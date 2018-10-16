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 Говорить, что спасение есть только в Московском патриархате, - это ересь, - митрополит УПЦ МП Александр Драбинко

Таинства, являющиеся источником спасения, во всех православных церквях равнозначны, поэтому говорить, что спасение есть только в Московском патриархате, - это, в определенной степени, ересь.

Такое мнение в интервью "Громадському" высказал митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Драбинко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решение о предоставлении самостоятельности Украинской православной церкви внутренне Вселенской патриархией принято, поскольку в пресс-релизе, который все читали и оживленно обсуждают после недавнего Синода, сказано, что независимость Украинской православной церкви будет предоставлена", - сказал митрополит УПЦ МП.

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"Во всех православных церквях - Константинопольской, Румынской, Польской - равнозначны таинства, являющиеся источником нашего спасения. Говорить, что спасение есть только в Московском патриархате, - это, в определенной степени, ересь", - считает митрополит.

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Источник: https://censor.net.ua/n3091655
 
   
 Топ комментарии
 
Я бы сказал, что спасение есть во всех Православных церквях, окромя маскирующейся под православную сатанинской РПЦ.
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Говорить про спасение в каком-либо патриархате - уже ересь, потому что вера внутри человека, а не в храмах.
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ВОТ!
А анафема лише для єретиків. Тому самосвяти-РПЦ її заслуговують.
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Указом Президента України Віктора Ющенка № 864 від 23 жовтня 2009 року нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня[36]. Вручення відбулося 21 січня 2010 року в Києво-Печерській лаврі[37].
Указом Президента України Віктора Януковича № 35 від 22 січня 2013 року нагороджений орденом «За заслуги» II ступеня[38]претендует на полного кавалера ордена "За заслуги"?
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А мы тебя наградим "Орденом святого Ебукентия", с закруткой на спине...
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ого, ты уже и орден имени себя придумал, а, говномет? и святым назвался?
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Али, долго "Легионер" у меня "ходил на нитке", а сегодня "прорвало" у него... И я понял - "казачок-то,засланный... и "развёл я его на "великарусском выпендрёже" - на тщеславии...
ОНО тихо сидело, "подкакивало", втихаря, а тут я его "цапанул", " не по-детски"... И он - "повёлся"... А потом "пацана прорвало"... Ну, "прорыв" сработал не на его пользу - я же его к этому подводил... И "погнало"... Так что наш, "не имеющий отношения к России "легионер" - просто "кацапский тролль", об чём я всех и извещаю...
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Я бы сказал, что спасение есть во всех Православных церквях, окромя маскирующейся под православную сатанинской РПЦ.
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Говорить про спасение в каком-либо патриархате - уже ересь, потому что вера внутри человека, а не в храмах.
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Православнутые из пидаРассии готовы поспорить с Вами и, заодно, предать Вас анафеме за ереседейство. Ведь всем известно, что только верующий в гундяя и его секту - спасутся.
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Похоже, придётся анекдот переделывать: "Явилась душа в Рай. Святой Пётр ведёт по Раю. Смотрит "новопреставленный" - под деревом сидят мусульмане, с "гуриями" в обнимку, шербет пьют... Дальше - буддисты в нирване... Дальше - христиане Бога славят... Отдельно, на поляне, сидят "Свидетели Иеговы", думая, что они здесь единственные... А отдельно - высокая, многометровой высоты, отгородка... Спрашивает: "А что там?"... Святой Пётр отвечает: " А там - "Свидетели Путина"... Гундяй сказал, что остальные в Раю - "неканоничны"...
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Основатель МП - тов.Сталин. Об этом нужно помнить.
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Спасение есть везде, кроме РПЦ, так как это НЕ церьковь, а секта...
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Віра не обмежується РПЦ, або іншими релігіями.
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Не бывает спасения в той церкви, которая хочет уничтожить твой народ. (с) bodja
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Пока я вижу одно спасение для прихожан - быть подальше от РПЦ...
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Наверное хороший человек, этот митрополит УПЦ МП Александр Драбинко, но какие его лично дальнейшие действия : останется в секте, или как? Вот что интересно всем , а про таинства , это таке ... чисто церковные дела.
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Толковый и храбрый митрополит. Верит в светлое будущее. Украине такие очень нужны.
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Вось гэта - іншая справа! Але, слова "руская" ПЦ ва Украіне ўсё роўна не дарэчна! Вось навошта яно? Без "руская" ў абрывеатуры ... ПЦ ва Украіне ніяк нельга? З-за гэтай назвы зноў будзе кіпяш і не адзін, асабліва з масквабада! Слова "руская" і вытворным ад яго, няма чаго рабіць ва Украіне. Я так лічу.
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Духовные лица понимают, что оставаться под РПЦ - сплошной зашквар. Скоро будет массовый исход из-под чумных хоругвей, РПЦ сократится до болотного сатаната в пределах границ РФ.
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Розкольнича путінська цяцька мокшанського паханату вчора сама відмовилася від Божого порятунку через припинення спілкування з Вселенським патріархом. Тобто вони пішли у схизму.
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Я вірянин храму МП. Судячи з реакції "оголтілих" з палаючими виряченими очима переважної більшості прихожан,не бажаючих навіть вислухати аргументи на користь Помісної Церкви,храм залишиться в МП.І таких приходів в Україні буде десь 85-90%. Поки в головах таких православних сектантів хлюпає прокислий борщ і вінігрет,доти все буде як і раніше.Навіть не подіяла війна і анексія Криму,швидше навпаки- ще більше розізлила. "Не так страшні російські воші,як українські гниди".
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Всякий храм собственность прихода или громады, в собственности МП только кадило и московский поп...
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А кто там-"оголтелые"? Бабки,которым пару лет протянуть осталось,да тетки,которым дать пинка и угомонятся.
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Та таких "оголтілих" 80 %,адже через таких як Павло,Агафангел,Онуфрій з храмів давно пішла молодь або до протестантів,аба до греко-католиків і залишились отакі чеперадли яким тільки дай походити Хресною ходою,понести портрети Миколи-2,Януковича,Путіна,когось пікетувати,проти чогось виступати
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Очень важно чтобы такие были и как можно больше
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митрополит Драбинко абсолютно прав.

