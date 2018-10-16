 "Через четыре дня более 50 бригад ВСУ будут переведены на новую систему питания", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на совещании по вопросам реализации программы строительства жилья для военнослужащих во вторник в Старычах Львовской области.
"Через четыре дня более 50 бригад Вооруженных Сил Украины будут переведены на новую систему питания", - сказал Порошенко.
Он предложил командирам бригад по возможности сделать "день открытых дверей" для представителей общественности, чтобы они сами увидели, как изменились условия питания.
А ведь это люди с опытом.
Со ссылкой на министра обороны.
Кроме того, там было сказано про большой некомплект людей.
Это уже не недовольные.
https://zn.ua/internal/pochemu-voiny-uhodyat-287431_.html
https://www.obozrevatel.com/society/pochemu-voennyie-begut-iz-armii.htm
это как три наших бригады, из 50 бригад, которые скоро перейдут на новую систему питания.
это так, к слову...
Т.е. в чистом междусобойчике мы вполне могли бы Венгрию принудить к изучению украинского языка всем населением. Ну так гипотетически...