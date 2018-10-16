 Военная прокуратура начала расследование падения истребителя в Винницкой области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Военной прокуратуры Центрального региона Украины.
В сообщении уточняют, что 16 октября около 17:00 на территории области, недалеко от поселка Уланов Хмельницкого района упал военный истребитель Су-27УБ, бортовой номер 70, серийный - 96310424040.
"По предварительным данным, самолет ВВС Украины поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове и для выполнения учебно-боевого вылета в рамках военных учений "Чистое небо-2018". По предварительной информации с места трагедии, оба пилота погибли. На месте происшествия работает группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Винницкого гарнизона Центрального региона Украины", - информируют в пресс-службе.
Проведение досудебного расследования поручено следователям Управления национальной полиции в Винницкой области.
Напомним, что международные учения "Чистое небо - 2018", которые призваны повысить совместимость с военно-воздушными силами НАТО, проходят в Украине с 8 по 19 октября в воздухе над Винницкой и Хмельницкой областями.
Сегодня около пяти часов вечера в районе с. Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник, Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета в рамках международных учений "Чистое небо - 2018" потерпел крушение украинский истребитель Су-27УБ.
Где убийцы Небесной сотни, где виновные в Иловайской трагедии, где виновные во взрывах на складах, итд..?
- Ваня, этого же нет в польётном задании!
- Да брось, Джон. Я тебе сейчас свой дом покажу. На бреющем пройдём.
Думаю действия американца не при чём. Тут что то другое.
Так вот, когда диабетика катали в самолете, то он имел право там быть？
Лучше бы тогда самолет упал.
Скорее всего (ИМХО), американец не мог понять что говорит "бортовой компьютер-об опасности", так как он говорит по русски. Командиров каробля разумеется был наш и в момент угрозы, вряд ли он дал команду на катапультирование по английси... Скорее все го по нашему и с матом..., что опять же , не понял американец. А раз не катапультировался 2й номер - то катапульта командира не сработала. Та как она работает после выстреливания 2го номера. а учитывая, что скорее всего всё происходило молниенотно - то ...
Шкода загиблих хлопців. Земля пухом. Співчуття рідним.
Порошенко же никогда не признает вину генералитета ибо считает их опорой своей власти, зато попытается перевести стрелки на погибшего пилота, который пилотировал самолёт... ибо относится к простым людям как к быдлу.
14:18 - 16 окт. 2018 г.
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Участники обсуждения недоумевают: в последнее время военные самолеты проводят испытательные полеты прямо над городом.