 Областные государственные администрации нужно ликвидировать,- Садовый

Андрей Садовый встретился со студентами, чтобы презентовать свое видение развития Украины и услышать о проблемах, которые беспокоят молодежь. В частности, студентов интересовали возможности увеличения государственного бюджета, передает 24 канал.
Бюджет страны – примерно 1 триллион гривен. Он не такой, как хотелось бы, денег лишних нет. Но если мы начнем внедрять цифровую экономику, тогда есть шанс его увеличить. Так мы сможем существенно сократить количество людей, работающих в государственном управлении. Считаю, что в Украине нужно ликвидировать областные государственные администрации как власть. Пользы от них нет. Основную ставку нужно делать на города. А вместо ОГА должны быть небольшие офисы, которые должны быть в подчинении правительства и помогать городам иметь лучшую координацию с Кабинетом Министров,
– поделился Андрей Садовый.
По его убеждению, это серьезно уменьшит бюджетную нагрузку, высвободит средства, которые можно будет инвестировать в технологии, которые дадут наибольший "выхлоп" для страны.
Добавим, в государственном бюджете на текущий год для областных государственных администраций правительство предусмотрело почти 10 миллиардов гривен. Это на 43,5% больше, чем было в 2017 году.
Браво! Пуйло це зарахує, чарку наллє, щоб випив ти за його здоровля!
Зачем?
)І(ид казав, а я носила,
Груші для милого Андруші!
купувяв я у Петті
панамський гряфф джаз
богятіфф сляпий тряст
а если, выходит мер города, и говорит, а давайте просто ликвидируем все ОблГосАдминистрации, то это человек-дурак, человек-вредитель, человек-диверсант...
возникает сотни вопросов: а что делать с полномочиями ОГА по дорогам ,по гражданской обороне, по природоохранным рессурсам... полномочия города замкнуты на город, а у ОблГосАдм полномочия областные - там другой маштаб и другие вопрос ,в которых губернатор и мер не пересекаются..
поэтому, нельзя просто так выйти и ляпнуть "а давайте отменим ОблГосАдм"... это вредительство
А якщо ні, то чим йому держадміністрація заважає?
Нє, поганому танцюристу завше щось заважає. Може, те що заважає, слід відрізати?
Я без шуток не хожу -
То анафему скасую,
То їм Томос покажу !
Она есть: Садовой, Зеленский, Вакарчук, Гриценко.
Любой из этих гражданинов, во сто крат будет лучше, честнее и порядочнее нынешнего "мальдивского стратега".
Мы еще воспрянем, украинцы!
Они шо, заляпали себя в каких-то коррупционных скандалах? Или они публично признавались в любви и преданности кацапам?
Заводик то в Липецке не у них, а у нашего пеРзидента...
или его в предвыборный год прорвало?!.. непойму...
Овоч і той до такого не додумався.
Раньше что мешало?
Пункт 5.2.
..
Вы хоть пару тысяч грв. потратите сходить на такую лекцию? Не? Вот и вся цена выдающемуся политическому деятелю современности.