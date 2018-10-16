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 Политика Украины
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Все про:ОГА (1380) Садовый (334)

 Областные государственные администрации нужно ликвидировать,- Садовый

Вместо областных государственных администраций – небольшие офисы, которые будут помогать городам координироваться с правительством. Такой вариант оптимизации государственного управления и сокращения расходов из бюджета лидер "Объединения "Самопомич" и городской голова Львова Андрей Садовый предложил во время встречи со студентами Сумского государственного университета.

Андрей Садовый встретился со студентами, чтобы презентовать свое видение развития Украины и услышать о проблемах, которые беспокоят молодежь. В частности, студентов интересовали возможности увеличения государственного бюджета, передает 24 канал.

Бюджет страны – примерно 1 триллион гривен. Он не такой, как хотелось бы, денег лишних нет. Но если мы начнем внедрять цифровую экономику, тогда есть шанс его увеличить. Так мы сможем существенно сократить количество людей, работающих в государственном управлении. Считаю, что в Украине нужно ликвидировать областные государственные администрации как власть. Пользы от них нет. Основную ставку нужно делать на города. А вместо ОГА должны быть небольшие офисы, которые должны быть в подчинении правительства и помогать городам иметь лучшую координацию с Кабинетом Министров,
– поделился Андрей Садовый.

По его убеждению, это серьезно уменьшит бюджетную нагрузку, высвободит средства, которые можно будет инвестировать в технологии, которые дадут наибольший "выхлоп" для страны.

Добавим, в государственном бюджете на текущий год для областных государственных администраций правительство предусмотрело почти 10 миллиардов гривен. Это на 43,5% больше, чем было в 2017 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3091705
 
