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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1233) переговоры (3536) Минск (1196) Донбасс (17181) минские соглашения (2477)

 "Нет никакого прогресса", - Ирина Геращенко о ситуации по освобождению заложников

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко обнародовала информацию об очередном раунде переговоров по Донбассу в Минске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Геращенко отметила: "Минск не синоидальний, но тоже драматично - непростой. Сегодня состоялось очередное заседание ТКГ и четырех рабочих групп. Украину в ТКГ сегодня представлял советник президента Руслан Демченко, который все эти годы помогает в сопровождении минского процесса и работы ТКГ и групп. Официальный представитель в ТКГ будет назначен и объявлен Президентом Порошенко, это будет высокопрофессиональный и патриотический украинец, который будет  достойно и жестко представлять нашу позицию (как это происходит и сейчас)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация на переговорах в Минске потребует от РФ и ее марионеток немедленно отменить подготовку фейковых выборов в ОРДЛО, - Ирина Геращенко

Она продолжила: "Украинская сторона сегодня остро потребовала в РФ и марионеток Кремля с ОРДЛО немедленно отменить подготовку фейковых ничтожных "выборов" на оккупированном Донбассе. Мы обратились к специальному представителю председательствующего в ОБСЕ министра иностранных дел Италиии, Посла Мартину Сайдику с просьбой подготовить специальное заявления от председательствующей в ОБСЕ страны, в которой четко указать нелегитимности любых выборов на оккупированных территориях. ОБСЕ четко заявить, что выборы в Донецке и Луганске могут происходить исключительно по украинскому законодательству, согласно стандартам ОБСЕ, под наблюдением независимых наблюдателей БДИПЧ / ОБСЕ. А фейковые "выборы", которые Кремль планирует провести на оккупированных РФ территориях 11 ноября, не соответствуют букве и духу минских соглашений, направлены на дестабилизацию ситуации и срыв мирных переговоров. Требование немедленно отменить псевдовыборы поднимали не только на ТКГ, но и во всех рабочих группах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня Украину в контактной группе на заседании в Минске представляет советник президента Демченко, - Ирина Геращенко

"Ключевая тема гуманитарной группы, где сегодня работали представители СБУ и МинТОТ- освобождению заложников. Здесь нет никакого прогресса. Москва не признает своих россиян в украинских тюрьмах. ОРДЛО занимает деструктивную позицию. Мы также напомнили координатору ОБСЕ Фришу, что его не допустили ко всем заключенным в ОРДЛО, которых пытают. В очередной раз подняли вопрос подростков, незаконно задержанных бандитами в оккупированном Донецке еще в сентябре 2016 года.

Представители ОРДО обещали ОБСЕ отпустить детей ... до декабря 2016 года и вместо того, сейчас приговорили их к тюремным срокам .... за шпионаж. Ожидаем от ОБСЕ жесткой позиции в отношении детей и подростков", - подчеркнула Геращенко.

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Вице-спикер заявила: "Также украинская сторона поблагодарила заместителя Мисии СММ ОБСЕ Александра Хуга за четырехлетнюю работу, в связи с завершением его мандата. Сегодня Хуг попрощался с минскими группами.

Украинская сторона осуждает любые попытки агрессии против невооруженных наблюдателей, недопущения и обстрелов. Сегодня наша делегация выступила с протестом против обстрела боевиками патруля СММ ОБСЕ вблизи ДФС. И обратили особое внимание на систематические обстрелы объектов критической инфраструктуры".

"Мы ожидаем от СММ ОБСЕ, которая работает в опасных и тяжелых условиях, ответственного выполнения своего мандата. В последнее время СММ ОБСЕ еженедельно фиксирует и информирует мир о наличии российской техники и военного оборудования на Донбассе, а ранее "не замечала" их. Убеждена, что такая честность СММ ОБСЕ связана и с изменением состава мисии - наконец там стало меньше росиян - представителей страны-агрессора, нарушающего е стандарты ОБСЕ. Украина давно обращала внимание на состав наблюдательной миссии, требуя уменьшить там присутствие россиян, которые нередко занимались далеко не теми вещами, которые определены мандатом миссии", - резюмировала Геращенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3091687
 
