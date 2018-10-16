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 Агрессию РФ остановили ценой своей жизни 2 896 защитников Украины, - Порошенко

Почти 2,9 тыс. защитников Украины погибли, остановив агрессию РФ на востоке Украины заявил президент Украины Петр Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом заявил П.Порошенко во вторник в Международном центре миротворчества и безопасности в с.Старычи Яворовского района Львовской области (МЦМБ).

"В Киеве… был открыт усилиями энтузиастов, волонтеров во исполнение поручения президента, усилиями и министра обороны, и начальника Генерального штаба новый мемориальный комплекс, где будет почтен каждый из, к сожалению, уже 2 тысяч 896 героев, которые отдали свои жизни за Украину, остановив российского агрессора и дали отпор напавшей стране", - сказал Порошенко.

Также читайте: С начала российской агрессии 27 сотрудников СБУ погибли, 128 были ранены, - Грицак

Источник: https://censor.net.ua/n3091659
 
   
 Топ комментарии
 
Они жизни отдали что бы остановить врага, а ты в это время деньги по офшорам ныкал в страхе что кацапы прорвутся. Цыничная тварь.
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Пётр Алексеевич, как так получается, что своё бабло ты чётко считаешь, а сколько героев погибло, в том числе и за тебя с семьёй, заводами, дворцами, виллами и офшорами ты не знаешь...?
Так сколько, 2896 или 2911 ? речь о 15 ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ жизнях...понятно что для таких как ты, это что то типа утруски или усушки...но их родным и близким больно и они погибнув за всех нас, заслуживают Уважения.
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И для кой-кого даже 2896 жизней защитников Украины - не повод для того, чтобы перестать врать и воровать.
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Агрессию остановили ценой... При этом не погиб ни один депутатский или министерский сынок.
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И для кой-кого даже 2896 жизней защитников Украины - не повод для того, чтобы перестать врать и воровать.
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месяц назад было 2911, ссылка прямо под статьей
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Защитники - те, кто по обязанности должен защищать, а он сказал про 2911 - героев...
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а, ну логично, че, 2896 защитников, из них 2911 героев... понятно все
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Какая-то ватная логика... а по нормальной логике из 2911 2896 это те, кто по долгу службы защитник...
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они все "по долгу службы", если без долга, то их более 10000, всего погибших
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Ты ещё со своей логикой расскажи, что в ГУЛАГе погибли борцы с большевизмом...

Ты слова "остановили агрессию" понимаешь?
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не флуди тут своїм ГУЛАГОМ , троляка - тема не про це !
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Вот ты пишешь зачем зраде думать,так в чем зрада?можешь обьяснить?
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legionary

месяц назад было 2911, ссылка прямо под статьей
16.10.2018 17:16


Иван Искра

Очередной попадос балабола
16.10.2018 17:18



Первый - провокатор, второй - недоумок...
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а те 2911 что делали по твоему? с цветами ее встречали? "2911 украинских героев отдали свою жизнь на фронте"
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Ясно, если погибли на фронте, то это военнослужащие...
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то есть они не были защитниками? просто гуляли там, грибы собирали, вдруг бац и герой, на фронте погиб
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Добровольцы явно не военнослужащие,но они защищали Украину
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- прикольна у вас , в Ольгіно , "нормальная логіка" ...
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Навіть у школах Ольгіно іноді трапляються непередбачувані неприємні інциденти.
Агресію РФ зупинили ціною свого життя 2 896 захисників України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9709
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У вас у обоих в дневниках надо записать:

