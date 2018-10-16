 В Европарламенте на днях обсудят действия РФ в Азовском море, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"На днях в Европарламенте состоятся консультации относительно эскалации Россией ситуации в Азовском море", - написал Климкин.

Он выразил надежду, что помог европарламентариям лучше "подготовиться" и понять ситуацию, намерения России, а также то, что мы можем и должны сделать вместе с Евросоюзом.

Днями у Європарламенті відбудуться консультації щодо ескалації Росією ситуації в Азовському морі. Сподіваюся, допоміг європарламентарям краще "підготуватися" і зрозуміти ситуацію, наміри Росії та що ми можемо та маємо зробити разом з 🇪🇺 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 октября 2018 г.

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