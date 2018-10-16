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 МИД требует допустить к Сенцову украинских врачей и консула, - Беца

В Министерстве иностранных дел Украины прореагировали на заявление Натальи Каплан о состоянии украинского режиссера политзаключенного Олега Сенцова

Реакцию в своем аккаунте в Twitter опубликовала спикер МИД Украины Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ.

"Олег, вы должны жить! И бороться. Требуем от РФ срочно допустить украинских врачей и консула к политзаключенному Олегу Сенцову", - написала она.

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МИД требует допустить к Сенцову украинских врачей и консула, - Беца 01

Напомним, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов. Он содержится в колонии "Белый медведь" на Ямале.

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14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

28 сентября в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало–Ненецкому автономному округу сообщили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу на дополнительное обследование и получение консультаций. Учитывая результаты обследования, Сенцову провели "коррекцию лечения", заверили в пресс–службе. Также на сайте ведомства было размещено фото режиссера.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное питание из–за его критического состояния.

16 октября сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила журналистам, что состояние здоровья украинского политзаключенного в РФ тяжелое, у него нет оптимизма по поводу своего будущего.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091689
 
   
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Сєнцову сил, здоров'я і мужності! Олєжа, живи наперекір усім ворогам! Ти потрібен Україні!
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так это не работает...мид должен начинать так - "у меня в зиндане медведчук,мураев,рабинович...а у вас?"
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после такого срока в организме происходят необратимые изменения, не только в метаболизме, но уже и в органах. Это очень прискорбно. Если его не отдадут в ближайшее время, то это будет печально. Там ему не смогут обеспечить необходимую терапию.
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Ну и?.. "МИД требует", это мы прочли. А шо дальше?
А дальше будет как всегда: всему миду на все похуй, кроме своих личных потребностей, заболтают эту тему, как всегда, будут жарить высокими патриотичными речами, настрочат кучу бумажек , которыми кацапы подотрут свою жопу, в очередной раз... И - все!
Вот и вся работа, этого раздутого и жирного чиновничьего корыта, в двух словах.
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Сам метод дій кацапів показує їх тоталітарну суть. Треба діяти проти кацапів гибрідними методами, бо проти лому нема прийому, окрім іншого лома. Ю
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вспомнила фото Сенцова...но не уместно такое фото мидовского работника на фоне новостей об Олеге
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