EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  1497  14
Все про:боевик (16380) Нацполиция (8319) Донбасс (17181)

 "Патрульный" террористов РФ сдался правоохранителям в Бахмутском районе

За выходные в милицию Бахмута сдались два бывших пособника террористов РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, 26-летний мужчина получил шанс освободиться от ответственности и начать новую жизнь. Полицейские установили, что в 2014 году он поддался на пропаганду и вступил в ряды наемников РФ. В составе автопатруля он осуществлял незаконную проверку документов жителей района.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемник РФ, охранявший с оружием "выборы" в "ДНР", задержан в Дружковке, - СБУ. ФОТОрепортаж

Но служба оказалась не такая, как рассказывали террористы. Поэтому мужчина почти сразу покинул бандформирования и все эти годы жил в страхе перед наказанием, пытаясь скрыть свое прошлое.

Теперь экс-наемник решил вернуться к нормальной жизни. Полицейские проверяют деятельность бывшего наемника. Только после того, как будет установлено, что на время пребывания в НВФ он не оказывал тяжких преступлений против мирного населения, мужчину могут освободить от уголовной ответственности.

Согласно ч. 6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании органам государственной власти или органам местного самоуправления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские за неделю задержали пять наемников РФ в Славянске

Напомним, на выходных в полицию Бахмута сдался 26-летний экс-охранник захваченных админзданий.

Источник: https://censor.net.ua/n3091707
 
 
 Топ комментарии
 
Не всім "патрульним" домбабвє вдається дійти до Києва.. Голубан - один з небагатьох..
 показать весь комментарий
 
А кто же убивал украинских воинов? Не иначе, они сами себя...
 показать весь комментарий
 
"Рада на смогла снять неприкосновенность с Вилкула"
БПП - за 46
НФ-за 36
лол
уже даже не скрываются
Одна команда з рыгней,какое снятие неприкосновенности за полгода до выборов?
ребятам еще в одной коалиции премьера назначать после выборов в ВР
Бойка там или самого Вилкула.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А кто же убивал украинских воинов? Не иначе, они сами себя...
 показать весь комментарий
 
 
да то водители, то постовые, то еще хрен кто, а солдаты погибают..
 показать весь комментарий
 
 
Не всім "патрульним" домбабвє вдається дійти до Києва.. Голубан - один з небагатьох..
 показать весь комментарий
 
 
мож якыйсь лимит установить на умалишённых перебежчиков?ну чисто для экономии субсидий...
 показать весь комментарий
 
Чому треба таких вибачати та жаліти? Він зробив свій вибір.
 показать весь комментарий
 
 
квота - "стоял на блокпосту" закрыта?????))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
Но служба оказалась не такая, как рассказывали террористы... А если б была такая то служил бы до сих пор, мля... А так куСать хоЦЦа то нАдА до хунты возвраШШаЦА....
 показать весь комментарий
 
"Рада на смогла снять неприкосновенность с Вилкула"
БПП - за 46
НФ-за 36
лол
уже даже не скрываются
Одна команда з рыгней,какое снятие неприкосновенности за полгода до выборов?
ребятам еще в одной коалиции премьера назначать после выборов в ВР
Бойка там или самого Вилкула.
 показать весь комментарий
 
 
Когда захватили Краматорский горотдел, мне позвонили и я туда подъехал. Напротив горотдела собралась толпа местных жителей. Когда из горотдела вышел поребрик, его спросили:
-- Вы кто?
Он говорит:
-- Донецкая республика.
Ему из толпы дословно:
-- Ну раз Донецкая, валите в Донецк.
 показать весь комментарий
 
Вот на такой мелкой гопоте мусора и зарабатывают свои награды и поощрения.
Нет, я не говорю, шо их не надо ловить и привлекать. Надо!
Но, эти все дешевые мусорские пиары на гопниках и хулиганах, абсолютно не формируют доверие к полиции, а наооборот, вызывают раздражение и добавляют неприязни.
Сколько резонансных дел висят без ума и без версий, зато на гопоте можно бравых "палок" нарубить?!
Мусор, он и в Африке - мусор.
 показать весь комментарий
 
залишу це тут,бо вбивць повинні знати всі...ПАЛАЧИ И ЖЕРТВЫ...Москва, Донское кладбище. Генерал НКВД Василий Блохин лично расстрелял 20 тыс. человек. Последний свой расстрел произвел 2 марта 1953 года - за три дня до смерти Сталина.
"Патрульний" терористів РФ здався правоохоронцям у Бахмутському районі - Цензор.НЕТ 3434
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Патрульный" террористов РФ сдался правоохранителям в Бахмутском районе
 
 
 
 
 
 вверх