще один получил ранения в ходе боевых действий на Донбассе. За сутки - 19 вражеских обстрелов, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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