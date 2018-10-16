 "Через четыре дня более 50 бригад ВСУ будут переведены на новую систему питания", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на совещании по вопросам реализации программы строительства жилья для военнослужащих во вторник в Старычах Львовской области.

"Через четыре дня более 50 бригад Вооруженных Сил Украины будут переведены на новую систему питания", - сказал Порошенко.

Он предложил командирам бригад по возможности сделать "день открытых дверей" для представителей общественности, чтобы они сами увидели, как изменились условия питания.

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