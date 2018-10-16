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Все про:авиакатастрофа (1005) Винницкая область (461) самолет (2117) Ян Осока (417)

 Катастрофа Су-27: погиб полковник Иван Петренко. ФОТО

В результате катастрофы истребителя Су-27 в Винницкой области погиб заместитель командира по авиации, заместитель главы Воздушного военного командования "Восток" Иван Петренко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ сообщил командир Воздушного командования "Восток" Олег Струцинский.

Иван Петренко был летчиком 1 класса, он допущен к полетам на всех самолетах этого класса.

"Этот вылет был ознакомительный, не самое сложное", - рассказал Струцинский.

Также Струцинский отметил, что все самолеты перед началом учений проверялись, и самолет с технической неисправностью просто не мог быть допущен к полетам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США подтвердили участие американца в катастрофе Су-27 в Винницкой области

"Я пока не могу сказать о причинах, по словам очевидцев лишь известно, что самолет был низкий высоте, врезался в землю и затем загорелся", - сказал он.

"Это подготовленный пилот, вероятность  того, что это могла быть ошибка пилота, очень мала", - добавил Струцинский.

Коллеги Петренко отмечают, что он был одним из лучших летчиков вообще, "таких пилотов может осталось 40-50 на всю Украину". Петренко участвовал в боевых действиях на Донбассе.

Последний год Петренко жил в служил в Днепре. У 46-летнего мужчины остались жена и дочь.

Также читайте: Военная прокуратура начала расследование падения истребителя в Винницкой области

Катастрофа Су-27: погиб полковник Иван Петренко 01

Напомним, вечером 16 октября во районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.

Источник: https://censor.net.ua/n3091719
 
 
 Топ комментарии
 
на цю хвилину все тількі припущення,
іноді і не зовсім здорові...
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Он угро-финн.Козёл,убийца и международный военный преступник
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Дал америкосу полетать....и не смог или не успел ошибку его исправить... В результате катастрофы Су-27 в Винницкой области погиб полковник Иван Петренко - Цензор.НЕТ 2482
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на цю хвилину все тількі припущення,
іноді і не зовсім здорові...
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я бы не исключал пзрк... от соседей с востока: зона учений известна, пзрк достать не проблема - как провокация идеально сработает
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п.с. а после этой трагедии - учения приостановятся. вот и цель этой провокации
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да все что угодно помпаж двигла
поганное топливо
засор топливной аппаратуры
пробой в электронной системе управления
проблемы с авионикой,
приборы были с ошибками,
высотомер врал
кренометр врал,
гидравлика вдруг заскулила и задергалась..

