 Рада приняла закон о преобразовании Зоны отчуждения ЧАЭС в "экологически безопасную систему"

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За проголосовало 229 народных депутатов.

Законом внесены изменения в Общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему, утвержденные соответствующим Законом Украины от 15 января 2009 года.

Законом уточнен конечный срок осуществления первоочередных мероприятий на этапе прекращения эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему (вместо "до 2012 года" - "до 2020 года").

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Согласно Закону, целью программы определено обеспечение реализации государственной политики в отношении "обращение с отработанным ядерным топливом реакторов типа РБМК-1000 Чернобыльской АЭС", для чего необходимо обеспечить строительство и безопасную эксплуатацию "хранилища сухого типа для хранения отработанного ядерного топлива реакторов типа РБМК-1000 Чернобыльской АЭС (ХОЯТ-2) ", а также обеспечение охраны от пожаров" объектов Чернобыльской АЭС на всех этапах деятельности по снятию с эксплуатации".

Перечень основных мероприятий по снятию с эксплуатации энергоблоков Чернобыльской АЭС должен конкретизироваться в рамках проектов этапов снятия с эксплуатации: окончательного закрытия, консервации, выдержки и демонтажа энергоблоков Чернобыльской АЭС.

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Законом также установлено, что "сумма финансирования работ в соответствии с Программой за счет средств государственного бюджета ориентировочно составляет 2 млрд 963 млн ривен."

Приложение к Программе изложены в новой редакции как Мероприятия по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему на период до 2020 года.