 Семочко впервые прокомментировал связи семьи с РФ и многомиллионное состояние. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала ЗІК

По его словам, он не считает случайностью выход этого сюжета через месяц после назначения на должность.

Также он продемонстрировал украинский паспорт своей жены.

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Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.