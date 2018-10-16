 Су-27 упал в ходе выполнения учебно-боевого полета на Виннитчине, оба пилота погибли - Генштаб ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня, около 17 часов в районе села Уланив (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Осуществляются поисково-спасательные мероприятия", - говорится в сообщении Генштаба.

Спустя некоторое время в Генштабе проинформировали, что в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела двух погибших пилотов - экипажа самолета Су-27УБ. "Обстоятельства инцидента уточняются", - отметили в пресс-службе.