элероны порвались..
заклинило рычаг управления..
птица влетела в плафон кабины...
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Катапульта тоже заклинила? Которая устроена так же просто как обычная граната.
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у летной кабины нет плафона,там "фонарь"...
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написано что были наблюдатели. пзрк бы заметили
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Жуковский: «Самолет - величайшее творение разума и рук человеческих, он не подвластен никаким авторитетам, кроме лиц, знающих и уважающих летные законы»
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Ви ще б тут цитату дьяка Крякутного, навели...
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Если бы не плешивый и его война, не было б нужды тренироваться.Жаль семьи погибших.Всех погибших с 2014 года...
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А мордовский карлик ещё и плешивый ?
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Он угро-финн.Козёл,убийца и международный военный преступник
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Чтобы не было войны так нужно вооружатся и тренироваться ,а напали как раз потому что не тренировались .
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Для того что бы не было войны- нужно уничтожить игил и путинизм-точка !
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Не будет оного игила или путинизма , появятся другие или третьи ,но для того чтобы на тебя не нападали , нужно чтобы ты был сильным .Вот и вся аксиома на все века .
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Хватит умничать по коммунистически, да ещё из под проксим
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Это сказал Геракл .а он вроде не был комунистом .
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Пропаганда краснопёрых всё перекручивала себе на пользу.Как в мордоре сейчас.Геракл скап
зал-это не догма.
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Причем тут "по коммунистически?" Александр Македонский и Наполеон тоже коммунистами были?
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хочешь мира, готовься к войне
20 лет игнорировали эту аксиому в Украине, вот и маємо те що маємо
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По статистике , в авиакатастрофах в 95 % виноват человеческий фактор .
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видимо действительно случилось что-то серьёзное, если погиб опытный украинский лётчик и он не стал катапультироваться … очень прискорбно, мои соболезнования
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Самолёт вообще очень надёжная машина , авиаконструкторы даже удивляются , не представляя , что может с ним случиться .В основном человеческий фактор приводит к авиакатастрофам или наземные службы не так сработали или ошибки самих пилотов .
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вирішив показати, як вміє над кронами дерев літати, але щось пішло не так(
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Кваліфікація не виключає випадковостей та помилок.
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R.I.P. Царствие небесное. Пусть будет земля пухом.
Больше даже нечего сказать. Увы, такое бывает. Героям слава.
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Так 1или 2 класса пилот?цензор пишет 1 класса тсн 2.
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В НАТО пілоти зобов'язані мати дуже високі кондиції здоров'я, вони регулярно проходять спецтренування і обов'язково здають нормативи і проходять тести. Якщо цього немає, то при високих фізичних та психічних навантаженнях організм може дати збій. А що значить втрата контролю навіть на мить над літаком, який летить зі швидкістю півкілометра на секунду і більше?
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КТО ВИНОВАТ В ПАДЕНИИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????? СТАРЫЕ САМОЛЕТЫ ИЛИ НОВЫЕ МЕРСЕДЕСЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!
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пілот винуватий у відсотках 90 аварій, якщо не більше.
Літак - це дуже надійна річ, військовий літак, який маєза плечамине 1 десяток років експлуатації і декілька серій випуску - це взагалі "бастіон", поки за штурвалом не опиниться "літун", який зможе його "роз"ібати".
Час покаже, що сталося в цьому випадку 0 птахив двигуні чи "понт" - лоупасс, який не залишає нансів на виживання при помилці пілота.
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Советское гоффно разбивалось и падало всегда....,учебно-тренировочный полёт Гагарина На Миг-15 "Спаррка" тоже заончился падением ровно 50 лет назад...
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совецкое гоффно - одні з найкращих літаків свого часу, які мають дуже непогані ттх навіть сьогодні, я розумію що патріотизм і все таке інше, але такої "виживаємості" як у советского "гофна" не в кожного літака є, авганська війна тому непогана ілюстрація.
Та й взагалі, скоріш за все мало місце порушення правил та бажання "виєбнутись", що рано чи пізно приводить до таких катастроф.
За час рос.-укр. війни - ця катастрофа, можливо, стане другою катастрофою через "лоупасс",
В 15-му році курсант долітався на лоупасі - зачепив провода і пішов з життя.
Понти - це круто, але не на такій техніці.
Взяти хоча б відео, де Ан робить лоупасс над якимось нашим аєродромом, це взагалі ппц, там голови командирів маютьзлітати,але у нас за це тиснуть лайки, не більше, а потім, коли трапляється катастрофа -винять "советскае гаффно".
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Я служил в ПВО 3 года, знаешь сколько их нападало за врмемя мойей службы с 1965 по 1968 год?Вагон и малая телега...
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При СССР где-то в 88-90 годах происшествия (падения, пожары, исчезновения) с летной техникой(самолеты, вертолеты) гражданского и военного назначения случались раз в две-три недели. 80% происшествий с военными самолетами случались в летных училищах при учебных полетах. Из них 90% человеческий фактор, 7% -погодные условия и только 3% -неисправность техники.
20% происшествий с гражданскими самолетами происходили на Севере (Ан-2, Ан-12, Ми-8). там 50% человеческий фактор, 30% -резко меняющиеся погодные условия и 20%- распиздяйское отношение подготовки техники к полетам
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Вам шо, за 70? И чё 3 года, в 67 реформа была с переходом на 2 года?
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У меня только один вопрос. Почему не сработало автоматическое катапультирование {в СУ-27 оно есть}, если самолёт был исправен?
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Трагедии всегда случались. В, частности, с именно такими самолетами и в Ле-Бурже и в Скнилове. Только жертв тогда не было благодаря надежной катапульте.
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Може за ЛЕП зачепився та током шандарахнуло прилади вийшли з ладу та швидко впав? Мабуть хотів клас показати перед американцем на низької висоті.
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Надо хорошенько проверить тех персонал. Если чтото происходит ищи того кому это выгодно или интересно. Может ктото очень "идейный" со времен СССР из тех персонала мог прямо перед полетом ченить подкрутить? Расследование и очень серьезное нужно. Жалко ребят. Земля им пухом. Если диверсия, гореть диверсантам в аду, но сначала на нарах во всеобщем презрении.
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Згоден з вами 100відсотково!.Це -диверсія.бо на такі міроприємства схильних до рАс3.14здяйства не допустять !.Не може бути похибка пілота,бо теж там пілотували не пальцем роблені. а АСИ!. Зверніть увагу: це ЗАСТУПНИК Командувача ПС "Схід", а не рядовий пілот бригади!.Те,що коїтьсяу ЗСУ все більше вказує,що 99% офіцерського та генеральского складу мріють " в ЕДИНОМ ПОРЫВЕ БРАТСКИХ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ" - дати 3.14зди зарвашимся амерам!.
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Я не думю, что пилоты стали выпендриваться на низкой высоте над населенным пунктом, хотя могу и ошибаться в своих выводах. Отсутствует картина целиком.
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Дерево или электричный столб скорей всего виноват.Сколько об них людей убилось.И на машинах и самолетах.
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Ничего, ничего, тем кто ЭТО!!! сделал, оно уже аукнется. Ответочка придет в любом!!! случае. ОБЕЩАЕМ!!!! И...... так скромненько напоминаем.....
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=PgLCyE9JIi8
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКатастрофа Су-27: погиб полковник Иван Петренко. ФОТО
 
 
 
 
 
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