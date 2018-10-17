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 Сборная Украины победила национальную команду Чехии и вышла в высший дивизион Лиги наций

Национальная сборная Украины по футболу победила команду Чехии со счетом 1:0, обеспечив себе победу в группе B1 Лиги наций и выход в дивизион А.

Матч проходил в Харькове на стадионе "Металлист", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Единственный гол в поединке на 43-й минуте забил полузащитник украинской сборной Руслан Малиновский. Гостям не удалось забить ни разу в этом матче.

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В итоге 1:0 в пользу украинцев, которые одержали третью победу в трех поединках в группе В1. С 9 очками Украины стала недосягаемой для конкурентов, обеспечив себе первое место. Таким образом, в следующем розыгрыше Лиги наций сборная Украины будет выступать в высшем дивизионе турнира - А.

Напомним, 7 сентября в городе Угерске-Градиште сборная Украины по футболу в дебютном матче Лиги наций обыграла сборную Чехии со счетом 2-1. Следующую победную встречу украинцы провели во Львове. Со Словакией наша сборная второй раз сыграет 16 ноября в Трнаве.

Источник: https://censor.net.ua/n3091725
 
   
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