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Все про:колония (288) Россия (70756) Сенцов (890)

 Овсяная каша, кисломолочные продукты и паровые мясные шарики, - ФСИН рассказала о меню Сенцова в колонии

Политзаключенный Олег Сенцов в процессе восстановления после длившейся с середины мая голодовки питается по специальной диете и даже принимает водные гигиенические процедуры.

Об этом ТАСС сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, передает Цензор.НЕТ.

"Например, сегодня утром на завтрак у него была овсяная каша, кисломолочные продукты, включая йогурты, паровые мясные шарики. На обед - суп с картошкой и мясным бульоном с кусочками говядины, на второе - картофельное пюре с паровой говядиной, овощи и кисель. На ужин - рыбное суфле с припущенным диетическим соусом, гречневая каша, салат из тертой моркови, сладкий чай и печенье. На полдник - стакан кефира", - сказал Максименко.

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По словам замдиректора ФСИН, Сенцов практически восстановил свой вес, который у него был до голодовки.

"Слухи о его госпитализации не соответствуют действительности. Его состояние мы оцениваем как стабильное и хорошее, я бы даже сказал, как удовлетворительное", - сообщил замдиректора ФСИН, курирующий вопросы медицины.

Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, как ранее писало ТАСС, опровергло заявление родственников режиссера Олега Сенцова об ухудшении его здоровья и переводе в реанимацию.

"В связи с распространением в СМИ информации об ухудшении состояния здоровья осужденного Олега Сенцова сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности, - подчеркнули в УФСИН. - В настоящее время состояние его здоровья медицинскими работниками оценивается как удовлетворительное. Сенцов, как и прежде, находится в медицинской части ИК-8 под наблюдением медицинских работников, в госпитализации в реанимационное отделение не нуждается".

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Как отметили в ведомстве, рекомендованное врачами-специалистами лечение и питание (после окончания голодовки) Сенцов "соблюдает в полном объеме".

Напомним, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов. Он содержится в колонии "Белый медведь" на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

28 сентября в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало–Ненецкому автономному округу сообщили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу на дополнительное обследование и получение консультаций.Учитывая результаты обследования, Сенцову провели "коррекцию лечения", заверили в пресс–службе. Также на сайте ведомства было размещено фото режиссера.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное питание из–за его критического состояния.

16 октября сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила журналистам, что состояние здоровья украинского политзаключенного в РФ тяжелое, у него нет оптимизма по поводу своего будущего. В МИД Украины потребовали допустить к политзаключенному украинских врачей и консула.

Источник: https://censor.net.ua/n3091708
 
 
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что они пишут. Отпустить значит слабо, а диеты составлять голодающим нормально. Цинизм в отношении Человека
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Це скоріше є порушенням прав людини.
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Последнее время рашка очень уж много начала писать о Сенцове, как-будто спецом пиарят. Похоже нашли подходы и к нему, как в свое время нашли к Савченко
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Нічого подібного відкидати не треба. Всіх людей можна зламати.
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Я просто не вірю у всю інформацію щодо Сенцова, бо нема достовірних джерел про його здоров'я.
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не после ли кисломолочных продуктов ему плохо стало, при выходе из голодания был случай кто-то сразу сметаны с творогом поел и все.
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Брехня. Меню ніяк не підходить для людини яка голодувала. Якийсь вінігтет.
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Відвари сушених фруктів. І бульйон овочевий. Не більше.
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надюше пара нужна...теперь медведчукча привезёт личным самолётом...не вступать же алексеевичу дважды...
бессрочные голодняки.
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Основное блюдо - тёртый хрен в собственном соку... Це ж москалі. Їм збрехати - як собаці лапу задерти...
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если все так хорошо...ну, почему же не допустить к нему ...сестру ту же?
покажите видио и все вопросы отпадут
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От двояке таке враження.Голодування, то є дуже складний процес. І вихід з нього теж. Які м'ясні шарики??? Шо ви мелете? Або голодування не було,і нам брехали, або брешуть наразі.
Не вірю.
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Как почитаешь, не колония , а курорт. Не надо забывать , что Сенцов осужден за терроризм. И сидеть будет долго. До тех пор пока кацапский газ в цене.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОвсяная каша, кисломолочные продукты и паровые мясные шарики, - ФСИН рассказала о меню Сенцова в колонии
 
 
 
 
 
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