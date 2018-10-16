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 Политика Украины, Общество
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 Осквернение могилы Бандеры: в УИНП призывают ускорить создание национального пантеона для переноса праха выдающихся украинцев в Киев

Акт надругательства над могилой лидера ОУН(б) Степана Бандеры, который произошел на кладбище в Мюнхене 15 октября, должен подтолкнуть к созданию в Украине Украинского национального пантеона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского института нацпамяти.

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"Этот случай не только призывает нас к реакции на уровне Министерства иностранных дел Украины, но и одновременно снова поднимает важный вопрос - создание Украинского национального пантеона", - отметил сотрудник УИНП Павел Подобед.

"Усиление мер безопасности, которые можно было бы принять на кладбище Вальдфридгоф по охране могилы Степана Бандеры - это лишь частичное решение проблемы. Или даже больше - отсрочка нового акта вандализма, которые каждый раз поощряются Москвой и ее сторонниками", - добавил он.

В УИНП убеждены, что системным решением проблемы опеки над захоронениями выдающихся украинцев был бы перенос их праха в центр Киева - к Мемориалу Украинских героев - Украинскому национальному пантеону. Но создание которого сейчас задерживается из-за отсутствия политической воли, констатируют в Институте.

В УИНП отмечают, что пантеон должен был бы предстать как новое место памяти, к которому приходили бы не только первые лица государства в государственные праздники, но и представители иностранных делегаций, посещающие Украину, которые склоняли бы свои головы перед теми, кто боролся за независимость Украины.

"Здесь можно было бы торжественно перезахоронить Симона Петлюру, Павла Скоропадского, Степана Бандеру и целый ряд других выдающихся украинцев, которые сейчас похоронены за пределами Украины", - отметили в УИНП.

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В УИНП напомнили, что еще в январе 2015 года Верховная Рада приняла постановление "Об увековечении памяти Героев Украины, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Украины". Документом предусмотрено "создание в центральной части столицы Украины городе-герое Киеве Украинского национального пантеона (Мемориального комплекса)".

В августе 2015 года президент Петр Порошенко издал соответствующий указ.

Чтобы решить вопрос создания Национального пантеона, необходимо как можно быстрее созвать первое заседание соответствующего организационного комитета и начать работу над поиском возможного места его расположения, утвердить план мероприятий по созданию и функционированию Пантеона.

"По моему мнению, местом мог бы стать Крещатый парк, где находится так называемая Арка Дружбы народов. Это замечательное место с точки зрения географического расположения и пейзажа в городе Киеве", - предлагает Павел Подобед.

Источник: https://censor.net.ua/n3091661
 
   
 Топ комментарии
 
Он никого не убивал в отличие от некоторых
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Спорное и довольно сложное в исполнении решение, может проще этого грема филипса отловить, и прикопать в канаве?
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так и я за то..
я в разговоре со страм военным советским пенсом, спросил его "а сколько человек убил Бандера?", на что мне без сомнения в газах выдали "убитые Бандерой не поддается счету"...
я его спрашиваю, а ничего, что Бандера всю войну просидел в концлагере, и физически не мог вообще никого убить... мне военный пенс ответил, "это неправда. это пропаганда Киевской хунты"..
от така фигня малята.. пока совки не вымрут, мира нам не видать
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вот новая церковь должна его канонизировать, он же новомученик..
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Он никого не убивал в отличие от некоторых
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так и я за то..
я в разговоре со страм военным советским пенсом, спросил его "а сколько человек убил Бандера?", на что мне без сомнения в газах выдали "убитые Бандерой не поддается счету"...
я его спрашиваю, а ничего, что Бандера всю войну просидел в концлагере, и физически не мог вообще никого убить... мне военный пенс ответил, "это неправда. это пропаганда Киевской хунты"..
от така фигня малята.. пока совки не вымрут, мира нам не видать
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с клеткой для филипсофф...такие вещи быстро не делаются.
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Видел видео.Не могу понять почему прятали лица и убегали те , кто возложил цветы на могилу Бандеры? Не могли культурно послать журналюгу?
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Могли и не культурно, задолбали своей толерантностью...
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ты хочешь шоб съемочная группа вылупка ещё его и побила на камеру?
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Спорное и довольно сложное в исполнении решение, может проще этого грема филипса отловить, и прикопать в канаве?
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Их здесь будут осквернять с еще большим усердием...
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Поки ще не можна переносити прах Степана та інших героїв, поки в Україні не вимре останній совкодрочер- ватник та членінець, та й невідомо, як маятник української історії ще хитнеться .Маємо ганебний приклад з Овочем шапкокрадом, можливий варіант що зубожілий народ за гречку чергового зека чи агентку кремля вибере і на місця пантеона побудують офіс царя николая 2.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсквернение могилы Бандеры: в УИНП призывают ускорить создание национального пантеона для переноса праха выдающихся украинцев в Киев
 
 
 
 
 
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