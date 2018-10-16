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Все про:журналистика (2308) расследование (2364) Семочко_Сергей (11)

 СБУ включит журналиста Бигуса к процессуальному сотрудничеству в отношении замглавы СВР Семочко

Служба безопасности Украины заявила о том, что привлечет журналиста Дениса Бигуса к процессуальному сотрудничеству в отношении замглавы СВР Семочко

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Служба безопасности Украины в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении бывшего сотрудника СБ Украины Сергея Семочко.

Орган досудебного расследования планирует привлечь к процессуальному сотрудничеству Д.Бигуса и его команду для исследования изложенных в журналистском расследовании обстоятельств.

В то же время отмечаем, что проверка информации о состояния и возможного незаконного обогащения С. Семочко проверяется НАБУ в пределах зарегистрированного ими уголовного производства по ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины".

Также читайте: "Как-то часто тусят в Крыму": 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство, - "Наші гроші"

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Позже Семочко выступил с видеобращением о ситуации с журналистским расследованием.

Источник: https://censor.net.ua/n3091712
 
   
 Топ комментарии
 
Ничуть не удивлюсь, если следствие придет к выводу, что именно журналист подкинул СБУшнику особняки, элитные авто и т.д.
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Потужно! Але не краще б було відсторонити пана сємочко від виконання службових обов'язків , та перепровірити джерела його статків?
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Речник СБУ зазначила, що Служба зовнішньої розвідки, де працює Семочко, не має стосунку до Служби безпеки України. СБУ включит журналиста Бигуса к процессуальному сотрудничеству в отношении замглавы СВР Семочко - Цензор.НЕТ 217
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Добре перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України нарозвідував - аж на 8 млн зелених американських гривень!!! Які ж тоді статки у його шефа?
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Это позорище, когда президента защищает такая ограниченная публика, гопота с таким словарным запасом. Как можно даже оппоненту писать - мои трусы съешь?;. - коли ви повиздихаєте?
Не понятна тогда твое существование - жрать и гадить? Воно ще пише про поездки в Вену.... Тебя вообще никуда выпускать нельзя, чтобы не позорил украинцев. Ты не лихо Украины, ты позорище! Быдло обыкновенное.
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Та все. !. Хтось вже пішов *до ПРальні * СБУ включить журналіста Бігуса до процесуальної співпраці стосовно заступника голови СЗР Семочка - Цензор.НЕТ 7198
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Ничуть не удивлюсь, если следствие придет к выводу, что именно журналист подкинул СБУшнику особняки, элитные авто и т.д.
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Надо было статью тогда назвать "СБУ привлечет журналиста"
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Аналогично, ничуть не удивлюсь, если окажется что упомянутый СБУшник живет в 2-комнатной квартире на окраине Киева.
Но дело ведь совсем не в том. Объект обвинений априори не может проводить расследование против самого себя !!! Это то же самое, что налоговая Виницы будет проверять причастность своего шефа к махинациям в налоговой. Или поручить расследования избиение людей ментами в харьковском метро, одному из обвиняемых. Ведь речь идет о зам.главы службы, и естественно даже если руководство СБУ или страны не в долях (вероятность чего 0.0000000001%) то в любом случае он будет заинтересован отбелить своего коллегу, т.к. "не знал, не видел" это в первую очередь его недоработка.
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или того хуже- документы подкинуты ФСБ "для компрометации чести и достоинства" этого Семочки.А его богатенькие родственнички,окажется,занимались бизнесом-собирали окурки,теребили табак и продавали...на 8 миллионов долларов.
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Потужно! Але не краще б було відсторонити пана сємочко від виконання службових обов'язків , та перепровірити джерела його статків?
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Сразу видно, что ребята и народ воюют , защищают родину, а у чинуш тыловых крыс - мирное время!
В любой стране во время войны если б хоть кого то только заподозрили в работе на врага - сразу бы задержали а дальше контразведка допрашивала!
А у нас позволяют потенциальному шпиону продолжать воровать нац секреты, а затем свободно - к семье!
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тю...у нас,похоже,целая сеть таких.Вспоминается,как в 14 году,уже во время войны, именно журналисты разоблачили генерала Генштаба,у которого родной брат -действующий генерал российской армии..И роль Муженко в "котлах"...и роль генерала Литвина в открытии восточных границ накануне ввода в Донбасс "заблудившихся российских десантников"...
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Ну да....
Я уже на 2м абзаце подумал что у меня крыша едет!
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Цікаво буде, якщо нічого не підтвердять🤗
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Можливо, бо головне когось звинувачувати. Мене теж тут оббріхують і чекають виправдань, що нібито я не народився в Україні. Бачив я багато таких брехунів.
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Діточки "другого розвідника" допомогли татуся своєю пихою і виклали фото в інтернет.
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Хто винен? Журналіст. Ви спростуйте спочатку те, що він сказав. Подайте в суд. Захищайте свої неіснуючі чесноти. Оприлюдніть декларацію семочко.
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Доказує той, хто звинувачує. Такий закон.
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Нє...якщо на державній посаді, виправдовується той кого звинувачують. Так в усьому цивілізованому світі.
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Тільки перед судом після офіційних звинувачень із доказами.
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З нашими судами, йдіть з звинуваченнями і доказами ... туди.
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Якщо нема судів, то не кажіть про звинувачення.
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Звісно, коли немає судів... є тільки вироки.
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Не знаю, які у вас суди, а у нас- українські нормальні. Про суди найбільше говорять ті, хто ніколи не судився, або не знає законів. Сужусь більше 20 ріків. Без хабарів. Майже завжди вигравав. Жоден суд не прийме рішення, якщо не має правової позиції.
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І жодного слова, щодо сємочко, від завжди говіркого "сивочолого гетьмана".. Співпадіння?
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А що йому казати, якщо той в долі. Склади у нас просто від телефонів вибухають.
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Опубликовано: 15 окт. 2018 г.За два тижні після розслідування про аномальне збагачення і російські паспорти родини розвідника Сергія Семочка - жодна спецслужба не спромоглася на публічну реакцію.

