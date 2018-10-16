EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  2684  28
Материалы по теме:
Все про:Киев (16619) коррупция (7237) прокуратура (3346) Франция (1991)

 Задержанный во Франции украинец украл 12 млн евро частной компании и пользуется поддельным паспортом, - прокуратура Киева

По материалам прокуратуры города Киева ГПУ направила запрос в компетентные органы Французской Республики о выдаче 36-летнего гражданина Украины, задержанного на территории этой страны, с целью привлечения его к уголовной ответственности.

"Досудебным расследованием, которое проводит столичная прокуратура, установлено, что указанный человек в марте-апреле 2015 года под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений производства ОАО "Одесский припортовый завод" завладел денежными средствами частной компании в сумме свыше 12 млн евро, которые были перечислены в качестве предоплаты за товар", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы прокуратуры города Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4,6 млн евро, старинный Rolls Royce и картины Дали - во Франции задержан высокопоставленный украинский чиновник, - Европол

В дальнейшем эти деньги злоумышленник перевел на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах. Также установлено, что он использовал поддельное свидетельство о собственной смерти и пока использует поддельный паспорт другой страны.

По результатам досудебного следствия указанному лицу заочно сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

1 августа 2018 года следственным подразделением прокуратуры города Киева мужчину объявили в международный розыск. 5 октября его задержали правоохранительные органы Французской Республики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скоро у нас не будет хватать прокуроров, чтобы обеспечивать участие во всех судебных заседаниях, - САП

Задержанный во Франции украинец украл 12 млн евро частной компании и пользуется поддельным паспортом, - прокуратура Киева 01

Источник: https://censor.net.ua/n3091716
 
 
 Топ комментарии
 
где-то может и крупный, а среди украинских воров - это мелочь пузатая.
тут даже "премии" у тружеников больше этих копеек.
 показать весь комментарий
 
12 миллионов евро - не мелкий. Это крупный вор. Задержанный во Франции украинец украл 12 млн евро частной компании и пользуется поддельным паспортом, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 5309
 показать весь комментарий
 
в швейцацурию в аренду,мож мозг востановят...
чы хай лужный сначала усыновит сладкую парочку?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
так не чиновник значит, просто мелкий воришка
 показать весь комментарий
 
 
12 миллионов евро - не мелкий. Это крупный вор. Задержанный во Франции украинец украл 12 млн евро частной компании и пользуется поддельным паспортом, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 5309
 показать весь комментарий
 
 
где-то может и крупный, а среди украинских воров - это мелочь пузатая.
тут даже "премии" у тружеников больше этих копеек.
 показать весь комментарий
 
 
Хм...Это не пасынок Фирташа, который по Киеву летать любил?
 показать весь комментарий
 
видимо однофамилец зиркы нашего истеблишменту...
 показать весь комментарий
 
Малиновский только шо шайбу чехам забил. Но Руслан
 показать весь комментарий
 
 
пока шапаренки с беседиными лайкают хуйла у тимати малиновский забивает чехам...
 показать весь комментарий
 
 
в швейцацурию в аренду,мож мозг востановят...
чы хай лужный сначала усыновит сладкую парочку?
 показать весь комментарий
 
 
А кого лайкает Коваленко.....напиши...не стесняйся...
 показать весь комментарий
 
 
да мне по барабану кого лайкают шлюхтерские...воротника карпат выкинули нах моментально и безповоротно.
вопрос чы у суркисов бейцы присутствуют.
 показать весь комментарий
 
В схему роттердам+ вписался бы идеально.
 показать весь комментарий
 
 
Гдето маячит тень фирташа . Только с какрй стороны?
 показать весь комментарий
 
 
Кому належить одеський припортовий завод?
 показать весь комментарий
 
Тайна, покрытая мраком . А официально- Украине
 показать весь комментарий
 
У 2012 році ОПЗ входить у сферу інтересу Дмитра Фірташа, і за інформацією експертів, він купить його як тільки його виставить на продаж держава шляхом приватизації.[7][8]

17 липня 2014 року Кабінетом міністрів України оголосив новий приватизаційний список, в який включив 164 об'єкти загальною ринковою вартістю 15 млрд грн., серед яких і Одеський припортовий завод[9].
 показать весь комментарий
 
Задержали? Арестован? В Швейцарии курченко полиция прессует.*АСТАНАВИТЕСЬ!!!*-или как там из ростова ?Хотя, шапкокрад, в рогстове и не живёт- что там делать? Шапку ужде не снимешь с прохожего- года не те. Да и сейчас другие приоритеты у людей
 показать весь комментарий
 
 
"українець" чи громадянин України?

"дебілиблядь" © (переклад)
 показать весь комментарий
 
 
Оголосіть,будь ласка, - весь список...там їх (таких) - просто неміряно...
 показать весь комментарий
 
витьку януковоща - 37 в этом году стукнуло. мож и год рождения подделал, а не токо год смерти?
 показать весь комментарий
 
 
Да уж, это точно не масштабы пашинского Затриманий у Франції українець вкрав 12 млн євро приватної компанії і користується підробленим паспортом, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 7148
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержанный во Франции украинец украл 12 млн евро частной компании и пользуется поддельным паспортом, - прокуратура Киева
 
 
 
 
 
 вверх