 "Это день позора ВР", - Луценко о провальном голосовании за снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Луценко отметил: "Последние голосования ВР относительно снятия депутатской ответственности показали:
- не показывать 155 млн в декларации - можно;
- подписать распоряжение, которое несет 5 млн убытков госбюджета - можно;
- подписать приказ о выводе двух цехов стратегического объекта ВПК из государственной собственности - можно.
Это - день позора ВР".
Напомним, 16 октября за снятие депутатской неприкосновенности с нардепа Александра Вилкула проголосовало 137 депутатов.
За такое же решение относительно его коллеги Дмитрия Колесникова - 163 голоса.
"Это - день позора ВР" - якщо не голосували провладні фракції , то це лише ЇХ ганьба і так і треба говорити !
а если прокурор не может выполнять свои обязанности то должен подать в отставку
Юрик типа подает - Рада проваливает
все при деле
Кому позор я не знаю, а вот кто положит себе кэш в карман - догадываюсь!
А зараз - найкращі і найрозумніші , або загинули в АТО , або просто тікають з цієї країни ...
Ненавижу вас и ваше кодло!
Сенцов переведен в критическом состоянии здоровья в реанимацию
ото чудесным образом произошло и президент подписал и через пол часа было уже в "Голосе Украины" сверстано, отредактировано и напечатано...
националисты из созвездия рабиновичей нэ бажають правосуддя.
Ладно там всякие коллаборанты, демагоги, популисты и т.д. не голосовали.
Но ведь эти два "светоча" украинского парламентаризма, могли собрать хотя бы 200 голосов!
А собрали 82!
викул ржёт в голосину с этого шапито, гы, я тоже!
1 ч. ·
Дотации куриного магната в воюющей Украине в 7 тысяч (В СЕМЬ ТЫСЯЧ!) раз больше, чем дотации аграриев в США? И при этом цены в рознице только растут? Ну, если это друг Банковой, то вполне возможно...
Украина, за что тебе такое наказание? Кто проклял нашу страну? Как у этих людей поворачивается рука выжимать из обескровленного государства последние соки?
Что на эти средства можно было бы полезного сделать во время войны?