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Все про:Винницкая область (461) авиасообщение (422)

 США подтвердили участие американца в катастрофе Су-27 в Винницкой области

Военно-воздушные силы США подтвердили, что один американец "был задействован" в инциденте с катастрофой истребителя Су-27УБ в Винницкой области, в результате которого погибли два человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ, с ссылкой на сообщении ВВС США в Европе и Африке.

"Мы видели сообщения о пострадавшем гражданине США, а также подтверждаем, что военный США был задействован в инциденте. Однако сейчас ведется расследование и мы продолжим вас информировать", - говорится в сообщении.

В Министерстве обороны Украины Громадському ТВ заявили о двух погибших в результате катастрофы самолета. Раненых или пострадавших среди военных или гражданских не было, заявили в ВСУ.

Сначала в Генштабе и в военной прокуратуре сообщили, что один из погибших - американец, но впоследствии удалили эту информацию. Источник Громадського ТВ в силовых структурах сообщил, что удалить информацию о гибели гражданина США командование Вооруженных сил Украины попросила американская сторона.

Напомним, вечером 16 октября во районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.

Источник: https://censor.net.ua/n3091715
 
 
 Топ комментарии
 
Співчуття родинам загиблих пілотів.. Земля пухом..
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Царство небесное вам лётчики.Скорбим...
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Співчуття родинам загиблих пілотів.. Земля пухом..
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За свободу бьются против рашистских оккупантов на Донбассе, а не на Винничине.
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спорный вопрос. Война на Балканах тоже была такой себе "за свободу", но я сомневаюсь, что лично вы например, были бы счастливы умереть там в тренировочном полете.
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Семочко, мертветчук , Новинский.
Взрывы складов. Короче у украинцев будут вопросы к руководству МИН ОБОРОНЫ И СБУ
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В новостях сказали, что при попытке катапультироваться, у одного из пилотов не раскрылся парашют, что со вторым произошло не понятно или пока неизвестно.
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Царство небесное вам лётчики.Скорбим...
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Думал на совковом корыте как на F-16 полетать, а оно развалилось.... Жаль конечно.
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Не исключаются внешние факторы.Расследование покажет
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Ну если б наше то 100%, но америкосы вряд ли поведутся на то что это путин спирт слил или т.п.
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В Польше в ночь на 6 июля этого года разбился боевой истребитель МиГ-29. Катастрофа произошла в окрестностях населенного пункта Паслека - самолет упал неподалеку жилых домов. Как сообщает пресс-служба Министерства нацобороны Польши, пилот самолета погиб.

Пилот катапультировался вблизи поселка Сакув, что у города Мальборк, но не выжил.
В польском министерстве отметили, что погибший пилот отлетал в воздухе более 850 часов, в том числе более 600 часов в МиГ-29. Он много раз участвовал в национальных и международных учениях.
Комиссия по расследованию авиакатастроф государственной авиации выясняет причины аварии.
У нас министерство обороны ни слова про личность пилота, про его налёт, опыт, стаж полётов, итд.
Аналогичные трагедии, но разница в информировании общества у нас и на западе существенно отличаются.
У нас - совковый подход к информации для народа, на западе всё честно и цивилизованно.
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American pilot killed in Ukrainian Air Force fighter jet crash

первая новость в американских новостях об етом в более или менее приличных новостных изданиях.
ну или первая, которую нашел...
Надеюсь расследование причин поставит все точки над .
Бесконечно жаль ребят - земля пухом и вечная память ((((((
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Американцы не сказали"нас там нет".Дуже шкода загиблого. И нашого.
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American pilot killed in Ukrainian Air Force fighter jet crash

Ukraine is bankrupt, probably cannot afford the parts to keep Russian fighters flying. Money Obamadebtor sent was wasted, even some in offshore accounts of Ukraine officials. Ukraine is not our friend....

What the heck is an American pilot doing in Ukraine anyway? What a total waste! I guess our military being RIGHT NEXT to the Russian border training their military is NOT considered provocation. I wonder what we would say if Russian pilots were training the Mexicans right next to our border???
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К примеру, Грехам Филипс тоже неплохо говорит и пишет на английском, но все равно это по своей сути "Гриша". Какого рожна вы тут цитируете высер какого-то очередного англоговорящего "Гриши"?
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Я даже интереса ради открыл вашу ссылку на новость на сайте Фоксньюз. Бляха муха, да что с вами, русскими не так?
Одни русские троли пишут на чужом для них языке комменты на чужом форуме. Другие (а может и те же самые) цитируют их бред.
Дядя, от того, что какой-то ваш "старлей Гриша" написал свою ватную пропаганду на английском языке он не стал менее "Гришей".
От того, что я посылаю тебя подальше на Юх на родном твоем языке я "русским" не становлюсь.
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Пошёл накуй отсюда, подстилка ботоксная
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поскули падаль свинорылая)) на хуе российском твоя мамка курва и сестренка вертится)))
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Нашему парню R.I.P.
А вот американца жалко... мог бы жить и не тужить... Но мужик приехал к нам... Жаль твою долгую жизнь, Дорогой Друг!.. Прости нас(((
Прости Брат, но это наша война - не их, а Он погиб на нашей земле(((
С.С.С.М. и Тебе, ты Герой! Спасибо Тебе, от миени выживших!!!
Герой не Вмерають!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСША подтвердили участие американца в катастрофе Су-27 в Винницкой области
 
 
 
 
 
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