Аплодировали legionary, который вчера топил за Венгрию и её вмешательство и называл блокирование контактов Украины с НАТО и ЕС законным...
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вертишься как на сковороде, то ГУЛАГ, то Венгрия, Зайцеву еще вспомни ольгинский троль Агресію РФ зупинили ціною свого життя 2 896 захисників України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3616
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По статистике ООН в зоне боевых действий погибло более 10 000 укранцев,в том числе и дети
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Погибло в разы больше, чем за 10 лет войны в Афгане,и это только за два года от начала войны!
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Что бы вы сделали ушлепкам, от которых погибли наши украинцы? Если бы их поименно знали?
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Нужно собирать данные о тех, кто стрелял с той стороны на Донбассе. Чтобы потом эти сволочи не смогли на кровьих деньгах уехать на Запад. И их кровавые потомки.
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Те кто выжили, значит не пределах по Офшорной логике?
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Они жизни отдали что бы остановить врага, а ты в это время деньги по офшорам ныкал в страхе что кацапы прорвутся. Цыничная тварь.
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Пётр Алексеевич, как так получается, что своё бабло ты чётко считаешь, а сколько героев погибло, в том числе и за тебя с семьёй, заводами, дворцами, виллами и офшорами ты не знаешь...?
Так сколько, 2896 или 2911 ? речь о 15 ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ жизнях...понятно что для таких как ты, это что то типа утруски или усушки...но их родным и близким больно и они погибнув за всех нас, заслуживают Уважения.
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Врет, больше, на много больше воинов погибло
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Без вранья оно бы не стало президентом((
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а ТАКІ втрати вони враховують ? Агрессию РФ остановили ценой своей жизни 2 896 защитников Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9989
Не становитесь защитниками Украины в Украине
14 октября, 12:21
Александр Ткачев тоже защитник Украины - хотя и пробыл в армии всего два дня. Призывник, 23 года. Очень хотел защищать Украину, с радостью пошел в армию.
Его убили в учебке. Перед смертью Александр звонил домой - парня начали гнобить и называть "сепаром". За то, что из Донбасса - http://pauluskp.com/news/852527645.
А потом оказалось, что за три года войны в этой тыловой учебной части 49 солдатских смертей - http://pauluskp.com/news/d8cd28775. Сейчас уже, наверное, больше.
Потому что следствия не было. Суда не было. Командира части даже не уволили. Прошло полтора года - и ничего....
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На данный момент хоть армия Украины есть и постепенно восстанавливается. Хотя ещё много нужно сделать.
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Ну пока не дали отпор,а только остановили агрессора...любит алексич прибрехивать на публике
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Ти ж дивись, вже за цитати банять. Не подобається "ворую и ворую", Тримайте: офшори під час котлів, завищені в рази ціни закупівлі техніки з підприємств президента, П"ЯТЬ згорівших складів озброєння, торгівля з окупантом. Останнє сьогодні: ""Укрзалізниця" замовила собі російської фанери на 14 мільйонів"
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Лексеич и сам не отстает, конхфетами травит оккупанта. Судя по фото из российских и крымских магазинов - полки аж ломятся.от свежего "рошена"
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тс-с-с ... насправді - вони там всі дуже отруйні Агресію РФ зупинили ціною свого життя 2 896 захисників України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5931 а ще - від них , в кацапів , може бути карієс і ожиріння ...
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и не только там. окно в европу он тоже уже давно прорубил ).
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На второй год российской агрессии можно было почти поименно прочесть списки погибших и без-вести пропавших с украинской и российской сторон...Тогда только потери составляли у россиян 12 000 -с пропавшими безвести и погибшими...???
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Скорее они договорились о мире...оно даже не называет рашу агрессором, а нежно страной
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В День защитника Украины нужно открывать мемориалы в честь героев и побед, а не мемориалы погибшим. Ведь не зря впервые этот праздник проходил под лозунгом "Сила непокоренных" и, кроме того, 14 октября отмечают День украинского казачества, а казаки были воинами-победителями и защитниками родной земли.
Пропагандировать в такой праздник нужно героев, а не говорить только о погибших. Достойное поминание погибших нужно проводить в "День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине". Поэтому:
1. Залы памяти и другие подобные мемориалы строят и открывают только после окончания войн. А открытие его сейчас, вместе с звонящим о погибших колоколом, подразумевает, что скорое окончание войны «главком» не предвидит.
2. Место открытия говорит о том, что МО теперь, символически, будет не кузницей побед, а местом отпевания погибших, которые ушли из жизни благодаря, во многом, высшему военному руководству МО.
3. В стране до сих пор нет места, где прославляются наши военные победы и герои. На самом деле перед МО можно было построить не мрачный черный мавзолей, а светлый Зал героев в этой войне - для воспитания, на их примере, армии и напоминании руководству МО, что они должны вести армию к победам, а не к поражениям и смертям защитников.
4. Деньги на это мрачное мраморное сооружение, без сомнения, пошли из военного бюджета немалые. Лучше их было во время войны потратить на укрепление армии или защиту арсеналов.
5. Бездарно испорчен архитектурный исторический облик зданий Киевского кадетского корпуса (знаменитого академика Штрома, спроектирован в 1851 г.), ныне комплекса МО. Черный и мрачный зал возвели почему-то боком и прямо перед парадным входом в светло окрашенное здание. Полный антиархитектурный маразм и демонстрация интеллектуальной немощи инициаторов строительства.
6. У нас есть комплекс памяти о прошлой войне, там же нужно было и строить памятный зал жертвам новой войны. Можно было найти и другое достойное место, но после окончания войны.
7. Колокол полезнее было бы возвести на Банковой, чтобы лично «верховный главнокомандующий» мог выходить и звонить в память о его погибших подчиненных. Может это помогло ему вспоминать о погибших постоянно, а не только при самопиарных выступлениях.
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Опять,с..ка,спи..ел.Реальная цифра на порядок болше.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАгрессию РФ остановили ценой своей жизни 2 896 защитников Украины, - Порошенко
 
 
 
 
 
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