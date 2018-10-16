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Все про:катастрофа (381) самолет (2117) учения (1900) Военная прокуратура (662)

 Военная прокуратура начала расследование падения истребителя в Винницкой области

Сегодня Военная прокуратура Винницкого гарнизона в ЕРДР внесла сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

В сообщении уточняют, что 16 октября около 17:00 на территории области, недалеко от поселка Уланов Хмельницкого района упал военный истребитель Су-27УБ, бортовой номер 70, серийный - 96310424040.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Пилот пытался отвести самолет от деревни", - издание "Vежа" собрало свидетельства очевидцев о катастрофе Су-27 в Винницкой области. ФОТО

"По предварительным данным, самолет ВВС Украины поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове и для выполнения учебно-боевого вылета в рамках военных учений "Чистое небо-2018". По предварительной информации с места трагедии, оба пилота погибли. На месте происшествия работает группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Винницкого гарнизона Центрального региона Украины", - информируют в пресс-службе.

Проведение досудебного расследования поручено следователям Управления национальной полиции в Винницкой области.

Напомним, что международные учения "Чистое небо - 2018", которые призваны повысить совместимость с военно-воздушными силами НАТО, проходят в Украине с 8 по 19 октября в воздухе над Винницкой и Хмельницкой областями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Чистое небо-2018": Су-27 украинских ВС превзошли F-15 в учебном бою. ВИДЕО

Военная прокуратура начала расследование падения истребителя в Винницкой области 01

Сегодня около пяти часов вечера в районе с. Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник, Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета в рамках международных учений "Чистое небо - 2018" потерпел крушение украинский истребитель Су-27УБ.

Источник: https://censor.net.ua/n3091706
 
 
 Топ комментарии
 
опять все те же на манеже............
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ты хочешь на его место или что?
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а кто должен быть? О чем здесь, люди погибли! Разборки потом
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место Луценко на нарах... за воровство и потакание грабежу народа со стороны рошеновской банды.
Где убийцы Небесной сотни, где виновные в Иловайской трагедии, где виновные во взрывах на складах, итд..?

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Alex_Dimitrov мамке своей тыкыть будешь любитель матиозов, иди уроки учи задрот..............
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а почему бы и нет, юрфак КНУ и военное училище за спиной, а ты небось с матизом бурситет и то с кости на камень умник
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где матиос,а где чистое небо...тока манекеном бронежилеты испытывать...
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Американец был в самолете незаконно, ни одного допуска к полетам на СУ - 27 у него не было. Да же для полетов в составе экипажа, нужно пройти обучение с сдать зачеты. Я это к чему, хочется спросить, когда уже мы повзрослеем, сколько можно быть такими недалекими, поверхностными во всем?
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Ну не было и не было, его же не насильно туда затолкали.
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Толкают в бочку с водой, для того что бы оказаться в кабине истребителя нужно получить разрешение определенного командира, причем в письменном виде и с печатью.
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Отчасти Вы правы - советская школа истребителей... Не зря лучшие лётчики и при Сталине с гауптвахт не вылезали. Читал, что американцы в период перестройка-дружба-жувачка ахреневали, когда летали с совками. Ну типа
- Ваня, этого же нет в польётном задании!
- Да брось, Джон. Я тебе сейчас свой дом покажу. На бреющем пройдём.
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Нигилизм во всем, вот глобальная проблема Украинцев, никто не выполняет правил, плюют на законы. А самолет такого не прощает, тут не подмажешь и не занесешь, за ошибку платят кровью.
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Другое отношение к жизни и смерти, чем в Европе. Отголоски казачества/орды - законы и правила для покорённых.
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Ну тогда нужно скакать на конях, самолеты по правилам летают.
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И что? Основную то роль выполнял украинский пилот, американец был там скорее в плане ознакомления с машиной.
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Это же Су -27УБ (учебно - боевой). Американца видимо посадили на место ученика, а украинец его просто катал. Этот самолёт сделан так - что первый пилот полностью контролирует действия ученика и может перехватить управление в случае ошибки.

Думаю действия американца не при чём. Тут что то другое.
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Еще раз, а тот тут ранимые есть.
Так вот, когда диабетика катали в самолете, то он имел право там быть？
Лучше бы тогда самолет упал.
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Внаслідок падіння Су-27 загинув американський пілот - прокуратура https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/16/7195323/
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Порушення правил польотів є загальним визначенням, бо треба точно визначати порушення.
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Минометы, склады , самолеты- Матиос в Украине без работы никогда не останется
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Не знаю из-за чего упал самолёт, но могу предположить, из-за чего не катапультировались оба пилота..
Скорее всего (ИМХО), американец не мог понять что говорит "бортовой компьютер-об опасности", так как он говорит по русски. Командиров каробля разумеется был наш и в момент угрозы, вряд ли он дал команду на катапультирование по английси... Скорее все го по нашему и с матом..., что опять же , не понял американец. А раз не катапультировался 2й номер - то катапульта командира не сработала. Та как она работает после выстреливания 2го номера. а учитывая, что скорее всего всё происходило молниенотно - то ...
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Ок,предположим что "первый"пилот полетел на спарке сам, что тогда?
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Якщо військова прокуратура, то зрозуміло: лось від рогів дав проблиск, промінь попав в тепловізор, а він вже вибухнув і засліпив пілотів НЛО у яких спрацював телелямбрер на ураження. Хто перевіряв літаки перед вильотом? Яке пальне?
Шкода загиблих хлопців. Земля пухом. Співчуття рідним.
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Помнится, за падение СУ-27 в Скнилове, даже мудак Кучма отстранил и уволил командующего 14-го авиационного корпуса а не перевёл стрелки только на обычных пилотов.
Порошенко же никогда не признает вину генералитета ибо считает их опорой своей власти, зато попытается перевести стрелки на погибшего пилота, который пилотировал самолёт... ибо относится к простым людям как к быдлу.
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это орки в Крыму, они начали учения сегодня.
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Крым. Оккупированный Симферополь и окрестности сегодня вновь содрогнулись от мощного взрыва: "Достали уже со своими истребителями.Сколько можно, когда закончится эта хрень!? Дети в истериках от страха сидят!!! Задолбали со своими учениями и экспериментами" https://ru.krymr.com/a/news-v-zhytelej-simferopolya-ispugal-grohot-ot-vzryva/29546184.html …
14:18 - 16 окт. 2018 г.
918 человек(а) говорят об этом
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Участники обсуждения недоумевают: в последнее время военные самолеты проводят испытательные полеты прямо над городом.
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Наверное наш летчик, показал американскому летчику, как на бреющем нужно летать.
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Не треба робити висновки, нічим необгрунтовані. І звинувачувати нікого не треба. Трапилась біда, загинули двоє військових-побратимів. Причину буде встановлено компетентними людьми і спецекспертизами. Про неї розкажуть.
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