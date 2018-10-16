 Су-27 упал в ходе выполнения учебно-боевого полета на Виннитчине, оба пилота погибли - Генштаб ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, около 17 часов в районе села Уланив (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Осуществляются поисково-спасательные мероприятия", - говорится в сообщении Генштаба.
Спустя некоторое время в Генштабе проинформировали, что в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела двух погибших пилотов - экипажа самолета Су-27УБ. "Обстоятельства инцидента уточняются", - отметили в пресс-службе.
Від них диму стільки, що сьогодні навіть незручно перед нашими партнерами в НАТО!!!
НЕ вже не можна потихеньку закуповувати відносно не дорогі та надійні F16 ?
Истребитель ВВС США F-15D Eagle совершил аварийную посадку в Староконстантинове. Инцидент произошел 12 октября...
надо выбор уже делать
на каком острове в этом году пузо греть
нафиг те самолеты
МОва йде про наднизьку висоту - пілот допустив помилку, часу на реакцію та катапультування не було - результат 2 загиблих.
2 роки назад, здається,так само загинув харківський курсант на су25, теж летівна надмалій висоті, зачепив провода і загинув.
Літаки нормальні і навіть чудові, тут проблема не в них.
0 секунд. Лётчик дёргает поручни (держки). Подаётся команда на сброс фонаря, начинается работа автоматики. Происходит инициация системы фиксации: начинается притягивание ремней, фиксация и подъём ног, опускаются и сводятся боковые ограничители рук.0,2 секунды. Фиксация заканчивается. Если сброшен фонарь - подаётся команда на катапультирование. На высоких скоростях вводится защитный дефлектор.0,35-0,4 секунды. Стреляющий механизм двигает кресло по направляющим. Начинается ввод стабилизирующих штанг.0,45 секунды. Кресло выходит из кабины. Включаются реактивные двигатели. При необходимости (крен самолёта или разведение лётчиков при двойном катапультировании) включаются двигатели коррекции по крену.0,8 секунды. На малых скоростях происходит отстрел заголовника, разделение с креслом и ввод парашюта. На больших скоростях это происходит после торможения до приемлемой скорости. Лётчик спускается на специальном сидении, под которым расположена кислородная система и ящик с носимым аварийным запасом (НАЗ) (около 10 кг). Через 4 секунды после разделения с креслом НАЗ отделяется и повисает снизу на тросе.Основные характеристики[править | править код]Масса: не более 100 кг (с НАЗом).Размеры: 1240×880×570 ммБезопасность покидания самолёта при аварии в диапазоне высот - 0...20 кмКатапультное кресло обеспечивает спасение члена экипажа в диапазоне скоростей 0...1300 км/ч, чисел М до 2.5, включая взлёт, послепосадочный пробег.ВСЕ З ВІКІ !!!
Но, если у тебя кажный год взрываются склады, с стратегическим запасом снарядов для войны с главным твоим врагом - мордером, а теперь у тебя уже начинают падать самолеты, то я бы задумаля - "А хто у меня руководит всей военной машиной?" А потом, разрезал бы на кусочки лично этого гада, его заместителей и его денщиков(адъютантов/порученцев), бо вся эта кодла замазана в воровстве и предательстве полностью.
Но пока у нас не главнокомандующий, а гавнокомандующий - армию будут уничтожать. Потихоньку. Не быстро. Но планомерно и неотвратимо.
Раньше боялись народного гнева, а теперь они вообще нихуя не боятся.
Соболезнования семьям погибших!
P.S> Хлопцы-летуны, а кто же мордорских "бубновых" будет "валить" в небе над украинскими степями? Легендарный майор Титаренко и "Кузнечик", к сожалению, не поднимутся уже в небо...
БЕРЕГИТЕ себя!!!
"С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один - военнослужащий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, второй - военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США", - говорится в сообщении Генштаба.
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15 марта 2018Дальше лень искать...
Мої співчуття родинам хлопців.
но наши угрохали таки!
с одной стороны совковые летаки наказали пендосские.
с другой - совковый летак упал.
как быть?