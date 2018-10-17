 О состоянии здоровья Олега я передала информацию двухнедельной давности, это и есть последние новости, - Каплан

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Каплан.

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"Сегодня был пресс-брифинг, посвященный работе над фильмом Олега Сенцова "Номера". О состоянии здоровья Олега я передала информацию двухнедельной давности, т.к. это и есть последние новости. Если ряд журналистов предпочли не говорить о кино, а перепечатывать о его близком конце под соусом новостей, то вопросы к ним. Да, Олегу тяжело, да, ситуация критическая, да, выход из голодовки - очень сложный процесс, да, здоровье подорвано основательно. Но где тут новость-то? Ау, журналисты, вам про кино рассказывали, о том, почему это нужно и важно, и это новое, об этом не было ранее информации, вот нафига тут-то манипулировать?", - вопрошает она.

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Напомним, ранее в СМИ со ссылкой на Каплан сообщили, что политзаключенный Олег Сенцов вышел из голодовки с очень подорванным здоровьем. Сейчас никто не может сказать, выживет ли он. Позже ФСИН опровергла эту информацию.