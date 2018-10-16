 Задержанный во Франции украинец украл 12 млн евро частной компании и пользуется поддельным паспортом, - прокуратура Киева

"Досудебным расследованием, которое проводит столичная прокуратура, установлено, что указанный человек в марте-апреле 2015 года под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений производства ОАО "Одесский припортовый завод" завладел денежными средствами частной компании в сумме свыше 12 млн евро, которые были перечислены в качестве предоплаты за товар", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы прокуратуры города Киева.
В дальнейшем эти деньги злоумышленник перевел на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах. Также установлено, что он использовал поддельное свидетельство о собственной смерти и пока использует поддельный паспорт другой страны.
По результатам досудебного следствия указанному лицу заочно сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).
1 августа 2018 года следственным подразделением прокуратуры города Киева мужчину объявили в международный розыск. 5 октября его задержали правоохранительные органы Французской Республики.
тут даже "премии" у тружеников больше этих копеек.
чы хай лужный сначала усыновит сладкую парочку?
вопрос чы у суркисов бейцы присутствуют.
17 липня 2014 року Кабінетом міністрів України оголосив новий приватизаційний список, в який включив 164 об'єкти загальною ринковою вартістю 15 млрд грн., серед яких і Одеський припортовий завод[9].
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