   
 Топ комментарии
 
Ага , у вас пол страны это депутаты . А не хотите заделать как в Дании ? Есть теретория и там только одна власть . А у вас в селе депутаты в районе депутаты, в области депутаты, мер села , мер районного города , мер областного города , столько начальства . Зачем ?
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Если эти государственные структуры не приносят государству пользы, а только вытягивают и разворовывают из него деньги, то такие "государственные структуры" мало просто ликвидировать, очень хочется конфисковать их майно, а самих главных упырей разрезать на кусочки.
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Один з небагатьох претендентів, за кого можливо було б віддати свій голос на виборах.. "Жити по-новому!" - від пана Садового , однозначно не буде..
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Какая-то нездоровая тяга у политических аутсайдеров к ликвидации государственных структур. Вот и еще один "ликвидатор" вылез на свет божий. Областные государственные администрации нужно ликвидировать,- Садовый - Цензор.НЕТ 4688
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Ага , у вас пол страны это депутаты . А не хотите заделать как в Дании ? Есть теретория и там только одна власть . А у вас в селе депутаты в районе депутаты, в области депутаты, мер села , мер районного города , мер областного города , столько начальства . Зачем ?
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Довга тінь СРСР. "Страна совєтов", плюнь - там якась "рада".
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З "Руской Вєсни" постиш.
Браво! Пуйло це зарахує, чарку наллє, щоб випив ти за його здоровля!
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В общем, этой картинке лет сто и нарисована она была, если мне не изменяет память, о колонизаторах в Африке.
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Він не хоче. Мета таких типів як Утилизация ватников - авторитарна держава з правителем по типу Туркмен-Баші або Путіна.
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у нас не получится - а где же они харчеваться будут?!...
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Если эти государственные структуры не приносят государству пользы, а только вытягивают и разворовывают из него деньги, то такие "государственные структуры" мало просто ликвидировать, очень хочется конфисковать их майно, а самих главных упырей разрезать на кусочки.
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Взагалі то слушна думка, обладміністрації дублюють інші гілки влади на місцях.
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Есть облсовет и есть обладминистрация, горсовет и горадминистрация.
Зачем?
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Садовий - сепаратюга!!!
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Именно, это прямой путь к федерализации, чего так орки и сепары хотят.
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Чого б це, є обласна рада, вони завжди з адміністрацією скубуться.
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Садовий- вірний цуцик Коломойського.
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Ти пив і я пила,
)І(ид казав, а я носила,
Груші для милого Андруші!
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шоколадні конхфетті
купувяв я у Петті
панамський гряфф джаз
богятіфф сляпий тряст
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Один з небагатьох претендентів, за кого можливо було б віддати свій голос на виборах.. "Жити по-новому!" - від пана Садового , однозначно не буде..
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В твої плісові панталончики він тобі наср@в, кацахоле..
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Сопи собі в дві дірочки, Льоня.
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Но городские, районные, поселковые администрации оставить- там же родычи садового
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Повторяет слова Саакашвили. Это хорошо.
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Имхо, первыми об этом говорили в Свободе что представитель президента в области, это областной прокурор.
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помню Ющенко тоже начинал с ликвидации ГАИ... Садовый похоже еще тот дурачок
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Есть другие предложения для поднятия экономики или обхаять проще?
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если идея просчитана, проанализирована и положена в бизнес-план, то она заслуживает внимания, что бы её обсуждали..
а если, выходит мер города, и говорит, а давайте просто ликвидируем все ОблГосАдминистрации, то это человек-дурак, человек-вредитель, человек-диверсант...
возникает сотни вопросов: а что делать с полномочиями ОГА по дорогам ,по гражданской обороне, по природоохранным рессурсам... полномочия города замкнуты на город, а у ОблГосАдм полномочия областные - там другой маштаб и другие вопрос ,в которых губернатор и мер не пересекаются..
поэтому, нельзя просто так выйти и ляпнуть "а давайте отменим ОблГосАдм"... это вредительство
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Зато можно ляпнуть - "без облгосадминистраций нет будущего"
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И пост президента необходимо ликвидировать..
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Воно ЛНР зібралося проголошувати? Львівську Народну Республіку?
А якщо ні, то чим йому держадміністрація заважає?
Нє, поганому танцюристу завше щось заважає. Може, те що заважає, слід відрізати? Областные государственные администрации нужно ликвидировать,- Садовый - Цензор.НЕТ 9067
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Сміття своє вже прибрав?
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Кандидат в президенти садовий:засрав Львів-засру Україну(з прочитаного).
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бред . просто бабло из бюджета депутатам и чиновникам не нужно тырить . но мы лошарары сами ето им позволяем делать вот и маем те ще маем Областные государственные администрации нужно ликвидировать,- Садовый - Цензор.НЕТ 688так будет всегда
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Мимо путинської церкви
Я без шуток не хожу -
То анафему скасую,
То їм Томос покажу !
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Согласен, и каждой доярке право законодательной инициативы.
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Зачем в Украине столько депутатов ? Зачем столько начальства ? Зачем эти все сельские депутаты, районее ,областей? Зачем ? Почему не сделать как в Дании например где есть территория и одна власть и не важно столько городов и деревень на этой территории.
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Вы говорили что нет альтернативы потрошенке на президентских выборах?
Она есть: Садовой, Зеленский, Вакарчук, Гриценко.
Любой из этих гражданинов, во сто крат будет лучше, честнее и порядочнее нынешнего "мальдивского стратега".
Мы еще воспрянем, украинцы!
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лучше,честнее и порядочнее-господь бог.а на данный момент нужен хитрый,напористый,безжалостный к москальне .и это не садовый,не зеленский,не вакарчук и не гриценко.
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откуда ты это знаешь, шо так уверенно утверждаешь?
Они шо, заляпали себя в каких-то коррупционных скандалах? Или они публично признавались в любви и преданности кацапам?
Заводик то в Липецке не у них, а у нашего пеРзидента...
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А денежки от продажи оружия у Гриценко, Зеленский за деньги Украину поносил, садовый за 11 лет решил по-европейски проблему с мусором. Вперёд.
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Так, росіяни тільки й мріють замінити Порошенка.
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Единственно в чем, наши цели с ихними совпадают.
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а облгазам и облэнерго маленькие памятники поставить?так и до федерализации одын крок...фридмана меньше слухай,мусьё садовый...
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А облгази та обленерго взагалі приватні, до чого тут адміністрація?
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думаешь тока тарифами на канхфеты райнины кэрують?
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облэнерго помогает в борьбе против федерализации
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есди кандидат в Президенты выдает в эфир такой тупой и ничем не обоснованный бред, то бедные жители Львова, которые терпят это недоразумение столько лет..
или его в предвыборный год прорвало?!.. непойму...
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Жителі Львова виходили проти Садового. Так той, сховавшись за спинами міліції, тикав їм ;факи;.
Овоч і той до такого не додумався.
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а чо раньше не предлагал-а именно под выборы президента?
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Замена ЦИК, тоже произошла недавно и что?
Раньше что мешало?
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Областные государственные администрации нужно ликвидировать,при чём физически....И побыстрее!!! Обласні державні адміністрації потрібно ліквідувати, - Садовий - Цензор.НЕТ 5417 Но начать с банковой! Обласні державні адміністрації потрібно ліквідувати, - Садовий - Цензор.НЕТ 5752
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Дімасіку, у мене уже є 79 посилань на твої пости з цією картинкою. Хочеш в бан за флуд?
Пункт 5.2.
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.Та хош -100 .! ПРавда сої -очі коле . Обласні державні адміністрації потрібно ліквідувати, - Садовий - Цензор.НЕТ 8644
..
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Человек, не справившийся с инфраструктурной проблемой в одном городе дает бесплатные советы по государственному устройству.
Вы хоть пару тысяч грв. потратите сходить на такую лекцию? Не? Вот и вся цена выдающемуся политическому деятелю современности.
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садовый мудак,но проблемой с мусором его пытались поставить в стойло именно гройсманы по указке сладчайшего...
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А ниче шо история со львовской свалкой танулась годами еще до того как грося стал премьером?
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уточни дату решения суда чисто для себя.
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Скоріш за все пан не читав класиків, або поверхово. Не працює - сама система. Бо це не - такої системи завдання. Має основу, і має важелі, але не створена для "рішательних дел". Є класика управління будь-якою державою, без нахилів, та "дикуватих пропозицій". Багатьом, а взагалі - більшості з них Обласні державні адміністрації потрібно ліквідувати, - Садовий - Цензор.НЕТ 8993 , якась напевно "прокладка," між сідушкою та кермом - заважає автомобілю рухатись правильно.
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Соевые, Самопомощь Садового сегодня в Раде голосовала за снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова, а ваши соевые не захотели снимать. Вот и весь базар.
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Ну то что местные зрадаботы савушкинского разлива не знают как функционируют государственные органы в Украине это понятно, но как Садовой может лепить обладминистрации к "городам"? Это скудоумие?
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це не врятує країну і не добавить темпів зростання ВВП. втілюється інший план. зовнішне керування процесами державності.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбластные государственные администрации нужно ликвидировать,- Садовый
 
 
 
 
 
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