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 Политика Украины
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 Семочко впервые прокомментировал связи семьи с РФ и многомиллионное состояние. ВИДЕО

Заместитель главы Службы внешней разведки Украины Сергей Семочко заявил, что в материалах журналистского расследования о его доходах нет "ни одного доказательства".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала ЗІК

По его словам, он не считает случайностью выход этого сюжета через месяц после назначения на должность.

Также он продемонстрировал украинский паспорт своей жены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ не проверяла связи с РФ и состояние семьи замглавы СВР Семочко. ДОКУМЕНТ

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Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Источник: https://censor.net.ua/n3091697
 
   
 Топ комментарии
 
І моторошна тиша від завжди говіркого петі.. Навіть службового розслідування немає.. Оце так довіра до сємочко.. Потужно!
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Он получил инструкции от куратора, а там всего одна методичка - какие ваши даказательства, ихтамнет, смотрели на шпиль.
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этот семочка вообще долбоеб по ходу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСемочко впервые прокомментировал связи семьи с РФ и многомиллионное состояние. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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