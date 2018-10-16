 "Патрульный" террористов РФ сдался правоохранителям в Бахмутском районе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, 26-летний мужчина получил шанс освободиться от ответственности и начать новую жизнь. Полицейские установили, что в 2014 году он поддался на пропаганду и вступил в ряды наемников РФ. В составе автопатруля он осуществлял незаконную проверку документов жителей района.
Но служба оказалась не такая, как рассказывали террористы. Поэтому мужчина почти сразу покинул бандформирования и все эти годы жил в страхе перед наказанием, пытаясь скрыть свое прошлое.
Теперь экс-наемник решил вернуться к нормальной жизни. Полицейские проверяют деятельность бывшего наемника. Только после того, как будет установлено, что на время пребывания в НВФ он не оказывал тяжких преступлений против мирного населения, мужчину могут освободить от уголовной ответственности.
Согласно ч. 6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании органам государственной власти или органам местного самоуправления.
Напомним, на выходных в полицию Бахмута сдался 26-летний экс-охранник захваченных админзданий.
БПП - за 46
НФ-за 36
лол
уже даже не скрываются
Одна команда з рыгней,какое снятие неприкосновенности за полгода до выборов?
ребятам еще в одной коалиции премьера назначать после выборов в ВР
Бойка там или самого Вилкула.
-- Вы кто?
Он говорит:
-- Донецкая республика.
Ему из толпы дословно:
-- Ну раз Донецкая, валите в Донецк.
Нет, я не говорю, шо их не надо ловить и привлекать. Надо!
Но, эти все дешевые мусорские пиары на гопниках и хулиганах, абсолютно не формируют доверие к полиции, а наооборот, вызывают раздражение и добавляют неприязни.
Сколько резонансных дел висят без ума и без версий, зато на гопоте можно бравых "палок" нарубить?!
Мусор, он и в Африке - мусор.