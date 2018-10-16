 СБУ включит журналиста Бигуса к процессуальному сотрудничеству в отношении замглавы СВР Семочко

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Служба безопасности Украины в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении бывшего сотрудника СБ Украины Сергея Семочко.
Орган досудебного расследования планирует привлечь к процессуальному сотрудничеству Д.Бигуса и его команду для исследования изложенных в журналистском расследовании обстоятельств.
В то же время отмечаем, что проверка информации о состояния и возможного незаконного обогащения С. Семочко проверяется НАБУ в пределах зарегистрированного ими уголовного производства по ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины".
Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.
Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.
Позже Семочко выступил с видеобращением о ситуации с журналистским расследованием.
Не понятна тогда твое существование - жрать и гадить? Воно ще пише про поездки в Вену.... Тебя вообще никуда выпускать нельзя, чтобы не позорил украинцев. Ты не лихо Украины, ты позорище! Быдло обыкновенное.
Но дело ведь совсем не в том. Объект обвинений априори не может проводить расследование против самого себя !!! Это то же самое, что налоговая Виницы будет проверять причастность своего шефа к махинациям в налоговой. Или поручить расследования избиение людей ментами в харьковском метро, одному из обвиняемых. Ведь речь идет о зам.главы службы, и естественно даже если руководство СБУ или страны не в долях (вероятность чего 0.0000000001%) то в любом случае он будет заинтересован отбелить своего коллегу, т.к. "не знал, не видел" это в первую очередь его недоработка.
В любой стране во время войны если б хоть кого то только заподозрили в работе на врага - сразу бы задержали а дальше контразведка допрашивала!
А у нас позволяют потенциальному шпиону продолжать воровать нац секреты, а затем свободно - к семье!
Я уже на 2м абзаце подумал что у меня крыша едет!
СБУ влаштовує недолугі брифінги з інших питань, Зовнішня розвідка нібито щось перевіряє, але не каже що, а Президент, котрий його туди призначив, фотографується з блогеркою. Більше про реакцію влади на розслідування Лесі Іванової - дивіться у випуску.Скандал у справі Семочка: чому мовчать Президент, СБУ і розвідка /// Наші гроші №239 (2018.10.15) - YouTube
Ray @Ray_net_ua 42 мин.42 минуты назад
Из всех нардепов подозреваемых в преступлениях, СБУ+ГПУ посадили в СИЗО только Надежду Савченко, за то что она хотела расстрелять Раду массированным минометным огнем с контрольным добиванием выживших, из автоматов "Калашникова".
При этом, она не крала и не занималась мародерством
что он решил её закрыть по обвинению, которое скорее похоже на
бред пьяного наркомана
этому кренделю во всех начинаниях, липедск видемо ..
кроме слов алкаша луценко ничего ?