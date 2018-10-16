 Агрессию РФ остановили ценой своей жизни 2 896 защитников Украины, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом заявил П.Порошенко во вторник в Международном центре миротворчества и безопасности в с.Старычи Яворовского района Львовской области (МЦМБ).

"В Киеве… был открыт усилиями энтузиастов, волонтеров во исполнение поручения президента, усилиями и министра обороны, и начальника Генерального штаба новый мемориальный комплекс, где будет почтен каждый из, к сожалению, уже 2 тысяч 896 героев, которые отдали свои жизни за Украину, остановив российского агрессора и дали отпор напавшей стране", - сказал Порошенко.

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