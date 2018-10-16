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Все про:Винницкая область (460) самолет (2117) учения (1900) крушение (380)

 Су-27 упал в ходе выполнения учебно-боевого полета на Виннитчине, оба пилота погибли - Генштаб ВСУ

В районе села Уланив (Винницкая обл.) во вторник днем в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27 Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "Чистое небо-2018": Су-27 украинских ВС превзошли F-15 в учебном бою. ВИДЕО

"Сегодня, около 17 часов в районе села Уланив (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Осуществляются поисково-спасательные мероприятия", - говорится в сообщении Генштаба.

Су-27 упал в ходе выполнения учебно-боевого полета на Виннитчине, оба пилота погибли - Генштаб ВСУ 01

Спустя некоторое время в Генштабе проинформировали, что в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела двух погибших пилотов - экипажа самолета Су-27УБ. "Обстоятельства инцидента уточняются", - отметили в пресс-службе.

Су-27 упал в ходе выполнения учебно-боевого полета на Виннитчине, оба пилота погибли - Генштаб ВСУ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3091674
 
 
 Топ комментарии
 
Оставайтесь живыми, пожалуйста
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плохие новости на сегодня. Открыла страницу, а там одногодок моего сына с моих Черкасс погиб! Сердце на кусочки! Берегите себя, украинцы! Вы лучшие и роднее!
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Я не фанат раши, но у них хотя бы ЕСТЬ эти стратегические вещи. И космос и победы.
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Ну скільки можна експлуатувати радянські технічно застарілі корита ?
Від них диму стільки, що сьогодні навіть незручно перед нашими партнерами в НАТО!!!
НЕ вже не можна потихеньку закуповувати відносно не дорогі та надійні F16 ?
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надійні F16 ?.....
Истребитель ВВС США F-15D Eagle совершил аварийную посадку в Староконстантинове. Инцидент произошел 12 октября...
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Зато тебе как повезло! В Той стране ты даже и не узнал бы о такого рода происшествии, я уже не говорю о возможности что-то коментировать без последствий быть унесенным черным воронком. А пилотов действительно жаль.(((
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у гидранта все мысли про мальдивы
надо выбор уже делать
на каком острове в этом году пузо греть
нафиг те самолеты
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Кстати заметил,как только офшорный отрапортует о своих "успехах" сразу ЧП в стране
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а почему они не катапультировались. самолет это одно, а жизни летчиков - другое.
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Проглядывается рука Москвы. Не может же сразу два случая с самолётами в украинском небе.
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А то что пилоты не катапультировались, ни кому не интересно? Вопрос, сколько на ремонте распилили?
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А ты уже все обстоятельства знаешь, проффесор? Су-27 впав під час виконання навчально-бойового польоту на Вінниччині, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 5976
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Я не знаю, поэтому и не набрасываю говно на вентилятор.
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но главнокомандующий Порошенко - святой и в армии всё замечательно при нём?
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Порошенко - вор и уничтожает украинский народ, своим воровством и коррупцией... тк же как янукович ранее.
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шкода, що не всіх "унічтожаєт". От таких як ти, напевно, потрібно б було.
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А ти знаєш випадки, коли долі секунди вистачає на катапультування?
МОва йде про наднизьку висоту - пілот допустив помилку, часу на реакцію та катапультування не було - результат 2 загиблих.
2 роки назад, здається,так само загинув харківський курсант на су25, теж летівна надмалій висоті, зачепив провода і загинув.
Літаки нормальні і навіть чудові, тут проблема не в них.
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...27 июля 2002 года на авиабазе Скнилов в ходе авиашоу в честь 60-летия 14-го авиационного корпуса (бывшей 14-й воздушной армии СССР) потерпел катастрофу истребитель Су-27 украинских ВВС. Самолёт под управлением пилотов Владимира Топонаря и Юрия Егорова выполнял фигуру высшего пилотажа «косая петля с поворотом». Пилотам не хватило высоты, чтобы вывести самолёт из снижения. Катапультирование было произведено после того, как самолёт первый раз ударился о землю и зацепился за демонстрировавшийся на лётном поле Су-17; оба пилота выжили.
0 секунд. Лётчик дёргает поручни (держки). Подаётся команда на сброс фонаря, начинается работа автоматики. Происходит инициация системы фиксации: начинается притягивание ремней, фиксация и подъём ног, опускаются и сводятся боковые ограничители рук.0,2 секунды. Фиксация заканчивается. Если сброшен фонарь - подаётся команда на катапультирование. На высоких скоростях вводится защитный дефлектор.0,35-0,4 секунды. Стреляющий механизм двигает кресло по направляющим. Начинается ввод стабилизирующих штанг.0,45 секунды. Кресло выходит из кабины. Включаются реактивные двигатели. При необходимости (крен самолёта или разведение лётчиков при двойном катапультировании) включаются двигатели коррекции по крену.0,8 секунды. На малых скоростях происходит отстрел заголовника, разделение с креслом и ввод парашюта. На больших скоростях это происходит после торможения до приемлемой скорости. Лётчик спускается на специальном сидении, под которым расположена кислородная система и ящик с носимым аварийным запасом (НАЗ) (около 10 кг). Через 4 секунды после разделения с креслом НАЗ отделяется и повисает снизу на тросе.Основные характеристики[править | править код]Масса: не более 100 кг (с НАЗом).Размеры: 1240×880×570 ммБезопасность покидания самолёта при аварии в диапазоне высот - 0...20 кмКатапультное кресло обеспечивает спасение члена экипажа в диапазоне скоростей 0...1300 км/ч, чисел М до 2.5, включая взлёт, послепосадочный пробег.ВСЕ З ВІКІ !!!
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наверняка опять кацапы виновны.
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Прославились перед американским Ф 15 (ОДНИМ). И кто нам такую технику как Ф15 даст?
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"Чистое небо-2018": Су-27 украинских ВС превзошли Fщ-15 в учебном бою. - ОБОСРАЛИСЬ..
