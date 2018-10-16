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 Пять террористов "ДНР" получили разные сроки заключения в суде Мариуполя, - ГПУ

Ильичевский районный суд. Мариуполя объявил обвинительный приговор по делу 5 граждан, которые совершили уголовные преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Супруги, граждане Российской Федерации, которое фактически проживали в Волновахском районе Донецкой области, в период с августа 2014 года по апрель 2015, руководствуясь мотивами неприятия существующей власти в Украине и собственными идеологическими мотивами, сотрудничали с террористической организацией "ДНР", привлекая к этому процессу жителя Мариуполя, жителя Володарского района и жителя Запорожской области.

Действуя в соответствии с единым планом, направленного на сбор и передачу террористам детализированных данных (в том числе фото и видео-файлов) о дислокации, численности, маршрутах передвижения военнослужащих, военной техники ВСУ и других военных формирований Украины, перемещались по территории Запорожской и Донецкой областей во время проведения АТО, и став участниками группы "Оперативный канал Мариуполь", злоумышленники с помощью программы голосового общения "Zello", телефонной связи и электронной почты передавали указанные данные участнику силового блока так называемой "Республиканской гвардии ДНР".

Полученные от информаторов сведения террористы использовали для осуществления обстрелов украинских позиций.

Суд признал обвиняемых виновными в указанных преступлениях и приговорил граждан РФ - до 10 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего им имущества, а трех других соучастников - до 5 лет лишения свободы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супруги из России проведут по 10 лет в тюрьме за шпионаж в пользу "ДНР", - приговор суда

Источник: https://censor.net.ua/n3091683
 
   
 Топ комментарии
 
с мокшами понятно...почему предателям пятишку галер?бо ждуть дома?
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Не в тему... Но дядя того Хабиба, боксера рашкинского который всех после боя недавно перебил, обьявил, что тот хочет украинское гражданство получить... Кто же по мокшам еще не вдарил))))))
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тока от андрюхи полтавы с печатью...колы уже мы так обнаглеем кругом?
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у меня клава анг, но Цензор сколько можно на сегодня ошибаться
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5 и 10 лет за гос измену и терроризм...а добровольцам за "похищения и пытки" пленных врагов Украины сколько дают?
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с мокшами понятно...почему предателям пятишку галер?бо ждуть дома?
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Не в тему... Но дядя того Хабиба, боксера рашкинского который всех после боя недавно перебил, обьявил, что тот хочет украинское гражданство получить... Кто же по мокшам еще не вдарил))))))
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видел новость на ukr.net сегодня. но как быстро найти, не соображу
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тока от андрюхи полтавы с печатью...колы уже мы так обнаглеем кругом?
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Семья граждан РФ ненавидела Украину и жила в Украине . Я вот не могу понять , как такое возможно вообще , если не нравится у нас , ну так гоу хоум Раша .Вато- кацапы они как вирус и сами нормально жить не могут и срут под себя даже если из Мордора дрыснули.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПять террористов "ДНР" получили разные сроки заключения в суде Мариуполя, - ГПУ
 
 
 
 
 
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