 
 Топ комментарии
 
Мертветчука арестовать и дело пойдет быстрее
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Фееричечкая дура !!! Интересно какой может быть результат , если ты падла ничего не делаешь, а только пиаришся. А теперь нам расскаживаешь, что ничего не можешь вместе со своим гибридным ж...дом.
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Эта шоколадная лизуха, уже порядком поднадоела.
Специально отсеживал ее вякание, шо постил "цензор". Сплошное бла-бла-бла, лозунги, песни и вышыванки... и ни одного весомого реального события с ее участием, кроме освобождения Надюхи нашей Савченко, где эта коза по-первах с ней селфилась и обливалась слезами умиления, а потом легко ее сдала и закопала.
Это - мразь. (Я когда-то ей верил и за ее топил. А сейчас... я ей бы руки не протянул, когда бы эта тварь тонула)
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РФ проиграла апелляцию в суде Швейцарии по крымскому иску украинских компаний

https://charter97.org/ru/news/2018/10/16/309248/
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орден хмельницкого медведчукче пробовали?
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ордена мало, вот кресло спикера 9-го созыва - самое то
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Мертветчука арестовать и дело пойдет быстрее
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угу - щаз-з-з же Офшоркін його заарештує ... це ж вам не українські добровольці
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Відповідає за перемовини зі звільнення заручників - медведчук.
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Нахрен, тогда, ты нужна?
Она фактически заявила: "У меня ничего не получается".
Медаль тебе выдать?
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А який від вас, говорящих голів офшоренка-партнера на чолі з кумом хуйла, може бути прогрес?
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Не нужно было распинаться и обещать людям, что быстро вернете наших пленных. Все делается тихо, тогда и результат будет. А то только одни анонсы.
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с откудава тот прогресс...
там же нет детей-сыновей-мужей-отцов наших бонз-прокуроров-судей-министров-депутатов
что им с того... горя... за навар?
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А как нам рассказывали о безальтернативности Медведчука. То может уволить, как несоответствующего занимаемой должности?
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стратегия изначально не та...ляшко в колготах с люрексом шлите на переговоры.
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Ірка, а ти дітей (тільки тепер вже своїх з однопартійцями) візьми на переговори. Може поможе. А то як голосувати особливий статус дамбвабве минулого року, чужих привели в раду, для красівої картинки.
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Єдине що вміє ця екзальтована підстаркувата панянка - так це театральне заламування рук та розмазування сльозок і сопельок по своїх вгодованих щічках..
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Доречі, давно ії не бачив, це мені привидилось чи вона дійсно погладшала на кілограм 10-15?
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Непомірне вживання солодощів - одна з причин ожиріння..
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Щось забагато останнім часом на наші голови і шиї екзальтованих балакучих підстаркуватих панянок з вгодованими щічками.
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Эта шоколадная лизуха, уже порядком поднадоела.
Специально отсеживал ее вякание, шо постил "цензор". Сплошное бла-бла-бла, лозунги, песни и вышыванки... и ни одного весомого реального события с ее участием, кроме освобождения Надюхи нашей Савченко, где эта коза по-первах с ней селфилась и обливалась слезами умиления, а потом легко ее сдала и закопала.
Это - мразь. (Я когда-то ей верил и за ее топил. А сейчас... я ей бы руки не протянул, когда бы эта тварь тонула)
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Фееричечкая дура !!! Интересно какой может быть результат , если ты падла ничего не делаешь, а только пиаришся. А теперь нам расскаживаешь, что ничего не можешь вместе со своим гибридным ж...дом.
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Если бы там находилась сама ведьма Геращенко, её дети, или дети кого-нибудь из ЧЛЕНОВ нашего правительства, которых, как известно на фронте не видать, то прогресс бы был феноминальный.
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А яй яй. А почему? Может поменять исполнителя на более компетентного? Ах да, низя. Тож ж кум хуйла. Да соя? ))
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Может медведчука усилить сыном януковоща?
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Так рогатим плх на своїх, цеж м'ясо, а наших полонених можливо?... скоріше військовими діями звільнити, алеж... ((
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А у кремльблядьской ГНИДЫ-мертведчука пробовала спросить, почему так получается???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нет никакого прогресса", - Ирина Геращенко о ситуации по освобождению заложников
 
 
 
 
 
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