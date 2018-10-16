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 Политика Украины
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Все про:Вилкул Александр (307) Луценко (7187) неприкосновенность (868) Колесников Дмитрий (12)

 "Это день позора ВР", - Луценко о провальном голосовании за снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал "позором" сегодняшнее провальное голосование ВР о снятии неприкосновенности с нардепов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "Последние голосования ВР относительно снятия депутатской ответственности показали:
- не показывать 155 млн в декларации - можно;
- подписать распоряжение, которое несет 5 млн убытков госбюджета - можно;
- подписать приказ о выводе двух цехов стратегического объекта ВПК из государственной собственности - можно.

Это - день позора ВР".

Напомним, 16 октября за снятие депутатской неприкосновенности с нардепа Александра Вилкула проголосовало 137 депутатов.

За такое же решение относительно его коллеги Дмитрия Колесникова - 163 голоса. 

Источник: https://censor.net.ua/n3091666
 
   
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Так твой же НФ и БПП не голосовали, кому позор?
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випередили -
"Это - день позора ВР" - якщо не голосували провладні фракції , то це лише ЇХ ганьба і так і треба говорити !
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Очередной плевок в морду народу от лидеров этих фракций а также "бывших" рыгов, "за еду" и т.п. Так вам и надо, избиратели, заслужили!
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подання прокурор должен делать такое, которое не дает оснований даже для сомнений вины
а если прокурор не может выполнять свои обязанности то должен подать в отставку
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а разве не так обо всем заранее договорились ?
Юрик типа подает - Рада проваливает
все при деле
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Угу...
Кому позор я не знаю, а вот кто положит себе кэш в карман - догадываюсь!
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Картавий подонок це ганьба тобі в першу чергу і твому шоколадному куму пеце. Незабаром вас вишвирнуть як непотріб. Такої корупції Україна ще не бачила.
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- Там внутри есть все: пальмы, девушки, голубые экспрессы, синее море, белый пароход, мало поношенный смокинг, лакей-японец, собственный бильярд, платиновые зубы, целые носки, обеды на чистом животном масле и, главное, мои маленькие друзья, слава и власть, которую дают деньги. ©
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Если бы вся коалиция проголосовала то могла бы покрыть не голосовавший ОБ и других выродков
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День позора это когда тебя Югик прокурором назначили)))
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На самом деле никто не собирался их сажать.Это трюк. Расчитанный на доверчивую публику. А иначе на кого лолита опираться будет ?
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Згоден! Від себе додам- такий прокурор є ганьбою для країни.
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а прокурор то при чем, он подал в раду, какой с него спрос ещё.
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Да с этого алкаша действительно никакого спроса. Спрос с того, кто этого Шарикова в очистку назначил.
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Да-да, как же, верим...У кондитера научился так лицемерно лгать?
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Поп диакон УПЦ Московского Патриархата. Приход алкаш Генпрокугог, и еще два идиота логопеда -Клизьмин и Парубок. У последнего даже справка имеется. Результат налице .
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Интересно были ли вобще в зале Наемы и прочие Лещенки с Семенченками и Билецкими.
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БПП+НФ не голосовали по приказу Порошенко
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Можешь назвать партию или фракцию, давшую голосов больше, чем БПП?
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елементарно - БудкаПП дала найменший відсоток голосів з усіх фракцій , які голосували "за" - навіть у фракції Ляшка цей відсоток був набагато більший !
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Всі здобутки Майдану та 3000 смертей патріотів перечеркнуті одним харчком провладної більшості цього збіговиська клоунів. Невже не пора щось з цим робити?
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вже пізно - із цим треба було "щось робити" ще 4 роки тому ...
А зараз - найкращі і найрозумніші , або загинули в АТО , або просто тікають з цієї країни ...
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Більшість БПП+НФ голосує за наказом Порошенко, як він скаже так і голосує.
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Этот "день позора" тянется уже годами в составе практически одних и тех же заплывших рож.
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Та какой это позор? Все шло по сценарию. Так и было задумано))
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Луценко! Ты гуно . И звать тебя не как. Зря тебе Янукович по вашей просьбе с женой амнистию дал. Вы обое по гендерной равенственности проститутки..
Ненавижу вас и ваше кодло!
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пту на юрыста югику вкрай надо закончить...мона даже экстерном попросить диплом у райнина...
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Интересуюсь знать, а вот вся эта , исходящая на гавно здесь публика , за кого на выборах в этот парламент голосовала ?????
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Так верховная рада, такая как она есть, и есть позор.
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имея такого генпрокурора нам тюрьмы не нужны...ах да, добровольцы и патриоты, пардон ляпнул не подумав.
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Это позор Генпркугога. Это позор т.н. большинства. Позор всей власти прыгнувшей с мкйдана в теплые места и явно не желающие их оставлять.
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В ВР жива пр - кто ей руководит? колесников?добкин?
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Организатор ПР Порошенко через своё большинство.
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очень тревожное сообщение :
Сенцов переведен в критическом состоянии здоровья в реанимацию
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а вот когда надо было протолкнуть сквозь игольное ушко верблюда... в генпрокуроры....
ото чудесным образом произошло и президент подписал и через пол часа было уже в "Голосе Украины" сверстано, отредактировано и напечатано...
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Це не позор. Це ганьба всьому вашому збіговиську під назвою "коаліція" (якої немає) за влаштування цирку.
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Новинский получил гражданство в 2012 году по обращению Петра Порошенко - на тот момент министра экономики в Кабмине Николая Азарова при Викторе Януковиче.
"Это день позора ВР", - Луценко о провальном голосовании за снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова - Цензор.НЕТ 7959 "Это день позора ВР", - Луценко о провальном голосовании за снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова - Цензор.НЕТ 9937
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странно шо тока самопомич всем составом за колесника на гиляку...
националисты из созвездия рабиновичей нэ бажають правосуддя.
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БПП+НФ, по приказу Порошенко, не голосовали за снятие неприкосновенности с друзей Порошенко по ПР Вилкула и Колесникова
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так отож...рыгло,кусающее рыгло, то фантастика...
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Численность "Солидарности" - 136 человек, "Народного фронта" - 81 человек.
Ладно там всякие коллаборанты, демагоги, популисты и т.д. не голосовали.
Но ведь эти два "светоча" украинского парламентаризма, могли собрать хотя бы 200 голосов!
А собрали 82!

