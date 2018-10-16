 Военная прокуратура начала расследование падения истребителя в Винницкой области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

В сообщении уточняют, что 16 октября около 17:00 на территории области, недалеко от поселка Уланов Хмельницкого района упал военный истребитель Су-27УБ, бортовой номер 70, серийный - 96310424040.

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"По предварительным данным, самолет ВВС Украины поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове и для выполнения учебно-боевого вылета в рамках военных учений "Чистое небо-2018". По предварительной информации с места трагедии, оба пилота погибли. На месте происшествия работает группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Винницкого гарнизона Центрального региона Украины", - информируют в пресс-службе.

Проведение досудебного расследования поручено следователям Управления национальной полиции в Винницкой области.

Напомним, что международные учения "Чистое небо - 2018", которые призваны повысить совместимость с военно-воздушными силами НАТО, проходят в Украине с 8 по 19 октября в воздухе над Винницкой и Хмельницкой областями.

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Сегодня около пяти часов вечера в районе с. Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник, Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета в рамках международных учений "Чистое небо - 2018" потерпел крушение украинский истребитель Су-27УБ.