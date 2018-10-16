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 Общество, Технологии
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Все про:ВР (22378) ЧАЭС (348) Зона отчуждения (95)

 Рада приняла закон о преобразовании Зоны отчуждения ЧАЭС в "экологически безопасную систему"

16 октября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему".

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За проголосовало 229 народных депутатов.

Законом внесены изменения в Общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему, утвержденные соответствующим Законом Украины от 15 января 2009 года.

Законом уточнен конечный срок осуществления первоочередных мероприятий на этапе прекращения эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему (вместо "до 2012 года" - "до 2020 года").

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Согласно Закону, целью программы определено обеспечение реализации государственной политики в отношении "обращение с отработанным ядерным топливом реакторов типа РБМК-1000 Чернобыльской АЭС", для чего необходимо обеспечить строительство и безопасную эксплуатацию "хранилища сухого типа для хранения отработанного ядерного топлива реакторов типа РБМК-1000 Чернобыльской АЭС (ХОЯТ-2) ", а также обеспечение охраны от пожаров" объектов Чернобыльской АЭС на всех этапах деятельности по снятию с эксплуатации".

Перечень основных мероприятий по снятию с эксплуатации энергоблоков Чернобыльской АЭС должен конкретизироваться в рамках проектов этапов снятия с эксплуатации: окончательного закрытия, консервации, выдержки и демонтажа энергоблоков Чернобыльской АЭС.

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Законом также установлено, что "сумма финансирования работ в соответствии с Программой за счет средств государственного бюджета ориентировочно составляет 2 млрд 963 млн ривен."

Приложение к Программе изложены в новой редакции как Мероприятия по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему на период до 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3091701
 
 
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Если есть пункт об отчуждении или приватизации, значит где-то в соевых мошнах зазвенит звонким шекелем
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Потужно! Особливо після провальних голосувань щодо недоторканості колєснікова і вілкула. Дуже потужно. Може - й чергова реформа сьогодні народилася..
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выгодно, будут сейчас бабосы там косить, под всякими соусами и фаршами, с нулевыми ставками!
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Правильно - и селить в эту экологически безопасную зону врагов Украины после отсидки. Будет экологически чистая резервация для совкоупырей.
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и ключи от славутича бешенцам,якых ждуть дома,не забудьте урочысто вручыты...
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ИДИОТИЗМ,если радиоктивно зараженную зону начали считать экологически чистой зоной то почему бы не построить там нашему правительству украинскую ,,Рублевку,,?Может и Янукович в такой лепрозорий захочет вернуться.И в какой срани живут украинцы если уже Чернобыльская зона является экологически чистой?
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Санаторий построить.Цезиевые ванны принимать от импотенции.
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и перенести Верховную Зраду тудыть
и настроить там общаг (как для солдат) для депутатов и их семей
таааа... в принципе и резиденцию президента и команды его тоже туда
и главное - пробок в Киеве - нет, у всех современное (но служебное) жилье
машины (обслуга-водители-заправка-запчасти) не треба - велики есть
и главное - свежий воздух...экология...единение с природой...
и соловей щебече... (или то счетчик гейгера...фу...ну и название)
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Тепер в цю "безпечну екологічну систему" треба переселити петю, всю АП, весь кабмін з гросею, всю ВР та СБУ з Генштабом.. Разом із сім'ями, безвиїздно.. Нехай там живуть, вчаться, лікуються, відпочивають, і звідти керують..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРада приняла закон о преобразовании Зоны отчуждения ЧАЭС в "экологически безопасную систему"
 
 
 
 
 
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