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Это годы позора с перерывами на дни большого позора....
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Так а я про что : 16.10. 2018 ; 16.34 и часа не прошло :"Это день позора ВР", - Луценко о провальном голосовании за снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова - Цензор.НЕТ 9195

викул ржёт в голосину с этого шапито, гы, я тоже!
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.

1 ч. ·
Дотации куриного магната в воюющей Украине в 7 тысяч (В СЕМЬ ТЫСЯЧ!) раз больше, чем дотации аграриев в США? И при этом цены в рознице только растут? Ну, если это друг Банковой, то вполне возможно...
Украина, за что тебе такое наказание? Кто проклял нашу страну? Как у этих людей поворачивается рука выжимать из обескровленного государства последние соки?
Что на эти средства можно было бы полезного сделать во время войны?


"Это день позора ВР", - Луценко о провальном голосовании за снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова - Цензор.НЕТ 642
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"..бідний бо дурний , чи дурний - бо бідний ?" - доки українці не розберуться із цим одвічним запитанням - діла не буде ...
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шо за ересь?перепрофилировать конфетный на патронный?
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Вмикає дурника. Ніби він не знав, що так буде... До речі, як там діамантові прокурори?
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Что Югик сегодня будешь с ним обмывать этот "позор"? Все ведь по плану?
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Ну що сказати? Істине лице, а точніше - рило "української" зРади. ОПГ державного масштабу. На показуху, для лошар, вони можуть навіть невеличку драчку "замутіть", а по-життю - це одна нагла, цинічна і воровита шобла(за вийнятком сотні-півтори депутатів, в яких ще є совість чи її залишки). Страшно навіть подумати: в ВРУ, конституційна більшість - цинічні ворюги.
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День? Да позор годами происходит.ВР у нас нужна чтобы косяки с АП переводить. Югик нарочито плюется слюнями в гневе,пэця,типа недоволен,хотя они все прекрасно знали. Всегда проще списать всё на безликую массу,на которой и так клейма негде ставить.
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У меня простой вопрос, так есть коалиция в парламенте или нет? Если ее нет, то о каком доверии к правительству от не существующей коалиции может идти речь?
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КАРТАВЫЙ! ЭТО ТВОЙ ЛИЧНЫЙ ПОЗОР И "ВЛАСТИ" В ЦЕЛОМ, ЧТО ТЫ ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ(пока)! юрик видно "запамятовал", что в Украине "рулит" его родная "коалиция", в которой как они утверждают есть 226 тушек!
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этому позору скоро пять лет, а имя ему договорняк.
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А що ж ті ригоАнальні козли просто так петру занесли до АП?
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"Это день позора ВР", - Луценко о провальном голосовании за снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова" - правильно барыга Югик - это день позора ВР и триумф вашей, с шоколадным Паханом, банды ПР, уверен, что все адекватные украинцы смотрят на этот позор правильно, и сделают правильный вывод, и вы продажные твари, пятая колонна беса путлера, ответите за всё, по закону, причём скоро.
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Позор это наш президент-лгун и вор и генпрокурор,который имитируется борьбу с коррупцией! А на деле защищает шоколадно-рыгоанальное опг ! То что надо пидорасту президенту,парламент принимает аж бегом,а когда не сильно надо тогда и не голосует !
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А то ты сука не зналючто так и будет! Только Майдан заставит вас твареы,принчть заеон о снятии вснх вас неприкосновенности
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Весь сброд троллей под этой новостью в сборе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это день позора ВР", - Луценко о провальном голосовании за снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова
 
 
 
 
 
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