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 Политика Украины
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 В ОБСЕ одобрили продление закона о порядке местного самоуправления на Донбассе, - Сайдик

ОБСЕ расценивает продолжение закона о порядке местного самоуправления на Донбассе как приверженность минским соглашениям и мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Такое заявление сделал спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик журналистам во вторник в Минске по итогам заседания ТКГ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как известно в начале октября в Украине было продлено действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказал он.

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В связи с этим спецпредставитель отметил, что приветствует этот факт "как свидетельство приверженности Украины минским соглашениям и мирного решения конфликта".

Он также сообщил, что Трехсторонняя контактная группа не обсуждала вопрос, кто заменит Леонида Кучму на посту представителя Украины.

"Мы не обсуждали этого вопроса (возможные кандидатуры на пост представителя от Украины в ТКГ, - Ред.), потому что это чисто украинский компетенция", - заявил Сайдик.

Вместе с тем он уверен, "что Украина своевременно нас поставит в известность по этому поводу".

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Напомним, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

4 октября 2018 года Верховная Рада продлила срок действия данного закона до 31 декабря 2019-го.

Источник: https://censor.net.ua/n3091703
 
 
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и кому нужен чинуша Сайдик? Кто такой? Это как подхуйловик рассуждает о Крыме.
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И Сайдик, и законы - из одной "оперы", так что нужны одинаково.
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В ОБСЄ схвалили продовження закону про порядок місцевого самоврядування на Донбасі, - Сайдік - Цензор.НЕТ 7702

Два авторитетных американских юриста, Джон Паппалардо и Джо Ридер, близкие к команде президента США Дональда Трампа, прибыли в Киев для аудита расходов средств в украинском военно-промышленном комплексе.
По данным разных источников, они оба приехали в нашу страну по контракту с одним из американских правительственных учреждений.
"Основная задача - анализ финансовых потоков в сфере украинской оборонной промышленности. Это очень влиятельные юристы, к мнению которых прислушиваются в белом доме, хотя сами они не находятся на государственной службе"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ОБСЕ одобрили продление закона о порядке местного самоуправления на Донбассе, - Сайдик
 
 
 
 
 
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