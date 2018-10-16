 Умер великий украинский футболист и тренер, соратник Лобановского Олег Базилевич

Как передает Цензор.НЕТ, о смерти Олега Петровича изданию "Гордон" сообщили его родные.

Олег Базилевич – заслуженный тренер СССР и УССР, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, кандидат педагогических наук, профессор, чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, Кубка Кубков Европы, Суперкубка Европы, создатель уникальной системы – "Подготовка футболистов высокой квалификации на основе моделирования учебно-тренировочного процесса", автор книг "Система или размышления о футболе", "Организация игры и подготовка футболистов высокой квалификации", "Система, или Размышления о том, каким был, стал и может стать футбол".

Базилевич как футболист играл в киевском "Динамо", "Черноморце" и донецком "Шахтере".

После завершения игровой карьеры сначала тренировал команды второй лиги – "Десна", "Шахтер" (Кадиевка) и "Шахтер" (Донецк). Под его руководством донецкий "Шахтер" показал поразительный результат и в 1973 году вышел в высшую лигу СССР, заняв 6-е место. Высокие результаты благодаря научным разработкам и системной работе Базилевича демонстрировали киевское "Динамо", ЦСКА (Москва). Он также тренировал "Динамо" (Минск), "Пахтакор", ворошиловградскую "Зарю", сборную Советского Союза в 1976 году, олимпийские сборные Кувейта и Болгарии, национальную сборную Украины по футболу в 1993-94 годах.

Также он трудился на посту председателя комитета Федерации футбола Украины по работе со сборными (1998—2001 гг.), а с июня 2002 года пребывал на различных должностях в киевском "Динамо".

В последние годы Базилевич мужественно сражался с болезнью Паркинсона. Сегодня сердце великого спортсмена перестало биться.

О месте и времени прощания и похорон будет сообщено позднее.

Редакция Цензор.НЕТ выражает соболезнования родным и близким Олега Петровича.