 В течение дня оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди личного состава ВСУ нет, - пресс-центр ОС

"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Чермалык, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. Опорные пункты наших войск вблизи Водяного оккупанты обстреляли из минометов калибра 120 мм", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ОС.

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В то же время сообщается, что потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено, а ситуация в районе проведения ООС остается под контролем.

Напомним, 15 октября ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил обострилась, однако оставалась полностью контролируемой ОС. Враг осуществил 37 обстрелов по позициям ВСУ. В ходе боевых действий один украинский воин погиб, еще трое получили ранения.