СБУ влаштовує недолугі брифінги з інших питань, Зовнішня розвідка нібито щось перевіряє, але не каже що, а Президент, котрий його туди призначив, фотографується з блогеркою. Більше про реакцію влади на розслідування Лесі Іванової - дивіться у випуску.Скандал у справі Семочка: чому мовчать Президент, СБУ і розвідка /// Наші гроші №239 (2018.10.15) - YouTube
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Эх Надюха.... СБУ включить журналіста Бігуса до процесуальної співпраці стосовно заступника голови СЗР Семочка - Цензор.НЕТ 3096

СБУ включить журналіста Бігуса до процесуальної співпраці стосовно заступника голови СЗР Семочка - Цензор.НЕТ 5794 Ray‏ @Ray_net_ua 42 мин.42 минуты назад
Из всех нардепов подозреваемых в преступлениях, СБУ+ГПУ посадили в СИЗО только Надежду Савченко, за то что она хотела расстрелять Раду массированным минометным огнем с контрольным добиванием выживших, из автоматов "Калашникова".
При этом, она не крала и не занималась мародерством

СБУ включить журналіста Бігуса до процесуальної співпраці стосовно заступника голови СЗР Семочка - Цензор.НЕТ 7373
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до сих пор не понятно, чем Надя так испугала панамского патриота,
что он решил её закрыть по обвинению, которое скорее похоже на
бред пьяного наркомана
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Главное чтобы статус "сотрудничество" журналистам не поменялся на статус "обвиняемый в разглашении гостайны".
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Не дражніть людей ("не топчіить жито"). Прибирайте якось цього олігофрена в СБУ, який на всю країну зізнається, що у жінки і бізнес в намкриші був, який вона продала (за яких обставин і хто дозволив?); і паспорти дітей від першого шлюбу кацапські; і три будинки в Козитні. Як в СБУ таких дебілів тримають? А,.. ну да. Грицак.
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это человек порошенко, ему Хуйло поручило содействовать
этому кренделю во всех начинаниях, липедск видемо ..
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Бигус огент кремля, семочко торговый портнер и патриот. Да соя? ))
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что там с доказательствами поо Савченко,
кроме слов алкаша луценко ничего ?
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под протокол, чтобы журналист не сказал потом что это была просто версия.
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? мало молчания панамско-мольдивского в ответ на обвинения ?
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все будет как в басне и щуку бросили в реку за 5 років потужних перемог, все звери накормлены шоколадом и предано служат на двух лапках хозяизу карамельно заплечных дел
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...тоді,навіщо країні така нікчемна служба безпеки...???
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Бубочку отправят на лечение а Бигуса как на Дронова всех собак повесят и скажут он агент пуйла оклеветал чесного попутчика революции!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ включит журналиста Бигуса к процессуальному сотрудничеству в отношении замглавы СВР Семочко
 
 
 
 
 
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