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Як не прикро, але Правда завжди "неудобная". Згідний.
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Наш пилот мог выпендриваться перед американцем,послушав пламенную речь мальдивского патриота.
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Не, ну такое у всех бывает...
Но, если у тебя кажный год взрываются склады, с стратегическим запасом снарядов для войны с главным твоим врагом - мордером, а теперь у тебя уже начинают падать самолеты, то я бы задумаля - "А хто у меня руководит всей военной машиной?" А потом, разрезал бы на кусочки лично этого гада, его заместителей и его денщиков(адъютантов/порученцев), бо вся эта кодла замазана в воровстве и предательстве полностью.
Но пока у нас не главнокомандующий, а гавнокомандующий - армию будут уничтожать. Потихоньку. Не быстро. Но планомерно и неотвратимо.
Раньше боялись народного гнева, а теперь они вообще нихуя не боятся.
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Очень печально.. Земля пухом ребятам и искренние соболезнования семьям
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Дуже прикро, коли гинуть такі аси пілотажу(((
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Печальная новость.. Очень..
Соболезнования семьям погибших!
P.S> Хлопцы-летуны, а кто же мордорских "бубновых" будет "валить" в небе над украинскими степями? Легендарный майор Титаренко и "Кузнечик", к сожалению, не поднимутся уже в небо...
БЕРЕГИТЕ себя!!!
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Может топлива не хватило в полёте?Или залили бармотуху
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ТСН говорять що другий пілот на СУ-27 був з США?
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Сейчас не позавидуешь и технику самолета. Трясут его наверное ...
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"С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один - военнослужащий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, второй - военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США", - говорится в сообщении Генштаба.
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"учения" запретить - останемся без авиации!!!
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Упал,просто упал и погибли пилоты и все.Взял и упал как камень ни о причине ни даже об предположении ни слова,просто упал.А то что и все пять или десять оставшихся упадут всем пофиг.И никто даже небхочет разбираться о причине или в топливо что то подсыпали или ктото чтото накрутил всем по барабану.
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Очень подозрительная ситуация. Катапультироваться занимает от силы 2 секунды. Раз пилоты не сумели, значит они погибли быстрее. От чего? Возникает подозрение в том что они ошиблись при полёте на малой высоте. Или американец при ЧП растерялся (всё таки не привычная техника), а украинец попытался его спасти и не успел.
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Жалеют пилоты свои машины, до конца пытаются их спасти. А в конце бывает уже поздно.
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погибли летчики- украинский пилот и американский.
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Соболезнования семьям обоих пилотов. На совковых гробах летать это анахронизм.
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Новейший истребитель американских ВВС разбился в пятницу, 28 сентября, в штате Южная Каролина, сообщила пресс-служба шерифа округа Бьюфорт. По информации CNN, это был истребитель пятого поколения F-35B.
28 сентября 2018
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В США разбился истребитель F-16, пилот погиб
5 апреля 2018
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Истребитель F-15 ВВС США, приписанный к военно-воздушной базе в японской Кадене, разбился у берегов острова Окинава
11 июня 2018
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В американском штате Виргиния разбился истребитель F-15С, входивший в состав Национальной гвардии США
27 августа 2014
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В США потерпел крушение истребитель F-16. Самолет упал в 2-3 милях от военной базы, расположенной под Вашингтоном
5 апреля 2017
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У побережья штата Флорида потерпел крушение палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F/A-18
15 марта 2018Дальше лень искать...
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дуже погано..
Мої співчуття родинам хлопців.
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Самолет жалко. Радует, что люид не пострадали, только свинья и пиндос угандoнились.
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Це перемога чи зрада ? - порохососы отзовитесь .
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зрадаботы может покажут класс пилотирования? Как же задолбали со своим кацапизмом и "царём", во всём виноватым.
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Да это не зрадоботы это или лугандонцы из под шконки мочой цвыркают или кацапня из под украинских прокси
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Еще на днях порох пиарился, что у нас потужные ВВС, ну ну, что-то не сходится петина показуха с реальной обстановкой.
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Во всех странах падают боевые самолёты. Это к сожалению как ДТП на дорогах.
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Ебесная Скотня принимает пополнение.
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да...теория вероятностей неумолима.чем больше налет-тем больше вероятность летного происшествия.
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да ладно? не может быть!
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не, ну касапы чуть не угрохали американца в Союзе-ФГ.
но наши угрохали таки!
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В авиации все инструкции написаны кровью. Почему не прыгнули - не поняли, не успели, боролись за машину...
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я вот не пойму, ще зрада ли перемога?
с одной стороны совковые летаки наказали пендосские.
с другой - совковый летак упал.
как быть?
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диверсия же! Путин всяко при делах!
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Погуглите на авиационных форумах списки авиакатастроф военных самолетов. Особенно при Союзе.
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так где Союз и где незалежная с весьмирснами?!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСу-27 упал в ходе выполнения учебно-боевого полета на Виннитчине, оба пилота погибли - Генштаб ВСУ
 
 
 
 
 
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