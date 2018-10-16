 В ОБСЕ одобрили продление закона о порядке местного самоуправления на Донбассе, - Сайдик

Такое заявление сделал спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик журналистам во вторник в Минске по итогам заседания ТКГ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как известно в начале октября в Украине было продлено действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказал он.

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В связи с этим спецпредставитель отметил, что приветствует этот факт "как свидетельство приверженности Украины минским соглашениям и мирного решения конфликта".

Он также сообщил, что Трехсторонняя контактная группа не обсуждала вопрос, кто заменит Леонида Кучму на посту представителя Украины.

"Мы не обсуждали этого вопроса (возможные кандидатуры на пост представителя от Украины в ТКГ, - Ред.), потому что это чисто украинский компетенция", - заявил Сайдик.

Вместе с тем он уверен, "что Украина своевременно нас поставит в известность по этому поводу".

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Напомним, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

4 октября 2018 года Верховная Рада продлила срок действия данного закона до 31 декабря 2019-го.