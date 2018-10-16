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Все про:журналистика (2308) расследование (2364) Семочко_Сергей (11)

 "Чтобы снять о вас кино - многого не нужно. Мы работали на одной машине, которая поломалась в конце", - Бигус о расследовании про Семочко

Журналист Денис Бигус критично высказался о видеообращении замглавы СВР Сергея Семочко в ответ на расследование о его больших доходах и российскими гражданами в семье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Бигус написал в Фейсбуке. 

Он отметил: "Окончательно меня добил тезис о том, что для съемок этого товарища нам понадобилась чуть ли не кремлевская ДРГ. Его снимали по-сути одной машиной, господи. Которая под конец окончательно поломалась, и которую мы починим благодаря донату ггг.

Нет, ребята. Чтобы снять о вас кино - многого не нужно, не преувеличивайте".

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Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Позже Семочко выступил с видеобращением о ситуации с журналистским расследованием.

Источник: https://censor.net.ua/n3091717
 
   
 Топ комментарии
 
Сейчас рошеновцы заявят, что это всё "продажные журналюшки" водут мутят, а (ФСБшная вражина) Семочко это патриот Украины.
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Кто то затевает эти игры = Но по сути , если Семочко не корупционер и не предатель , то в тюрьму обязательно должен сесть журналист , а если наоборот , то в тюрьме должен сидеть Семочко .И когда заработает такая система , тогда можно сказать что в Украине работает Закон .
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Оприлюдніть засекречену декларацію цього діяча з СБУ. Хто там така успішна дружина-бізнесвумен з намкришу?
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Сейчас рошеновцы заявят, что это всё "продажные журналюшки" водут мутят, а (ФСБшная вражина) Семочко это патриот Украины.
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Все заказуха Бабаевской шоколадной фабрики
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Нормально, ни один ни второй не свидетельствуют, а подготавливают общественное мнение...
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Кто то затевает эти игры = Но по сути , если Семочко не корупционер и не предатель , то в тюрьму обязательно должен сесть журналист , а если наоборот , то в тюрьме должен сидеть Семочко .И когда заработает такая система , тогда можно сказать что в Украине работает Закон .
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Семочко на неделю - умер. Неделю команда придумывала, что сказать, в итоге такая нелепость... Печаль... Если Порох его не згноит в тюрьме, моего голоса не получит.
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сгноит за что?
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Как бы да, но боюсь мы многого не знаем, бо инфа явно не для всех...
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Оприлюдніть засекречену декларацію цього діяча з СБУ. Хто там така успішна дружина-бізнесвумен з намкришу?
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Юра Бутусов! Мне очень понравилось)))
Гитлер смотрел новый выпуск «БиБиСи», где показывали советский паспорт жены полковника гестапо Штирлица и три его особняка в Потсдаме, купленные на русские деньги.
- Мюллер, почему Штирлиц до сих пор не арестован - что за сериал вы с ним разыгрываете? У меня предвыборный слоган: «Один народ, один рейх, один фюрер», а мой подчиненный меня компрометирует, дела продает, отмазывает от тюрьмы преступников, выводит деньги в Швейцарию! Сейчас идет сражение за Берлин, я из-за вас власть потеряю!

- Мой фюрер, арест Штирлица противоречит интересам национальной безопасности.

Во-первых, если мы признаем, что Штирлиц - русский шпион, нам придется признать, что он водил нас за нос 20 лет, и что мы полные идиоты, нельзя подрывать наш авторитет.

Во-вторых, нам придется начать проверку всех других руководителей гестапо, и уволить всех, у кого есть особняки под Берлином, купленные за неизвестные средства, с кем же мы останемся работать?

Ну и в-третьих, посмотрите, сколько имущества Штирлиц купил - у него больше домов здесь у нас, чем в России (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором).

Если бы он свои деньги тратил у русских, мы бы его расстреляли, но ведь он все у нас тратит, значит верит в наше дело!

Предлагаю не поднимать шума и не комментировать, намекнуть, что идет спецоперация, дома конспиративные, а сам Штирлиц давно перевербован!
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Посмотрев видео, где Семочко читает текст с экрана, неискренний, неубедительный, даже омерзительный, еще больше склоняешься к мысли, что это самый настоящий "крот", зарывшийся в землю. А сколько еще таких таких "кротов" подрывает Украину под своими, кем-то надежно охраняемыми "холмиками"?
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Откровенно бесит реакция власти, точнее ее отсутствие. Я конечно понимаю, что постоянное присутствие на разных двадцатистепенных мероприятиях для власти важнее, но хоть немного уважения к своему народу явно не помешало бы....
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баран тот кто втирает про уважение к украинскому народу под левым флажком.
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по его же логике, а ниче что у него в друзьях в мордокниге Evgeny Kiselev Эхо Москвы
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Евгений Киселев - журналист, работающий последние годы в Украине. Вы наверняка спутали его с димкой киселевым - пропагандоном из рашки.
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ты смотри, уже хорошие коцапы пошли
так что - не любая связь с рассеянами плохая, как втирает нам бигус или как?
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В блогах на "Эхо Москвы" есть и Лилия Шевцова, и Станислав Кучер, и Шендерович, и Невзоров и др., которые не поддерживают путлера. Но и дерьмовых журналюг там много.
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Самое прикольное, что этот огент крымля Евгений Киселёв работает на порошенковском "Прямом" канале.
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это тот киселев который на беспалевном канале NewsOne подрабатывал?
прошелся по друзьям, не напрягаясь нашел у кого moscow в профиле.
там если копнуть эту шайку-лейку журналистов и "антикоррупционеров" найдется много связей с мацквой.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Чтобы снять о вас кино - многого не нужно. Мы работали на одной машине, которая поломалась в конце", - Бигус о расследовании про Семочко
 
 
 
 
 
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