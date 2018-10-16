 США подтвердили участие американца в катастрофе Су-27 в Винницкой области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ, с ссылкой на сообщении ВВС США в Европе и Африке.

"Мы видели сообщения о пострадавшем гражданине США, а также подтверждаем, что военный США был задействован в инциденте. Однако сейчас ведется расследование и мы продолжим вас информировать", - говорится в сообщении.

В Министерстве обороны Украины Громадському ТВ заявили о двух погибших в результате катастрофы самолета. Раненых или пострадавших среди военных или гражданских не было, заявили в ВСУ.

Сначала в Генштабе и в военной прокуратуре сообщили, что один из погибших - американец, но впоследствии удалили эту информацию. Источник Громадського ТВ в силовых структурах сообщил, что удалить информацию о гибели гражданина США командование Вооруженных сил Украины попросила американская сторона.

Напомним, вечером 16 октября во районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.