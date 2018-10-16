 Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемых в покушении на одесского активиста Михайлика

Согласно сообщению пресс-службы суда, адвокаты просили пересмотреть решение, согласно которому к гражданам Грузии Лаше Герасину и Манучару Варнишадзе, подозреваемым в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п.12 ч.2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц), были применены меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения залога, в качестве альтернативного меры пресечения, пишет Цензор.НЕТ.

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Защитники подозреваемых настаивали на необоснованности указанной меры.

Рассмотрев материалы производства, апелляционный суд подтвердил обоснованность выводов следственного судьи Киевского районного суда г. Одессы об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей без определения залога, в качестве альтернативного пресечения, и отказал защитникам в удовлетворении апелляционных жалоб, оставив постановления следственного судьи без изменений.

Напомним, 22 сентября в Одессе стреляли в политического активиста Олега Михайлика. Это произошло вечером вблизи его дома в центре Одессы, когда мужчина возвращался домой.

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25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое – граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.

По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антон Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.

8 октября Апелляционный суд также оставил ​​без удовлетворения апелляционную жалобу защитника на постановление о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении гражданина Грузии Торнике Герасина.