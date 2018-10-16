 "Чтобы снять о вас кино - многого не нужно. Мы работали на одной машине, которая поломалась в конце", - Бигус о расследовании про Семочко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Бигус написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Окончательно меня добил тезис о том, что для съемок этого товарища нам понадобилась чуть ли не кремлевская ДРГ. Его снимали по-сути одной машиной, господи. Которая под конец окончательно поломалась, и которую мы починим благодаря донату ггг.

Нет, ребята. Чтобы снять о вас кино - многого не нужно, не преувеличивайте".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Семочко впервые прокомментировал связи семьи с РФ и многомиллионное состояние. ВИДЕО

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Позже Семочко выступил с видеобращением о ситуации с журналистским расследованием.