 СБУ включит журналиста Бигуса к процессуальному сотрудничеству в отношении замглавы СВР Семочко

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Служба безопасности Украины в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении бывшего сотрудника СБ Украины Сергея Семочко.

Орган досудебного расследования планирует привлечь к процессуальному сотрудничеству Д.Бигуса и его команду для исследования изложенных в журналистском расследовании обстоятельств.

В то же время отмечаем, что проверка информации о состояния и возможного незаконного обогащения С. Семочко проверяется НАБУ в пределах зарегистрированного ими уголовного производства по ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины".

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Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Позже Семочко выступил с видеобращением о ситуации с журналистским расследованием.