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 Политика Украины, За рубежом
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 В Европарламенте на днях обсудят действия РФ в Азовском море, - Климкин

В Европейском парламенте в ближайшие дни состоятся консультации относительно эскалации Российской Федерацией ситуации в Азовском море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"На днях в Европарламенте состоятся консультации относительно эскалации Россией ситуации в Азовском море", - написал Климкин.

Он выразил надежду, что помог европарламентариям лучше "подготовиться" и понять ситуацию, намерения России, а также то, что мы можем и должны сделать вместе с Евросоюзом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС - дефицит информации и высокий интерес к вопросу Азовского моря, - журналист Клименко о встрече с немецкими дипломатами. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3091665
 
   
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на днях и бпп проголосуйе про зняття нэдоторканности з колесника...
шо за чушь нас преследует?
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президенты(после ельцины)-фейк;церковь-фейк(секта какая то);только водка.наркотики и ложь во всём- не зыблемы на московии.Ну и соседушка у нас!!!
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Хих...... А вам ничего не напоминает фото Европарламента? Сомнение...???

Гы, дык это идеальный Стоунхендж. Причем с разными направлениями выдачи луча.... интересное совпадение,да???В Европарламенте на днях обсудят действия РФ в Азовском море, - Климкин - Цензор.НЕТ 9769
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Олег Сенцов попал в реанимацию - сестра16 октября, 17:18
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Европарламенте на днях обсудят действия РФ в Азовском море, - Климкин
 
 
 
 
 
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