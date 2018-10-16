 Катастрофа Су-27: погиб полковник Иван Петренко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ сообщил командир Воздушного командования "Восток" Олег Струцинский.
Иван Петренко был летчиком 1 класса, он допущен к полетам на всех самолетах этого класса.
"Этот вылет был ознакомительный, не самое сложное", - рассказал Струцинский.
Также Струцинский отметил, что все самолеты перед началом учений проверялись, и самолет с технической неисправностью просто не мог быть допущен к полетам.
"Я пока не могу сказать о причинах, по словам очевидцев лишь известно, что самолет был низкий высоте, врезался в землю и затем загорелся", - сказал он.
"Это подготовленный пилот, вероятность того, что это могла быть ошибка пилота, очень мала", - добавил Струцинский.
Коллеги Петренко отмечают, что он был одним из лучших летчиков вообще, "таких пилотов может осталось 40-50 на всю Украину". Петренко участвовал в боевых действиях на Донбассе.
Последний год Петренко жил в служил в Днепре. У 46-летнего мужчины остались жена и дочь.
Напомним, вечером 16 октября во районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.
іноді і не зовсім здорові...
поганное топливо
засор топливной аппаратуры
пробой в электронной системе управления
проблемы с авионикой,
приборы были с ошибками,
высотомер врал
кренометр врал,
гидравлика вдруг заскулила и задергалась..
элероны порвались..
заклинило рычаг управления..
птица влетела в плафон кабины...
зал-это не догма.
20 лет игнорировали эту аксиому в Украине, вот и маємо те що маємо
Больше даже нечего сказать. Увы, такое бывает. Героям слава.
Літак - це дуже надійна річ, військовий літак, який маєза плечамине 1 десяток років експлуатації і декілька серій випуску - це взагалі "бастіон", поки за штурвалом не опиниться "літун", який зможе його "роз"ібати".
Час покаже, що сталося в цьому випадку 0 птахив двигуні чи "понт" - лоупасс, який не залишає нансів на виживання при помилці пілота.
Та й взагалі, скоріш за все мало місце порушення правил та бажання "виєбнутись", що рано чи пізно приводить до таких катастроф.
За час рос.-укр. війни - ця катастрофа, можливо, стане другою катастрофою через "лоупасс",
В 15-му році курсант долітався на лоупасі - зачепив провода і пішов з життя.
Понти - це круто, але не на такій техніці.
Взяти хоча б відео, де Ан робить лоупасс над якимось нашим аєродромом, це взагалі ппц, там голови командирів маютьзлітати,але у нас за це тиснуть лайки, не більше, а потім, коли трапляється катастрофа -винять "советскае гаффно".
20% происшествий с гражданскими самолетами происходили на Севере (Ан-2, Ан-12, Ми-8). там 50% человеческий фактор, 30% -резко меняющиеся погодные условия и 20%- распиздяйское отношение подготовки техники к полетам
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=PgLCyE9JIi8