 Рада приняла закон о преобразовании Зоны отчуждения ЧАЭС в "экологически безопасную систему"

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За проголосовало 229 народных депутатов.
Законом внесены изменения в Общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему, утвержденные соответствующим Законом Украины от 15 января 2009 года.
Законом уточнен конечный срок осуществления первоочередных мероприятий на этапе прекращения эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему (вместо "до 2012 года" - "до 2020 года").
Согласно Закону, целью программы определено обеспечение реализации государственной политики в отношении "обращение с отработанным ядерным топливом реакторов типа РБМК-1000 Чернобыльской АЭС", для чего необходимо обеспечить строительство и безопасную эксплуатацию "хранилища сухого типа для хранения отработанного ядерного топлива реакторов типа РБМК-1000 Чернобыльской АЭС (ХОЯТ-2) ", а также обеспечение охраны от пожаров" объектов Чернобыльской АЭС на всех этапах деятельности по снятию с эксплуатации".
Перечень основных мероприятий по снятию с эксплуатации энергоблоков Чернобыльской АЭС должен конкретизироваться в рамках проектов этапов снятия с эксплуатации: окончательного закрытия, консервации, выдержки и демонтажа энергоблоков Чернобыльской АЭС.
Законом также установлено, что "сумма финансирования работ в соответствии с Программой за счет средств государственного бюджета ориентировочно составляет 2 млрд 963 млн ривен."
Приложение к Программе изложены в новой редакции как Мероприятия по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему на период до 2020 года.
и настроить там общаг (как для солдат) для депутатов и их семей
таааа... в принципе и резиденцию президента и команды его тоже туда
и главное - пробок в Киеве - нет, у всех современное (но служебное) жилье
машины (обслуга-водители-заправка-запчасти) не треба - велики есть
и главное - свежий воздух...экология...единение с природой...
и соловей щебече... (или то счетчик гейгера...фу...ну и название)