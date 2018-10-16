 Катастрофа Су-27: погиб полковник Иван Петренко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ сообщил командир Воздушного командования "Восток" Олег Струцинский.

Иван Петренко был летчиком 1 класса, он допущен к полетам на всех самолетах этого класса.

"Этот вылет был ознакомительный, не самое сложное", - рассказал Струцинский.

Также Струцинский отметил, что все самолеты перед началом учений проверялись, и самолет с технической неисправностью просто не мог быть допущен к полетам.

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"Я пока не могу сказать о причинах, по словам очевидцев лишь известно, что самолет был низкий высоте, врезался в землю и затем загорелся", - сказал он.

"Это подготовленный пилот, вероятность того, что это могла быть ошибка пилота, очень мала", - добавил Струцинский.

Коллеги Петренко отмечают, что он был одним из лучших летчиков вообще, "таких пилотов может осталось 40-50 на всю Украину". Петренко участвовал в боевых действиях на Донбассе.

Последний год Петренко жил в служил в Днепре. У 46-летнего мужчины остались жена и дочь.

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Напомним, вечером 16 октября во районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.