А что там с ряженым и клоунами из КГБ-РПЦ? И снова в раскол.

141 год самосвяты мокшанские были никем не признанными и пребывали в расколе со всем христианские миром, потом обманом и подкупом выцыганили таки признание своей "патриархии", потом обманом подчинили себе Киевскую митрополию, потом Петя первый вообще упразднил патриархию на москальской Орде и её не было до 1918 года.

В итоге ряженые самосвяты получили "томос" от гэбни в 1943 году.)) убогие.

Сейчас ряженые мокшанские клоуны и их хахлятские подстилки из "У"ПЦ МП снова всем грозят, всех проклинают и скатываются в новый раскол. Надеюсь, никак не меньше, чем на пару столетий.))

Неужели кто-то из вменяемых реально думает, что у мокшанских гэбешных клоунов есть что-то от Христа и настоящего Христианства?
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я бы не запрещал жыдоугрофиннобурятам строить свой собственный ад...
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Тем более, что они его уже построили.
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Ушли в раскол - как-то созвучно с "ушёл в запой".
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Кстати. Мечеть на латыни будет Мosque. Ничего не навеивает?
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Бог безусловно есть
И чудо не только созданная им жизнь, чудо уже на уровне протона с электроном
Кто им там прописал эти правила?

Но утверждение попов, что ни один волос не падает с головы без воли Божьей -- это большое преувеличение
Да живут люди на его Земле
Но интересуется Бог их проблемами не больше, чем вы интересуетесь жизнью тараканов, которые живут у вас на кухне
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГоворить, что спасение есть только в Московском патриархате, - это ересь, - митрополит УПЦ МП Александр Драбинко
 
 
 
 
 
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