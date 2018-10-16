 Говорить, что спасение есть только в Московском патриархате, - это ересь, - митрополит УПЦ МП Александр Драбинко

Такое мнение в интервью "Громадському" высказал митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Драбинко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Решение о предоставлении самостоятельности Украинской православной церкви внутренне Вселенской патриархией принято, поскольку в пресс-релизе, который все читали и оживленно обсуждают после недавнего Синода, сказано, что независимость Украинской православной церкви будет предоставлена", - сказал митрополит УПЦ МП.
"Во всех православных церквях - Константинопольской, Румынской, Польской - равнозначны таинства, являющиеся источником нашего спасения. Говорить, что спасение есть только в Московском патриархате, - это, в определенной степени, ересь", - считает митрополит.
Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.
Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.
В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.
А анафема лише для єретиків. Тому самосвяти-РПЦ її заслуговують.
Указом Президента України Віктора Януковича № 35 від 22 січня 2013 року нагороджений орденом «За заслуги» II ступеня[38]претендует на полного кавалера ордена "За заслуги"?
ОНО тихо сидело, "подкакивало", втихаря, а тут я его "цапанул", " не по-детски"... И он - "повёлся"... А потом "пацана прорвало"... Ну, "прорыв" сработал не на его пользу - я же его к этому подводил... И "погнало"... Так что наш, "не имеющий отношения к России "легионер" - просто "кацапский тролль", об чём я всех и извещаю...
А что там с ряженым и клоунами из КГБ-РПЦ? И снова в раскол.
141 год самосвяты мокшанские были никем не признанными и пребывали в расколе со всем христианские миром, потом обманом и подкупом выцыганили таки признание своей "патриархии", потом обманом подчинили себе Киевскую митрополию, потом Петя первый вообще упразднил патриархию на москальской Орде и её не было до 1918 года.
В итоге ряженые самосвяты получили "томос" от гэбни в 1943 году.)) убогие.
Сейчас ряженые мокшанские клоуны и их хахлятские подстилки из "У"ПЦ МП снова всем грозят, всех проклинают и скатываются в новый раскол. Надеюсь, никак не меньше, чем на пару столетий.))
Неужели кто-то из вменяемых реально думает, что у мокшанских гэбешных клоунов есть что-то от Христа и настоящего Христианства?
И чудо не только созданная им жизнь, чудо уже на уровне протона с электроном
Кто им там прописал эти правила?
Но утверждение попов, что ни один волос не падает с головы без воли Божьей -- это большое преувеличение
Да живут люди на его Земле
Но интересуется Бог их проблемами не больше, чем вы интересуетесь жизнью тараканов, которые живут у вас на кухне