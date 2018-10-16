 Агрессию РФ остановили ценой своей жизни 2 896 защитников Украины, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом заявил П.Порошенко во вторник в Международном центре миротворчества и безопасности в с.Старычи Яворовского района Львовской области (МЦМБ).
"В Киеве… был открыт усилиями энтузиастов, волонтеров во исполнение поручения президента, усилиями и министра обороны, и начальника Генерального штаба новый мемориальный комплекс, где будет почтен каждый из, к сожалению, уже 2 тысяч 896 героев, которые отдали свои жизни за Украину, остановив российского агрессора и дали отпор напавшей стране", - сказал Порошенко.
Уже 2911 украинских героев отдали жизнь на фронте, чтоб отстоять независимость и соборность Украины, - Порошенко
Ты слова "остановили агрессию" понимаешь?
месяц назад было 2911, ссылка прямо под статьей
16.10.2018 17:16
Иван Искра
Очередной попадос балабола
16.10.2018 17:18
Первый - провокатор, второй - недоумок...
Аплодировали legionary, который вчера топил за Венгрию и её вмешательство и называл блокирование контактов Украины с НАТО и ЕС законным...
Так сколько, 2896 или 2911 ? речь о 15 ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ жизнях...понятно что для таких как ты, это что то типа утруски или усушки...но их родным и близким больно и они погибнув за всех нас, заслуживают Уважения.
Не становитесь защитниками Украины в Украине
14 октября, 12:21
Александр Ткачев тоже защитник Украины - хотя и пробыл в армии всего два дня. Призывник, 23 года. Очень хотел защищать Украину, с радостью пошел в армию.
Его убили в учебке. Перед смертью Александр звонил домой - парня начали гнобить и называть "сепаром". За то, что из Донбасса - http://pauluskp.com/news/852527645.
А потом оказалось, что за три года войны в этой тыловой учебной части 49 солдатских смертей - http://pauluskp.com/news/d8cd28775. Сейчас уже, наверное, больше.
Потому что следствия не было. Суда не было. Командира части даже не уволили. Прошло полтора года - и ничего....
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%E2%80%94_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2018)#Список_загиблих_з_1_жовтня_2018_року
Пропагандировать в такой праздник нужно героев, а не говорить только о погибших. Достойное поминание погибших нужно проводить в "День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине". Поэтому:
1. Залы памяти и другие подобные мемориалы строят и открывают только после окончания войн. А открытие его сейчас, вместе с звонящим о погибших колоколом, подразумевает, что скорое окончание войны «главком» не предвидит.
2. Место открытия говорит о том, что МО теперь, символически, будет не кузницей побед, а местом отпевания погибших, которые ушли из жизни благодаря, во многом, высшему военному руководству МО.
3. В стране до сих пор нет места, где прославляются наши военные победы и герои. На самом деле перед МО можно было построить не мрачный черный мавзолей, а светлый Зал героев в этой войне - для воспитания, на их примере, армии и напоминании руководству МО, что они должны вести армию к победам, а не к поражениям и смертям защитников.
4. Деньги на это мрачное мраморное сооружение, без сомнения, пошли из военного бюджета немалые. Лучше их было во время войны потратить на укрепление армии или защиту арсеналов.
5. Бездарно испорчен архитектурный исторический облик зданий Киевского кадетского корпуса (знаменитого академика Штрома, спроектирован в 1851 г.), ныне комплекса МО. Черный и мрачный зал возвели почему-то боком и прямо перед парадным входом в светло окрашенное здание. Полный антиархитектурный маразм и демонстрация интеллектуальной немощи инициаторов строительства.
6. У нас есть комплекс памяти о прошлой войне, там же нужно было и строить памятный зал жертвам новой войны. Можно было найти и другое достойное место, но после окончания войны.
7. Колокол полезнее было бы возвести на Банковой, чтобы лично «верховный главнокомандующий» мог выходить и звонить в память о его погибших подчиненных. Может это помогло ему вспоминать о погибших постоянно, а не только при самопиарных выступлениях.