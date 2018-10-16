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 Политика Украины
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 "Через четыре дня более 50 бригад ВСУ будут переведены на новую систему питания", - Порошенко

Более 50 бригад Вооруженных Сил Украины на этой неделе будут переведены на новую систему питания.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на совещании по вопросам реализации программы строительства жилья для военнослужащих во вторник в Старычах Львовской области.

"Через четыре дня более 50 бригад Вооруженных Сил Украины будут переведены на новую систему питания", - сказал Порошенко.

Он предложил командирам бригад по возможности сделать "день открытых дверей" для представителей общественности, чтобы они сами увидели, как изменились условия питания.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091654
 
   
 Топ комментарии
 
Тут еще и первые общежития для контрактников сдают. Такая зрада, что просто нет слов.
"Через четыре дня более 50 бригад ВСУ будут переведены на новую систему питания", - Порошенко - Цензор.НЕТ 6662
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Тут еще и первые общежития для контрактников сдают. Такая зрада, что просто нет слов.
"Через четыре дня более 50 бригад ВСУ будут переведены на новую систему питания", - Порошенко - Цензор.НЕТ 6662
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Почему тогда контрактники уходят если все так хорошо?
А ведь это люди с опытом.
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Недовольные есть всегда и везде. В Новую Полицию некоторые шли, рассчитывая на тёплое место и источник дополнительного дохода, например. А потом пришлось увольняться.
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Была статья о том, что контрактники уходят и в весьма большом количестве.
Со ссылкой на министра обороны.
Кроме того, там было сказано про большой некомплект людей.
Это уже не недовольные.
https://zn.ua/internal/pochemu-voiny-uhodyat-287431_.html
https://www.obozrevatel.com/society/pochemu-voennyie-begut-iz-armii.htm
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нет, далеко не все так хорошо, но и не так уж и плохо как это кажется
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Хлопцы! Смачна есцi ! І каб прапоры НЕ кралі !
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к слову сказать, сухопутные войска Венгрии это всего около 7 000 человек...
это как три наших бригады, из 50 бригад, которые скоро перейдут на новую систему питания.
это так, к слову...
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И эти вот... блокируют вхождение в НАТО такой махины, как ВСУ.

Т.е. в чистом междусобойчике мы вполне могли бы Венгрию принудить к изучению украинского языка всем населением. Ну так гипотетически...
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нам война не нужна, но и мешать нам не надо.. "Через четыре дня более 50 бригад ВСУ будут переведены на новую систему питания", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5256
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День открытых дверей - показуха для журналистом, там накроют столы как для панства. А вот как будет на самом деле - увидим и услышим со временем от обычных солдат.
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не почуєте - провладні ЗМІ про це не розкажуть ...
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Ого, знал что тут рядом формируют две новые бригады, но то что их уже 50..
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Как насчет тысячи грн в день ? Хотя уже это не та тысяча...Их уже три ей равны.
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Когда это говорилось,курс не был на в три раза меньше.И утверждалось ,что платить будут всем без исключения.
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Пидро будет шакакладом подкармливать.
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А чем подкармливала пятая колонна ?
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Да ХЗ, но шакалад явно брешет. Он уже столько всу наобещал, что сюда бы из-за границы служить ехали, будь это правдой....
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Про улучшение верится с трудом. как бы не получилось, как всегда - трёхразовое - понедельник, среда, пятница.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Через четыре дня более 50 бригад ВСУ будут переведены на новую систему питания", - Порошенко
 
 
 
 
 
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