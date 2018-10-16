 "Чтобы снять о вас кино - многого не нужно. Мы работали на одной машине, которая поломалась в конце", - Бигус о расследовании про Семочко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Бигус написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Окончательно меня добил тезис о том, что для съемок этого товарища нам понадобилась чуть ли не кремлевская ДРГ. Его снимали по-сути одной машиной, господи. Которая под конец окончательно поломалась, и которую мы починим благодаря донату ггг.
Нет, ребята. Чтобы снять о вас кино - многого не нужно, не преувеличивайте".
Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.
Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.
Позже Семочко выступил с видеобращением о ситуации с журналистским расследованием.
Гитлер смотрел новый выпуск «БиБиСи», где показывали советский паспорт жены полковника гестапо Штирлица и три его особняка в Потсдаме, купленные на русские деньги.
- Мюллер, почему Штирлиц до сих пор не арестован - что за сериал вы с ним разыгрываете? У меня предвыборный слоган: «Один народ, один рейх, один фюрер», а мой подчиненный меня компрометирует, дела продает, отмазывает от тюрьмы преступников, выводит деньги в Швейцарию! Сейчас идет сражение за Берлин, я из-за вас власть потеряю!
- Мой фюрер, арест Штирлица противоречит интересам национальной безопасности.
Во-первых, если мы признаем, что Штирлиц - русский шпион, нам придется признать, что он водил нас за нос 20 лет, и что мы полные идиоты, нельзя подрывать наш авторитет.
Во-вторых, нам придется начать проверку всех других руководителей гестапо, и уволить всех, у кого есть особняки под Берлином, купленные за неизвестные средства, с кем же мы останемся работать?
Ну и в-третьих, посмотрите, сколько имущества Штирлиц купил - у него больше домов здесь у нас, чем в России (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором).
Если бы он свои деньги тратил у русских, мы бы его расстреляли, но ведь он все у нас тратит, значит верит в наше дело!
Предлагаю не поднимать шума и не комментировать, намекнуть, что идет спецоперация, дома конспиративные, а сам Штирлиц давно перевербован!
так что - не любая связь с рассеянами плохая, как втирает нам бигус или как?
прошелся по друзьям, не напрягаясь нашел у кого moscow в профиле.
там если копнуть эту шайку-лейку журналистов и "антикоррупционеров" найдется много связей с мацквой.