 Дуальное образование уже внедряют 250 заведений профобразования - ученики учатся как в ПТУ, так и на рабочем месте, - МОН

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей во время панельной дискуссии "Профессионально-техническое образование - сотрудничество с предприятиями. Немецкая модель дуальной образования", которая прошла 16 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МОН.

"Официально эксперимент по внедрению дуального образования в Украине начался еще в 2015 году. Тогда в пилоте приняли участие три училища из Киева, Львова и Запорожья. Сейчас есть около 250 заведений, внедряющих дуальное образование, а это - треть от количества заведений, подчиненных МОН. Однако для успешного развития дуального образования мы должны сделать его понятным, доступным и безопасным для всех сторон", - пояснил Павел Хобзей.

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Участники дискуссии определили несколько недостатков, которые мешают современной дуальному образованию в Украине:

отсутствие индивидуальных графиков обучения учащихся;

большая нагрузка на педагогов;

низкая мотивация учащихся продолжать обучение;

низкая осведомленность среди работодателей о дуальном обучении и тому подобное.

"Сейчас мы имеем ситуацию, когда, получая денежное вознаграждение за выполненную работу, ученик теряет мотивацию к продолжению обучения. То есть мгновенный заработок имеет больший приоритет, чем получение полноценного образования по специальности. Мы понимаем, что работа учащихся, даже в пределах практики или обучения, должна оплачиваться. Однако на своем уровне мы должны прописать механизм, который сохранял бы интересы всех сторон процесса", - отметил замминистра.

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Таким механизмом может стать договор, который предварительно укладывают заинтересованные стороны. Например, в Германии он заключается между учеником и предприятием, тогда как украинская практика рассматривает документ трехсторонним - между заведением профобразования, учеником и предприятием.

"90% учащихся, оканчивающих учреждения профобразования, идут работать по профессии. Из них 30% продолжают обучение в вузах. Но в целом наша модель дуального обучения успешно зарекомендовала себя на рынке и мы готовы делиться своим опытом", - отметил генеральный директор BASF в Украине Андреас Лир.

Договор определяет продолжительность обучения ученика, испытательный срок, возможность получения отпуска, содержание учебной программы и оплату труда. Далее, завершив обучение, ученик сдает выпускные экзамены, которые оценивает специальная экзаменационная комиссия. В ее состав должны войти работодатели, рабочие, преподаватели заведения, где учился ученик. Обычно в состав комиссии не входят инструкторы и преподаватели тех, кого экзаменуют.

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Участникам мероприятия также презентовали Концепцию подготовки специалистов по дуальной форме обучения. Она, в частности, предусматривает равноправное партнерство заведений, работодателей и учащихся. Такое сотрудничество должно помочь учащимся получить опыт работы по специальности и понять реальные вызовы выбранной профессии. Кроме этого, Концепция предусматривает: